Koronapandemian tuomat matkustusrajoitukset saattoivat Marco Huomasen ja perulaisen Sandra Portocarreron yhteen.

Ensimmäiset treffit sovittiin raumalaiselle parkkipaikalle. Sinne saapuivat muutaman viikon Tinder-viestittelyn jälkeen nakkilalainen Marco Huomanen ja perulainen Sandra Portocarrero.

”Parkkipaikalle käveli pienikokoinen, todella kaunis perulainen nainen. Olin heti myyty”, Huomanen kertoo.

44-vuotiaan Huomasen ja 39-vuotiaan Portocarreron tarina kertoo, miten rakkaus voi yllättää pandemian riivaamassa maailmassa, sattumalta, parkkipaikalla Satakunnassa.

Koronaviruspandemia ja siihen liittyvät rajoitukset ovat sekoittaneet monien henkilökohtaisen elämän.

HS on kertonut aiemmin eri maissa asuvista pariskunnista, jotka matkustusrajoitukset erottivat, sekä ihmisistä, joiden arjen altistumista seurannut karanteeni mullisti. Eräs ei esimerkiksi päässyt mummonsa haitajaisiin, toiselta peruuntui ensitreffit.

Huomasen ja Portocarreron tarina on toisenlainen. Helsinki-Vantaan lentoasemalla tulopalveluissa työskennellyt Huomanen muutti kolme vuotta sitten takaisin kotipaikkakunnalleen Nakkilaan, jossa asuvat hänen sisarensa sekä muu perhe. Kahdeksan vuotta sinkkuna viihtynyt mies päätti kokeilla nettideittailua.

Perulainen Sandra Portocarrero puolestaan oli matkustanut ystävänsä luokse Raumalle. Pari löysi toisensa deittisovellus Tinderissä maaliskuun alussa. He alkoivat kirjoitella toisilleen.

Suomi suljettiin valmiuslailla maaliskuun puolivälistä kesäkuun puoliväliin. Portocarreron lennot takaisin Peruun peruttiin ja hän jäi Suomeen jumiin.

Ensimmäiset treffit sovittiin pian sen jälkeen Raumalle eräälle parkkipaikalle, josta Huomanen nouti Portocarreron.

Pari tapaili toisiaan tiiviisti ja Huomanen esitteli Portocarreron perheelleen.

Pian koitti toukokuu. Eräänä aamuna Portocarrero soitti Huomaselle ja kertoi, että hänelle oli järjestynyt lento takaisin Peruun.

”Ajoin samantien Poriin kultasepän liikkeeseen. Ajattelin, että tapaan hänet ehkä viimeisen kerran”, Huomanen kertoo.

Huomanen kosi Portocarreroa samalla raumalaisella parkkipaikalla, jolla he olivat ensimmäisen kerran tavanneet.

”Se oli aika absurdi ja spontaani juttu. Olin hirveän jännittynyt”, Huomanen muistelee.

”Oli minulla sentään puska ruusuja.”

Huomasen riemuksi Portocarrero sanoi kyllä.

Marco Huomanen kosi Sandra Portocarreroa parkkipaikalla.­

Huomanen lupasi viedä kihlattunsa Helsinki-Vantaan lentokentälle, kun lähdön hetki oli käsillä. Tuntui kurjalta. Hän olisi halunnut pyytää Portocarreroa jäämään.

Lopulta Portocarrero ei päässytkään lennolleen viisumiepäselvyyksien takia. Se osoittautui onneksi, sillä he saivat myöhemmin tietää Perun konsulaatista, että kyseisellä lennolle olleista 20 henkilöä sai tartunnan.

Kihlauksen jälkeen Portocarrero muutti Huomasen luokse Nakkilaan. Arkea he viettivät tehden yhdessä ruokaa, viettäen aikaa Huomasen perheen sekä ystävien kanssa.

Juhannuksen jälkeen Portocarrerolle järjestyi uusi lento kotimaahansa. Hän päätti tarttua siihen mahdollisuuteen, olihan hänellä ikävä myös omaa perhettään ja ystäviään.

”Hän oli saanut jatkoaikaa oleskeluluvalleen, joten hän olisi voinut myös jäädä. Toisaalta ymmärsin, että hänen oli myös mentävä kotiinsa”, Huomanen kertoo.

Nyt etäsuhteessa elävä pari on ollut kihloissa pian puoli vuotta ja suunnittelee yhteistä elämää. Todennäköisesti se olisi Suomessa, sillä Huomanen uskoo heidän molempien löytävän täältä paremmin töitä.

Erossa ollessaan pari puhuu videopuheluita päivittäin. He myös alkoivat katsoa Netflix-suoratoistopalvelusta samaa sarjaa yhdessä.

”Pitää olla vähän luova, kun miettii, mitä etänä voi yhdessä tehdä”, Huomanen kertoo.

Toistaiseksi pariskunta ei vielä tiedä, milloin he pääsevät näkemään. Alun perin Portocarreron ajatuksena oli palata jouluksi Suomeen. Matkustusrajoitusten takia se ei kuitenkaan nyt onnistu, sillä Perun tartuntaluvut ylittävät Suomen asettamat matkustusehdot.

Huomanen haluaisi päästä matkustamaan myös Peruun, mutta lentoja on peruttu tai jos niitä on, ne ovat hyvin kalliita. Hän on myös alkanut opiskella espanjaa, kihlattunsa äidinkieltä.

Huomasen mukaan hänen perheensä on ottanut Portocarreron lämpimästi vastaan. Jotkut hänen kaverinsa ovat ihmetelleet pariskunnan nopeaa kihlautumista.

”Olen aina uskonut, että asiat loksahtavat. Mitään ei saa, jos ei ole valmis sitä haluamaan”, Huomanen sanoo.

”En olisi itsekään uskonut, että tässä näin käy, mutta epidemia on tuonut elämääni vain hyvää. Ilman koronaa en olisi löytänyt elämäni ihmistä.”