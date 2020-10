Venäjällä lääkejätteen erilliskeräystä ei ole, kun taas Latviassa, Liettuassa ja Puolassa se toimii heikosti. Suomalaisista peräti kaksi kolmannesta palauttaa lääkejätteet asianmukaisesti apteekkiin.

Lääkkeiden käyttö kotitalouksissa, sairaaloissa ja hoitolaitoksissa aiheuttaa myös päästöjä ympäristöön, eritoten vesiin. Itämeren maissa on suuria eroja lääkkeiden jätehuollossa ja siinä, kuinka suuri osa asukkaista vie lääkejätteensä virallisiin keräyspisteisiin.­

Lääkkeiden virheellinen hävittäminen on yhä yleistä Itämeren maissa. Toisissa maissa alle 10 prosenttia asukkaista palauttaa lääkejätteen keräyspisteisiin, joissain peräti 70 prosenttia.

Laajan EU-hankkeen CWPharman tuoreen raportin mukaan lääkkeiden jätehuollossa Itämeren piirissä on suuria eroja, samoin siinä, kuinka suuri osuus asukkaista vie lääkejätteensä virallisiin keräyspisteisiin.

Pahimmillaan 80 prosenttia asukkaista hävittää käyttämättömät lääkkeet tavallisen kotitalousjätteen mukana ja jopa kolmannes huuhtoo niitä viemäriin, josta lääkeaineita pääsee vesistöihin.

Syynä lääkejätteen epäasianmukaiseen käsittelyyn on kaikissa Itämeren maissa yleensä tietämättömyys. Raportin mukaan ihmiset eivät tiedä lääkejätteiden ympäristövaikutuksista eivätkä oikeasta hävittämistavasta.

Osassa maista, kuten Venäjällä, kotitalouksien lääkejätteen erilliskeräystä ei ole järjestetty lainkaan eikä virallisia keräyspisteitä ole. Latviassa, Liettuassa ja Puolassa taas on erilliskeräys, mutta se toimii heikosti.

Suomessa noin kaksi kolmasosaa asukkaista palauttaa lääkkeet asianmukaisesti apteekkiin. Loput hävittävät lääkejätteen sekajätteen mukana tai huuhtovat sen viemäriin.

”Suomen tilanne on muihin Itämeren maihin verrattuna parhaasta päästä, mutta sekajätteisiin päätyneiden lääkkeiden määrää pitää meilläkin vähentää. Viemäriin kaataminen on onneksi vähäistä, noin kolme prosenttia”, kertoo erikoissuunnittelija Jukka Mehtonen Suomen ympäristökeskuksesta (Syke).

Mehtonen on johtanut CWParma-hanketta, jossa on tutkittu lääkejätteen hävittämistä Tanskassa, Virossa, Suomessa, Saksassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Venäjällä ja Ruotsissa.

”Tarkoituksena on parantaa lääkejätteen keräystä ja hävittämistä Itämeren maissa ja vähentää näin lääkeaineiden päästöjä Itämereen.”

Vertailukelpoista tietoa siitä, miten asia on eri Itämeren maissa järjestetty, ei ole kuitenkaan ollut Mehtosen mukaan saatavissa kaikkialta.

Tietoa puuttuu yllättävistäkin paikoista. Esimerkiksi Tanskasta, Saksasta ja Virosta tietoa ei ole tai se on vanhentunutta. Suomenkin tiedot ovat kymmenen vuoden takaa.

”Suomea, Ruotsia, Latviaa, Liettuaa, Puolaa ja Venäjää koskeva tietopohja on kuitenkin riittävä, jotta tilanteen suuruusluokka voidaan selvittää”, Mehtonen toteaa.

Itämereen lääkkeitä pääsee jätevesien kautta. Jätevesissä havaitaan laaja kirjo lääkeaineita, jotka ovat peräisin kotitalouksista, sairaaloista ja lääketeollisuudesta sekä eläinlääkinnästä.

Lääkeaineita joutuu joka vuosi ympäristöön riskirajan ylittäviä pitoisuuksia. Vesistöihin päätyy vuosittain satoja kiloja särkylääkkeitä, hormoneja ja antibiootteja. Myös kaloista ja vesieliöistä löytyy useita lääkeaineita.

Riskiyhdisteitä ovat hormonit, tulehduskipulääkkeet ja antibiootit. Jätevesissä ja myös pintavesissä on havaittu haitallisia pitoisuuksia muun muassa ehkäisypillereissä käytettävää naishormonia noretisteronia ja kipugeelien sisältämää tulehduskipulääkettä diklofenaakkia.

Lääkeaineet aiheuttavat vesieliöille esimerkiksi hormonaalisia muutoksia ja käyttäytymishäiriöitä. Kaikkia uhkia ei vielä tiedetä: esimerkiksi haittavaikutukset ihmisille ymmärretään vasta osittain.

Jätevesissä ja vesistöissä lääkeaineet eivät myöskään esiinny yksittäisinä yhdisteinä vaan osana moninaista kemikaalisekoitusta. Yhteisvaikutuksia ei tunneta.

Lääkeaineiden päästöjä pystytään vähentämään, Mehtonen korostaa. Keinoja päästöjen vähentämiseksi ovat muun muassa lääkejätteen keräyksen ja hävittämisen sekä jätevesien puhdistuksen tehostaminen, mutta myös lääkkeiden järkevä ja ohjeiden mukainen käyttö. Lääkkeiden käyttö on kuitenkin Suomessa ja maailmalla kasvussa, kun väestö ikääntyy.

”Tavoitteena on ohjata lääkkeiden käyttöä sellaisiin aineisiin, jotka tehoavat sairauteen, mutta joilla on samalla mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. On mentävä ehdottomasti potilasturvallisuus edellä, mutta joskus voi olla ympäristövaikutuksiltaan erilaisia lääkevaihtoehtoja”, Mehtonen sanoo.

CWPharma listaa raportissaan 21 suositusta lääkejätteen keräilyn ja hävittämisen sekä lääkkeiden järkevän käytön edistämiseksi. Parhaana käytäntönä suositellaan muun muassa järjestelmää, jossa kotitalouksien kaikki lääkejäte – niin resepti- kuin käsikauppalääkkeetkin – otetaan vastaan sille tarkoitetuissa keräyspisteissä.

Keräyspisteitä ovat esimerkiksi vaarallisen jätteen keräyspaikat tai lääkkeiden ostopaikat, kuten apteekit. Kaikki riippuu siitä, mikä on käytäntö kyseisessä Itämeren maassa.

”Tämä olisi kotitalouksille yksinkertainen, ympäristöystävällinen ja helposti muistettava tapa päästä eroon lääkejätteestä. Keräyksen tulee olla ilmaista, jotta ihmiset todella vievät lääkejätteensä pisteeseen”, Mehtonen korostaa.

Apteekkeihin perustuvaa Suomen erilliskeräysjärjestelmää Mehtonen pitää erittäin hyvänä. Se myös poikkeaa edukseen muista maista.

”Suomessa Apteekkariliitto ja Farmasialiitto ovat olleet aktiivisia ja ympäristötietoisia. Apteekit keräävät lääkkeitä vapaaehtoispohjalta yhteistyössä kuntien kanssa ilmaiseksi. Muualla apteekit eivät ole yhtä aktiivisia ja vastuullisia.”

Lääkejätteen hävittäminen kotitalouksien sekajätteen seassa ei ole raportin mukaan suositeltavaa. Tämä käytäntö voi olla hyväksyttävä vain siinä tapauksessa, että kotitalousjäte hävitetään tavalla, joka todella tuhoaa kaikki lääkeaineet. Suositeltavin hävittämistapa on poltto korkeassa lämpötilassa, 1 100–1 300 asteessa.

Esimerkiksi Saksassa kotitalouksien sekajäte, johon kotitalouksia on useimmiten ohjeistettu heittämään lääkejätteensä, hävitetään yleensä polttamalla, mutta ei välttämättä tarpeeksi korkeassa lämpötilassa, jotta lääkeaineet hajoisivat.

Viemäreihin lääkkeitä ei pitäisi huuhtoa, sillä läheskään kaikki lääkeaineet eivät hajoa jätevedenpuhdistamoissa.

”Kansalaisten ympäristötietoisuutta tulee lisätä. Tiedotusta olisi suunnattava myös lääkäreille, eläinlääkäreille ja farmaseuteille”, Mehtonen sanoo.

Hanke suosittelee, että laitokset ja muut terveydenhuollon toimijat kokoavat sairaaloissa syntyvän lääkejätteen ja toimittavat sen suoraan vaarallisen jätteen käsittelyyn. Tämä on jo käytäntö Itämeren alueen sairaaloissa.