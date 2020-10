Tietoturva

Tietosuojaa koskeva yleislainsäädäntö on verraten uutta ja ajan tasalla, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) muistuttaa. ”Kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa on viimeistään nyt tarkastettava, että lainsäädännön vaatimukset täyttyvät.”

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson muistuttaa, että yritysten ja organisaatioiden on huolehdittava tietosuojasta niin, että kansalaiset voivat luottaa siihen.­

Mahdollisuus henkilötunnuksen nopeaan vaihtamiseen voisi oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) mielestä olla yksi keino auttaa Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhreja.

”Hallituksen kannattaa huolellisesti pohtia, voidaanko henkilötunnuksen uusimista nopeuttaa ja miettiä, pitäisikö tehdä sellainen lainmuutos, että nämä ihmiset voisivat saada uuden henkilötunnuksen”, Henriksson sanoo.

Hallitus kokoontuu keskiviikkona iltakouluun keskustelemaan Vastaamon tietomurrosta.

Monet ovat huolissaan henkilötietojensa vuotamisesta. Henkilötunnuksia voidaan hyödyntää esimerkiksi identiteettivarkauksissa, joissa nostetaan luottoa. Vaikka henkilötunnus on tarkoitettu yksilöimiseen eikä tunnistamiseen, joissakin verkkopalveluissa pelkän henkilötunnuksen ja sähköpostiosoitteen avulla voi myös ostaa asioita.

Lue myös: Voiko varastetuilla tiedoilla tehdä ostoksia Klarnan maksupalvelun kautta? Yhtiö lupaa pian huomioida luottokiellot ja lisätä valvontaa

”Olen puhunut uhrien kanssa. Monet ovat huolissaan paitsi luottamuksellisten potilastietojen leviämisestä myös siitä, että heidän henkilötunnustaan saatetaan käyttää väärin”, Henriksson sanoo.

Henkilötunnuksen uudistamista koskeva lainsäädäntö on vireillä valtiovarainministeriössä. Henrikssonin mielestä samalla tulisi selvittää tietomurron uhrien mahdollisuus henkilötunnuksen nopeaan vaihtamiseen.

Nykyisen lain mukaan henkilötunnuksen voi vaihtaa vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Tunnuksen muuttamista voi hakea esimerkiksi taloudellisen väärinkäytöksen jälkeen, kun ulkopuolinen on toistuvasti väärinkäyttänyt tunnusta.

Lue lisää: Vastaamon tietomurto sai monet pohtimaan, voiko henkilötunnuksen vaihtaa – Asiantuntija: Voi, mutta vasta sitten, kun vahinko on jo tapahtunut

Tietosuojan suhteen yleislainsäädäntö on varsin tuoretta ja ajan tasalla. Tietosuojalaki tuli voimaan vuonna 2018. Nyt pitäisi varmistaa, että lain edellyttämästä tietosuojasta huolehditaan myös käytännössä, Henriksson sanoo.

”Lainsäädännön suhteen asia on selkeä. Toisten tietojärjestelmiin ei saa murtautua, henkilötiedot pitää suojata lainvastaiselta käsittelyltä ja arkaluonteiset tiedot, kuten potilastiedot, tulee turvata erityisen huolellisesti”, Henriksson sanoo.

”Viimeistään nyt kaikissa yrityksissä ja organisaatioissa on tarkastettava, että lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. Tietosuojasta on huolehdittava niin, että kansalaiset voivat luottaa siihen, että heidän tietojaan käsitellään turvallisesti”, hän korostaa.

Potilastietojärjestelmiin ja niiden valvontaan Henriksson ei ota kantaa, koska ne kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan.

Hänen mukaansa vaikuttaa kuitenkin siltä, että kaikki ei ole ollut kunnossa, koska laaja vuoto on päässyt tapahtumaan.

”Kyseessä on hyvin vakava tapaus, joka on järkyttänyt kaikkia. Tärkeää on, että uhrit eivät jää yksin ja että poliisille annetaan työrauha”, Henriksson sanoo.