Vastaamon toimitusjohtaja Ville Tapio on irtisanottu tänään.

Psykoterapiakeskus Vastaamon hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri kertoo Ilta-Sanomille, että Vastaamon toimitusjohtaja Ville Tapio pimitti tiedon yhtiön palvelimille tehdystä tietomurrosta yli puolentoista vuoden ajan.

Tapio on ollut sivussa tehtävistään nyt noin puolentoista viikon ajan. Hänet on irtisanottu tänään.

Vastaamoon kohdistunut tietomurto koskee marraskuuta 2018. Yritys teki asiasta rikosilmoituksen 29. syyskuuta 2020. Poliisi kuitenkin tiedotti asiasta vasta viikkoja myöhemmin, kun epäilty tietomurtaja julkaisi Vastaamon asiakkaiden tietoja 21. lokakuuta.

Kahrin mukaan Vastaamo on käynnistänyt sisäisen tutkinnan selvittämään, miten tietomurto on voinut tapahtua jo kaksi vuotta sitten mutta selvisi vasta nyt.

Tietoturvayhtiö Nixun tekemässä selvityksessä on käynyt ilmi, että Vastaamoon kohdistui toinenkin tietomurto maaliskuussa 2019, IS kertoo. Kahrin mukaan on hyvin todennäköistä, että toimitusjohtaja on tiennyt asiasta.

HS ei ole tavoittanut maanantaina Tuomas Kahria kommentoimaan tilannetta.

