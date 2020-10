Tietoturva

MTV & IS: Vastaamon irtisanotun toimitus­johtajan ja hänen vanhempiensa omaisuutta taka­varikkoon lähes 10 miljoonaa euroa

Takavarikkoa käräjäoikeudesta haki Vastaamon nykyinen pääomistaja PTK Midco Oy, kertoo Ilta-Sanomat.

Psykoterapiakeskus Vastaamon maanantaina irtisanotun toimitusjohtajan Ville Tapion ja hänen vanhempiensa omaisuutta on asetettu takavarikkoon väliaikaisena turvaamistoimena. Asiasta kertoo MTV:n uutiset ja Ilta-Sanomat.

Helsingin käräjäoikeus on määrännyt takavarikkoon vastaajien omaisuutta lähes 10 miljoonaa euroa.

Päätös väliaikaisesta turvaamistoimesta annettiin vastaajia kuulematta, koska turvaamistoimen tarkoitus muutoin vaarantuisi, IS kertoo.

”On olemassa vaara, että vastaajat kätkevät, hävittävät tai luovuttavat omaisuuttaan taikka menettelevät muulla hakijan (PTK Midco Oy) saamista vaarantavalla tavalla”, IS:n saamissa väliaikaisen turvaamistoimen päätöksessä perustellaan.

Vastaamo tiedotti maanantaina, että PTK Midco Oy oli käynnistänyt oikeudellisia toimenpiteitä, jotka liittyvät toukokuussa 2019 allekirjoitettuun yrityskauppaan Vastaamosta.

Tapion perhe omisti Vastaamon vielä alkuvuodesta 2019. Sen jälkeen yrityksiin sijoittava Intera Partners osti enemmistön Vastaamon osakkeista. PTK Midco on Intera Partnersin holding-yhtiö.

Vastaamon maanantaina lähettämän tiedotteen mukaan Ville Tapio pimitti tiedon yhtiön palvelimille tehdystä tietomurrosta yli puolentoista vuoden ajan.

Vastaamon sisäisten selvitysten perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että asiakastietokannan varastamiseen johtanut tietomurto tapahtui marraskuussa 2018.

Yritys teki asiasta rikosilmoituksen 29. syyskuuta 2020. Poliisi kuitenkin tiedotti asiasta vasta viikkoja myöhemmin, kun epäilty tietomurtaja julkaisi Vastaamon asiakkaiden tietoja 21. lokakuuta.

Tietoturvayhtiö Nixun tekemässä selvityksessä on käynyt ilmi, että Vastaamoon kohdistui toinenkin tietomurto maaliskuussa 2019. Vastaamon mukaan on hyvin todennäköistä, että tässä kohtaa toimitusjohtaja on tiennyt asiasta.

Tämän hyökkäyksen jälkeen Vastaamo korjasi asiakastietojärjestelmänsä suojausta ja teki muita tietojärjestelmiä suojaavia toimenpiteitä.

Yhtiön nykyiselle hallitukselle ja pääomistajalle ei ole kuitenkaan kerrottu maaliskuun 2019 tietomurrosta eikä yhtiön järjestelmissä olleista tietoturvapuutteista. Vastaamon mukaan järjestelmään on voitu tunkeutua maaliskuun 2019 puoliväliin asti.

Tapio itse kommentoi maanantai-iltana asiaa Facebookissa.

”Marraskuun 2018 tietovuoto ja siihen johtaneet virheet paljastuivat minulle vasta Nixun tutkimuksen pohjalta lokakuussa 2020”, Tapio kirjoittaa.

Vastaamon mukaan selvityksessä ei ole ollut mahdollista saada täyttä varmuutta tapahtumien kulusta. Sen perusteella on kuitenkin ilmeistä, että Vastaamon tietoturvassa on ollut puutteita, joiden myötä rikolliset ovat päässeet tunkeutumaan tietokantaan.

HS ei ole tavoittanut Tapiota tai Vastaamon hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahria tiistaina.

Vastaamo on palkannut maineenhallintaan erikoistuneen Tekirin laatimaan Vastaamolle mediastrategian. Strategian tarkoituksena on auttaa vilkkaan julkisen keskustelun keskipisteeksi joutunutta yhtiötä.

Tekirin perustaja Harri Saukkomaa sanoi HS:lle, ettei kommentoi asiakkaan asioita millään tavalla.

Tekirin ja Vastaamon yhteistyöstä kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Iltalehden mukaan Tekir olisi muun muassa ohjeistanut joko jatkamaan nykyisellä viestintälinjalla tai valitsemaan merkittävästi avoimemman linjan. Nykylinjan mukaan Vastaamo voisi antaa esimerkiksi joko sähköposti- tai puhelinhaastatteluja.

”Myös hieman laajempi haastattelu esimerkiksi Ilta-Sanomille on tässä vaihtoehdossa täysin mahdollinen, strategiassa todetaan”, kertoo Iltalehti.