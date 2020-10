HS:n verkkokyselyssä suomalaiset kertoivat Postin ongelmien ulottuvan kirjeiden myöhästymisestä asiakaspalvelun ruuhkaan. Postin mukaan sen imago kärsii muiden jakeluyhtiöiden virheistä.

Lappeenrantalaisen Anneli Pirttilän luottamus Postiin on rapissut kuluvan vuoden aikana olemattomiin. Itä-Suomen yliopistoseuran hallituksen puheenjohtajana toimiva Pirttilä on toistuvasti joutunut toteamaan, että kokouspöytäkirjat eivät saavu oikeaan osoitteeseen riittävän ajoissa.

”Kun laitan kirjeen postilaatikkoon marketin edessä, se on kuin osallistuisin arpajaisiin. En tiedä, meneekö kirje perille vai ei”, Pirttilä sanoo.

Heinäkuussa Pirttilän postilaatikosta löytyi toistakymmentä väärään osoitteeseen jaettua kirjettä. Kirjeiden seassa oli laskuja, joiden olisi pitänyt mennä aivan eri osoitteeseen.

Myös Helsingin Maununnevalla asuvan Antti Nykäsen postiluukkuun on viime vuosina tullut toistuvasti naapurikadulle kuuluvaa postia. Useimmiten postia on tullut väärään osoitteeseen silloin, kun osoitteet on kirjoitettu ruotsiksi. Osoitteilla on sama numero ja kirjain, mutta katujen nimet eroavat toisistaan.

”Postilla pitäisi olla tiedossa myös katujen ruotsinkieliset nimet, ja jakelun pitäisi taipua siihen, että samalla postinumeroalueella on kaksi samaa osoitenumeroa ja -kirjainta eri kaduilla. Kyseessä tuskin on kovin harvinainen tilanne”, Nykänen sanoo.

Nykänen kertoo ilmoittaneensa asiasta Postiin, minkä jälkeen tilanne on parantunut. Nykänen tosin lähetti asiakaspalveluun sähköpostia viime vuoden maaliskuussa, ja vastaus saapui kahden kuukauden kuluttua.

”Se ei ollut edes epidemia-aikaa, joten pitkä vastausaika ei selity silläkään.”

Nykänen sanoo edelleen luottavansa Postin pakettipalveluihin, jotka ovat toimineet hänen mukaansa kelvosti. Toisinaan saapumisilmoitus on tullut myöhässä, mutta Nykäsen kohdalla paketit eivät ole ennättäneet lähteä takaisin lähettäjälle. Hän ei ole myöskään joutunut hakemaan lähetyksiään eri puolilta Helsinkiä.

”Kirjeissä sen sijaan ei ole mitään seurantaa, joten siihen on vähän huonommin luottoa. Mitään rahanarvoista en laittaisi menemään kirjeessä.”

Antti Nykäsen mukaan Postin palveluihin on silti tullut joitain parannuksiakin. ”Esimerkiksi kotimaisten verkkokauppojen paketit tulevat pakettiautomaatteihin välillä erittäinkin vikkelään ja jopa lauantaisin", hän sanoo.­

Pirttilä ja Nykänen eivät ole ongelmiensa kanssa yksin. HS kysyi lukijoiltaan, millaisia ongelmia heillä on ollut Postin kanssa. Kyselyyn kertyi parin päivän aikana lähes 600 vastausta eri puolilta Suomea.

Vastauksissa toistuivat samat teemat. Kirjeitä on hävinnyt, postikorteissa ja paketeissa on kestänyt viikko- tai kuukausitolkulla, karhukirje on tullut ennen varsinaista laskua, postia on jaettu väärään osoitteeseen. Osalla vastaajista esimerkiksi lääkäriajat ovat menneet ohi , kun ilmoitus vastaanottoajasta on tullut liian myöhään.

Postipalveluiden tuotantojohtaja Sami Reponen myöntää, että ongelmalistan tapaukset näyttävät tutuilta. Hän kuitenkin muistuttaa, että Posti ei ole ainut kirjeitä ja lehtiä jakava toimija. Postilla on Suomessa 16 kilpailijayritystä.

”Monta kertaa, kun perintäkirje ehtii ennen laskua perille, laskun jakaa eri yritys kuin perintäkirjeen”, Reponen selittää.

Reposen mukaan ihannetilanteessa Postille ei pitäisi ohjautua millekään muulle jakeluyhtiölle tarkoitettua palautetta. Reponen kertoo, että kaikesta Postin saamasta jakelupalautteesta 10–20 prosentissa selviää, että lähetys ei olekaan ollut Postin jakama. Hänen mukaansa Posti saa viikossa noin 500 asiakaspalautetta.

Reponen sanoo kuitenkin ymmärtävänsä kuluttajia, sillä kirjeistä on usein vaikea selvittää oikea jakeluyhtiö. Reposen mukaan liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tulisikin saada jakeluyhtiön merkintää selkeämmäksi.

”Kirjeestä on aika vaikea tunnistaa jakeluyhtiön nimi. Se on aina lyhenne, joka ei sinänsä äkkiseltään kerro mitään.”

Postinkulun ongelmat ylittävät uutiskynnyksen säännöllisesti. Postin mukaan ne ovat yksittäistapauksia. Näkökulma on sinänsä oikeutettu, sillä Posti toimittaa viikoittain miljoonia kirjeitä, paketteja ja lehtiä täysin mallikkaasti. Silti yksittäistapauksiin vetoaminen ei Reposenkaan mielestä ole riittävä selitys.

Esimerkiksi Helsingin kantakaupungin päiväjakelun ongelmat eivät selity hänen mukaansa pelkästään yksittäistapauksina. Yhdeksi selitykseksi hän tarjoaa muutosta, jonka kourissa Posti on jatkuvasti. Uuden muutoksen tullessa ei välttämättä olla päästy yli edellisestäkään, Reponen sanoo.

”Muutostilanteissa on varmasti hetkiä, että emme ole saaneet kaikkea heti toimimaan tai ei emme ole osanneet tehdä kaikkea niin hyvin kuin olisi pitänyt osata. Silloin meillä voi olla varmasti sitkeämpiä ja pidempiä alueellisia ongelmia.”

Tällä hetkellä kirjeitä lähetetään Suomessa paljon vähemmän kuin vielä vuosituhannen alussa. Siksi posti on joutunut Reposen mukaan kasvattamaan reittien pituutta ja työ on aiempaa raskaampaa.

”Jos ennen päivän aikana työntekijän piti jakaa postia 40 kerrostaloon, nyt hän joutuukin jakamaan postia 60 kerrostaloon.”

Postille pulmia tuottaa myös henkilöstön vaihtuvuus, joka on Reposen mukaan todella suurta etenkin suurissa kaupungeissa.

”Toinen iso juttu on se, saadaanko työntekijöitä. Tänä päivänä ei ole mitenkään selvää, että saamme esimerkiksi Helsingissä, Turussa tai Tampereella niin paljon tekijöitä kuin on tarve. Isoissa kaupungeissa vaihtoehtoja työpaikalle on vaan niin paljon enemmän.”

Useammaksi viikoksi tai kuukaudeksi matkalle jumittuneet lähetykset ovat Reposen mukaan kuitenkin tapauskohtaisia. Niihin hänellä ei ole yhtä, kaikenkattavaa selitystä.

Kun HS kysyi Postia koskevista ongelmista, sama kokemus toistui vastauksissa: Postiin ei voi enää luottaa.

Reponen vakuuttaa, että Posti tekee päivittäin kaikkensa, että se pystyisi täyttämään palvelulupauksensa. Hänen mukaansa Posti pyrkii selvittämään asiakaspalautteella tulleet tapaukset, jotta sama ei enää toistuisi.

Hän vetoaa jälleen Postin kohtaamaan muutospaineeseen. Sen lisäksi oleellisia ovat inhimilliset virheet.

”Postinjakelussa on 7 000–8 000 ihmistä. Meille sattuu virheitä aivan kuten muillekin ihmisille.”

Reposen mukaan muiden jakeluyhtiöiden tekemät virheet rapauttavat myös Postin mainetta. Se ei tosin ole vuosiin ollut kummoinen. Viime vuonna Posti oli Suomen viidenneksi huonomaineisin yritys.

Useat HS:n kyselyyn vastanneet totesivat, että suosivat nykyisin muita pakettipalveluita kuin Postia. Reponen myöntää, että Postilla on pelko siitä, että kuluttajat karkaavat kilpailijoiden leipiin.

”Kyllähän meidän tehtävämme on pyrkiä olemaan joka päivä parempi kuin muut, jotta ihmiset valitsisivat meidät.”

Myös Postin asiakaspalvelu keräsi HS:n kyselyssä runsaasti kritiikkiä. Reponen myöntää, että asiakaspalvelu on ruuhkautunut ja vakuuttaa, että kuten muunkin toiminna, myös asiakaspalvelun parantamiseksi tehdään jatkuvasti töitä.

Hänen mukaansa jokaisen palautteen ”juurisyyt pyritään tutkimaan” ja ongelma korjaamaan mahdollisimman nopeasti.