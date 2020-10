Koronavirukseen liittyy myös riski verisuonitukoksiin. Ylilääkärin mukaan on tärkeää, että sydän- ja verisuonisairaudet ovat hyvässä hoitotasapainossa.

Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala on huolissaan sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista kärsivistä suomalaisista. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on osittain heikentänyt heidän hoitoaan ja mahdollisuutta diagnoosin saamiseen.

Huoli koskee suurta joukkoa suomalaisia, sillä sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet ovat suomalaisten yleisimpiä sairauksia. Sepelvaltimotauti on yhä suomalaisten yleisin kuolinsyy. Noin kahdella miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine. Heistä noin puolella on siihen lääkitys, ja lääkityksellä olevistakin vain puolella verenpaine on tavoitearvoissa.

Hekkala työskentelee Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) sydäntautien erikoislääkärinä eli näkee myös sairaalan arjen. Hoitovelka huolettaa häntä.

Hekkalan mukaan kiireelliset tapaukset on hoidettu ja hoidetaan, mutta kiireettömiä tapauksia on saatettu siirtää koronavirusepidemian takia myöhemmäksi. Ne uhkaavat kasautua erikoissairaanhoitoon lähikuukausina ja ensi vuoden puolella.

”On odotettavissa, että paine poliklinikoilla kasvaa”, Hekkala sanoo.

Iso osa sydän- ja verisuonipotilaiden kontrollikäynneistä tehdään terveysasemilla. Korona-aikana kiireettömiä vastaanottoja on siirretty, vaihdettu puhelinvastaanotoiksi tai vain uusittu lääkereseptejä.

Myös diagnosointi on saattanut viivästyä. Jos potilaat eivät ole päässeet terveyskeskukseen, he eivät ole voineet saada lähetettä erikoislääkärille diagnoosia varten.

Keväällä myös osa erikoissairaanhoidon sydäntautien poliklinikkakäynneistä vaihdettiin puhelinajoiksi.

”Toistaiseksi on mennyt vielä ihan hyvin. Mutta jos terveysasemat pystyvät nyt paremmin ottamaan potilaita vastaan, odotettavissa on, että potilaiden määrä erikoissairaanhoidossa lisääntyy. On huoli siitä, miten ehdimme purkaa ruuhkan, joka tulee poliklinikan suuntaan”, Hekkala sanoo.

Lähes kaikki sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet ovat kroonisia eli pitkäaikaissairauksia, jotka vaativat jatkuvaa lääkehoitoa ja seurantaa. Jos hoito ja seuranta eivät ole kunnossa, tauti etenee ja pahenee.

Esimerkiksi sepelvaltimotaudin hoitotasapainossa on tärkeää, että kunnossa ovat sekä lääkitys että terveelliset elintavat. Retuperällä oleva hoito voi johtaa uusiutuviin sydäninfarkteihin, uusiin pallolaajennuksiin tai ohitusleikkauksiin – tai pahimmillaan äkkikuolemaan.

”Hoito pitää saada toteutumaan mahdollisimman hyvin. Jos se ei onnistu, lopputulos voi olla jopa kohtalokas”, Hekkala sanoo.

”Toivotaan, että uhkakuvat eivät toteutuisi. Jos erikoislääkäreiden poliklinikat ruuhkautuvat pahasti, voi olla, että joidenkin sydänsairauksien diagnoosit saattavat viivästyä eikä hoitoa päästä aloittamaan ajoissa.”

Hekkala kannustaa sydän- ja verisuonisairauksia sairastavia olemaan aktiivisia ja huolehtimaan siitä, että he pääsevät kontrollikäynteihin heille määrätyllä tiheydellä. Vastaanottoaikojen perään pitää itse soitella.

Hän myös muistuttaa, että potilaiden täytyy noudattaa heille määrättyä hoitoa.

”Määrätty lääkitys suojaa sydäntä ja verisuonia. Tiedämme, että koronavirus hyökkää verisuoniin ja siihen liittyy tukostaipumusta. Siksi on tosi tärkeää, että oma krooninen lääkitys otetaan tunnollisesti siten kuin se on määrätty ja että sairaus on hyvässä hoitotasapainossa”, Hekkala sanoo.

Sydän- ja verisuonipotilaiden tilanne huolettaa Hekkalaa myös siksi, koska koronaviruksen lisäksi Suomessa käynnistyy pian myös influenssakausi.

Sydänliiton alkusyksystä toteuttaman tutkimuksen mukaan koronavirus on saanut riskiryhmiin kuuluvat ihmiset suhtautumaan myös influenssaan vakavammin. Hekkala toivoo, että se näkyisi riskiryhmäläisten aktiivisuudessa ottaa influenssarokote.

Influenssarokotusten antaminen on jo alkanut. Rokote on ilmainen muun muassa riskiryhmäläisille ja yli 65-vuotiaille.

Sydänliiton kyselyssä kävi ilmi, että vaikka valtaosa vastaajista suhtautui influenssarokotukseen myönteisesti, joka viides vastanneista ei kokenut kuuluvansa influenssan riskiryhmään.

Hekkalan mukaan tämä voi johtua siitä, että monia sydänsairauksia, kuten sepelvaltimotautia sairastavat ovat pitkään oireettomia, kunnes tulee uusi infarkti. Hekkala muistuttaa, että influenssarokotuksen ottaminen on tänäkin vuonna – ja etenkin tänä vuonna – hyvin tärkeää.

”Keväältä on tiedossa maailmalta potilaita, jotka ovat saaneet influenssan ja koronaviruksen samanaikaisesti. Siihen liittyy todella huomattavaa kuolleisuutta.”

