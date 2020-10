Turvallisuutta eivät ole huippuunsa hiotut viranomaismallit, vaan me itse

Suomalaiset osaavat auttaa toisiaan, ja juuri tästä syystä se on tärkeää, kirjoittaa tietoturvaan perehtynyt ulkomaantoimittaja Laura Halminen.

Kymmeniä tuhansia uhreja, kuormittuneita poliiseja, häikäilemätön hakkeri, rumaa peliä potilastiedoilla ja tikittävä kiristyspommi. Jos tämä olisi elokuvan esittelyteksti, siitä puuttuisi enää muutama väkivaltatilanne ja lopusta seksikkään poliisin ja poliisia auttaneen hakkerin kiihkeä romanssi.

Sellaista myöhäisillan b-luokan viihdepuuroa jota tulee katsottua silloin, kun ei viitsi mennä nukkumaan.

Sitä moni varmaan on iltaisin toivonutkin: että voisi näyttää terapiakeskus Vastaamoon tehdylle tietomurrolle ja kiristykselle off-nappia tai ainakin vaihtaa kanavaa. Tuhansille ihmisille tämä on kuitenkin vain toive, sillä katkaisijaa ei ole. Poliisin rikosilmoitusjärjestelmä ruuhkautui, ja myöhään lauantaina esimerkiksi Helsingin seurakunta hälytti psykoterapeuttinsa päivystämään.

Sain ensimmäiset yhteydenotot Vastaamon tietomurron uhreilta keskiviikkona, kun Ilta-Sanomat oli uutisoinut murrosta ja yhtiön kiristämisestä. Keskiviikkona illalla ensimmäiset tietoturva-alalla työskentelevät tuttavani ryhtyivät penkomaan tapausta tietotekniseltä kantilta.

Torstaihin mennessä näitä valkohattuhakkerikavereita oli tapauksen kimpussa jo useita.

Uhrien yhteydenottoja tuli koko ajan lisää. Koostin nopeasti listan muutamasta tarpeellisesta toimenpiteestä identiteettivarkauden uhatessa ja jaoin sen sosiaalisessa mediassa. Seuraavana päivänä ohjelistauksen uhreille teki myös edunvalvontajärjestö Elinkeinoelämän keskusliitto.

Uhrien hätä, harmi, pettymys ja epätietoisuus saivat minut tekemään jotain mikä ei suoranaisesti kuulu toimittajan toimenkuvaan.

Minusta tuli auttaja.

Samaan aikaan kiristäjä on julkaissut lisää potilastietoa, hekotellut teolleen pimeän verkon keskustelupalstalla ja etsinyt itselleen kääntäjää lähettääkseen kiristysviestejä uhreille hyväksyttyään ilmeisesti sen, että terapiakeskus Vastaamo ei suostu maksamaan.

Tilanne on edelleen päällä.

Uhreille lähetetyt kiristysviestit ovat tikittävä aikapommi ainakin siihen asti, kunnes tekijä jää kiinni. Ahdistus, mielipaha, häpeä ja menetetty luottamus jatkuvat vielä sen jälkeenkin, eikä niille kaikkine seurauksineen ole yhtä helppoa laskea hintalappua kuin poliisien, ammattiauttajien tai toimittajien ylitöille.

Tällaisen sähköisen maailman suuronnettomuuden kustannuksia ja muita seurauksia voi olla toistaiseksi mahdotonta arvioida.

Suomessa on kehitetty maailmallakin kiinnostusta ja ihailua herättänyt kokonaisturvallisuuden malli.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kokonaisturvallisuus on tavoitetila, jossa valtion itsenäisyyteen, väestön elinmahdollisuuksiin ja muihin yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhkat ovat hallittavissa. Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana. Turvaamisen toimiin kuuluvat uhkiin varautuminen, häiriötilanteiden ja poikkeusolojen hallinta sekä niistä toipuminen.

Herää kysymys, onko jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä koskettava Vastaamon tietomurto ja kiristys liian pieni uhka tähän sinänsä hienoon malliin? Vai oliko tuhansien ihmisten yhtäaikaiseen kiristämiseen edes varauduttu erilaisissa kriisiharjoituksissa, joita valtionhallinnon työntekijöille järjestetään?

Nyt koneisto on käynnissä. Auttavat puhelimet päivystävät.

Suomalaiset ovat maineeltaan hiukan hitaasti lämpiäviä, mutta kun he viimein alkavat toimia, he ovat täsmällisiä ja luotettavia. Se näkyy myös Vastaamon uhrien kohtelussa ja valkohattuhakkerien motivaatiossa jossa he tukevat poliisitutkintaa ammattitaidollaan vapaaehtoisesti.

Ehkä kokonaisturvallisuus ei olekaan hieno hallintomalli. Ehkä se onkin me ihmiset itse, tukemassa yhteiskunnalle kuuluvia toimintoja ja toinen toisiamme.