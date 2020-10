Keskusrikospoliisin tiedotustilaisuus järjestetään kello 14. HS näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä ja seuraa sitä hetki hetkeltä. Seuranta löytyy jutun lopusta, kun tiedotustilaisuus alkaa.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehty tietomurto kävi ilmi tämän viikon keskiviikkona, kun epäilty tietomurtaja julkaisi asiakkaiden tietoja ja vaati Vastaamolta noin 450 000 euroa vastaavaa summaa digivaluutta bitconeina. Vastaamo vahvisti asian, eikä ole kertonut maksaneensa vaadittuja lunnaita. Kiristäjä jatkoi tietojen julkaisemista myös torstaina ja perjantaina.

Keskusrikospoliisi (krp) järjestää tiedotustilaisuuden Vastaamon tietomurtotapauksen tilanteesta sunnuntaina iltapäivällä kello 14. Lisäksi paikalla on edustajat Rikosuhripäivystyksestä sekä SPR:stä.

HS näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä ja seuraa sitä hetki hetkeltä. Seuranta löytyy tämän jutun lopusta, kun tiedotustilaisuus alkaa.

Tämä kaikki tapauksesta tiedetään nyt

Vastaamon asiakkaita, joiden tiedot on vuodettu, on Helsingin Sanomien tietojen mukaan vähintään 300. Todellinen luku voi olla suurempi, sillä epäilty kiristäjä on väittänyt saaneensa haltuunsa jopa 40 000 potilastietoa, ja tietovuotoihin tutustuneet ovat kertoneet HS:lle nähneensä lyhyen aikaa verkossa jopa 2 000 potilastietoa.

HS on nähnyt listauksen, jossa oli noin 300 ihmisen nimitietoja ja heihin liitettyjä tiedostoja. HS ei ole avannut listan takaa avautuvia tietoja.

Lauantaina illalla useat psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhrit saivat lauantaina illalla kiristysviestejä.

Viesteissä sanotaan, että koska Vastaamo on kieltäytynyt ottamasta vastuuta omista virheistään, uhrin täytyy itse maksaa pitääkseen henkilötietonsa salassa.

Lue juttu: Vastaamon asiakkaat ovat saaneet kiristysviestejä, joissa vaaditaan 200–500 euron arvosta bitcoineja, poliisin sähköinen asiointipalvelu ruuhkautui – Poliisi: ”Kiristysviestin vaatimuksiin ei tule suostua”

Viesteissä sanotaan myös, että jos uhri maksaa 200 euron arvosta bitcoineja 24 tunnin kuluessa, hänen tietonsa poistetaan pysyvästi palvelimesta.

Poliisi muistuttaa, ettei kiristysvaatimuksiin pidä suostua.

”Jos olet vastaanottanut terapiapalveluja tarjoavan yrityksen tietomurtoon liittyvän kiristysviestin, poliisi neuvoo tekemään sähköisen rikosilmoituksen asuinpaikkakunnan poliisille. Kirjaa rikosilmoitukseen tarkasti kaikki tiedot lähettäjästä viestin vastaanottamisen ajankohtaan. Tallenna ja säilytä saamasi sähköpostit, viestit ja muut mahdolliset todisteet”, poliisi ohjeistaa lauantaina lähettämässään tiedotteessa.

Tietomurto on herättänyt laajalti keskustelua. HS:n ulkomaantoimittaja Laura Halminen kutsuu analyysissaan Vastaamon tietojen vuotamista sähköisen maailman suuronnettomuudeksi.

Lue lisää: Vastaamon tietomurto on sähköisen maailman suuronnettomuustilanne, mutta missä ovat jumalanpalvelukset ja kriisipäivystys?

HS:n päätoimittajat Kaius Niemi, Anu Ubaud ja Antero Mukka puolestaan vetoavat yhteiskirjoituksessaan, ettei kiristäjille tule antaa periksi.

”Tehtävämme on yhdessä osoittaa, että raukkamainen isku ihmisten yksityisimpään – ja samalla suomalaisen yhteiskunnan perusluottamukseen – on tuomittu epäonnistumaan”, päätoimittajat kirjoittavat.

Lue lisää: Ei anneta periksi kiristäjille

Tapauksesta on tehty jo satoja rikosilmoituksia. Tarkka määrä ei ole tiedossa.

Keskusrikospoliisin mukaan tiedossa ei ole, onko alkuperäinen Vastaamon tietojen anastaja ja kiristysviestejä laittanut taho sama.

Rikosilmoitusten teon sähköinen järjestelmä ruuhkautui lauantaina illalla. Poliisi muistuttaa, että mikäli rikosilmoituksen teko ei onnistu juuri nyt, sen ehtii tehdä myöhemminkin.

HS kokosi ohjeita ja neuvoja, miten toimia tilanteessa, jos on saanut kiristysviestin. Niistä voit lukea tästä jutusta.

Lue juttu: Toimi näin, jos epäilet tietojasi varastetun tai olet saanut kiristysviestin

Vastaamo on torstaista alkaen lähettänyt asiakkailleen sähköpostipostiviestejä, joissa kertoi näiden joutuneen tietoturvaloukkauksen uhreiksi. HS on nähnyt useita asiakkaiden Vastaamolta saamia viestejä.

Niissä Vastaamo korosti, etteivät asiakkaiden luottokorttitiedot ole vaarantuneet mutta kuvaili vuotanutta arkaluontoista tietoa siten, että tieto on ”luonteeltaan sellaista että todennäköiset seuraukset voivat vaihdella paljon riippuen henkilöstä”.

Myös Vastaamo kehotti asiakkaitaan ottamaan yhteyttä poliisin, mikäli näkee omia tietojaan vuodetun.