”Tehtävämme on yhdessä osoittaa, että raukkamainen isku ihmisten yksityisimpään – ja samalla suomalaisen yhteiskunnan perusluottamukseen – on tuomittu epäonnistumaan”, kirjoittavat Helsingin Sanomien päätoimittajat Kaius Niemi, Anu Ubaud ja Antero Mukka.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehty tietomurto sai lauantai-iltana uusia käänteitä. Kiristäjä tai kiristäjät lähestyivät vaateineen myös rikoksen tosiasiallisia uhreja, Vastaamon terapiapalveluihin turvautuneita suomalaisia.

Häikäilemätön rikos on hyvin poikkeuksellinen. Tilanteessa ei voi tarpeeksi korostaa nopeiden viranomaistoimien välttämättömyyttä. Tekijä tai tekijät on pysäytettävä, ja jopa kymmenien tuhansien kanssaihmistemme hätään on kyettävä vastaamaan.

Vastaamon asiakkaat ovat jakaneet vastaanotolla yksityisimpiä tietojaan tai saattaneet olla hyvinkin vaikeissa elämäntilanteissa. Joukossa on ollut myös nuoria ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevia. Korona-aikana moni heistä on valmiiksi yksin, mikä korostaa osaltaan kohtaamamme kriisin syvyyttä.

Tapaus on vakava muistutus tietoturvan merkityksestä ja haavoittuvuuksista digitalisoituneessa yhteiskunnassa. On ilmeistä, että kansalaisten henkilökohtaisiin tietoihin kohdistuu tulevaisuudessa yhä vakavampia, aivan uudenlaisiakin riskejä. Kuluneen viikon tapahtumien valossa joudumme miettimään, kuinka valmiita olemme yhteiskuntana kohtaamaan tämänkaltaiset, henkilökohtaista koskemattomuutta horjuttavat tietoturvakatastrofit ja niiden vaatiman jälkihoidon.

Kun korona iski keväällä, suomalaiset riensivät laajalla rintamalla auttamaan läheisiään. Myös Helsingin Sanomat kannusti vertaisapuun laajalla Suomi auttaa -teemasisällöllään.

Nyt meillä on jälleen näytön paikka. Tehtävämme on yhdessä osoittaa, että raukkamainen isku ihmisten yksityisimpään – ja samalla suomalaisen yhteiskunnan perusluottamukseen – on tuomittu epäonnistumaan. Sivistysyhteiskunnan ydintä ovat säädyllisyys, solidaarisuus ja yksilön kokema perusturvallisuus. Näille ominaisuuksille on tänään käyttöä.

Vetoamme tässä meihin kaikkiin, jotta kukaan meistä ei katso, levitä tai kommentoi rikollisesti hankittua, vahvasti yksityisyyden suojan alaista sisältöä. Ei vaikka sellaista verkossa eteemme sattuisi osumaan.

Vastaamon asiakkaat ovat hakeneet apua uskoen potilassuhteen luottamuksellisuuteen. Meillä jokaisella on oma velvollisuutemme kunnioittaa tuota luottamusta, jota kenenkään ei olisi missään oloissa pitänyt rikkoa.

Päätetään yhdessä, ettei anneta periksi kiristäjille. Yhdessä pystymme vesittämään rikollisten pyrkimykset.

Samalla meillä on hyvä tilaisuus päivittää käsityksemme mielenterveydestä. Jokaisen elämään mahtuu vaikeita aikoja, eikä avun hakemisessa ole mitään hävettävää.

Tänään moni tarvitsee meiltä erityisen paljon tukea, ymmärrystä ja rohkaisua. Koetetaan tarjota ja antaa sitä parhaan kykymme mukaan.