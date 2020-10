Osapuolten kertomukset eroavat siinä, milloin irtisanottu toimitusjohtaja olisi tiennyt tietomurroista. Yksi Vastaamon hallituksen entinen jäsen sanoo HS:lle, että Patentti- ja rekisterihallitukselle kerrottu ajankohta hänen eropyynnöstään ei pidä paikkaansa.

Psykoterapiakeskus Vastaamon ostaneen pääomasijoitus­yhtiö Intera Partnersin toimitusjohtaja Jokke Paananen kertoo, että kauppoja ei olisi syntynyt, jos tiedossa olisivat tuolloin olleet Vastaamoon kohdistuneet tietomurrot ja tietoturvapuutteet.

”Vastaamon nykyiselle hallitukselle ja pääomistajalle ei ole kerrottu maaliskuun 2019 tietomurrosta eikä yhtiön järjestelmissä olleista tietoturvapuutteista. Vastaamo on eilen (maanantaina) tiedottanut sisäisen selvityksensä pohjalta vaikuttavan ilmeiseltä, että yhtiön toimitusjohtaja on ollut tietoinen maaliskuun 2019 tietomurrosta ja saanut tällöin tietoonsa Vastaamon tietoturvapuutteet”, Paananen kertoo.

”Intera on sijoittanut yhtiöön kesäkuussa 2019. Mikäli tällainen tieto olisi ollut, on selvää, että yrityskauppaa ei olisi tehty”, hän jatkaa.

Kauppahinta on hänen mukaansa luottamuksellinen.

Vastaamon pääomistajia ennen kauppaa oli maanantaina irtisanottu toimitusjohtaja Ville Tapio. HS on yrittänyt tavoittaa häntä maanantain ja tiistain aikana useita kertoja.

MTV ja Ilta-Sanomat uutisoivat tiistaina, että oikeus asetti Tapion ja hänen vanhempiensa omaisuutta takavarikkoon lähes 10 miljoonan euron arvosta. Takavarikkoa haki Intera Partnersin holdingyhtiö PTK Midco.

Vastaamon hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri ei halunnut luonnehtia tiistaina HS:lle, mitä mieltä hän on entisen toimitusjohtajan toimista ja mitä niistä tarkalleen tiedetään.

Kahri ei myöskään kommentoinut HS:lle sitä, antaako asia aihetta tehdä esimerkiksi tutkintapyynnön poliisille.

Osapuolet ovat eri linjoilla esimerkiksi siitä, milloin Tapio olisi tullut tietoiseksi yhtiöön kohdistuneista tietomurroista. Vastaamo joutui kahdesti tietomurron kohteeksi, ensin marraskuussa 2018, sitten maaliskuussa 2019.

Kahrin mukaan Tapio tiesi murroista jo keväällä 2019.

Entinen toimitusjohtaja kertoi maanantai-iltana Facebook-sivuillaan, että sai itse tietää asiasta vasta nyt lokakuussa.

”Marraskuun 2018 tietovuoto ja siihen johtaneet virheet paljastuivat minulle vasta Nixun tutkimuksen pohjalta lokakuussa 2020. Tapahtuneen tarkempien selvitysten ja kommenttien aika tulee myöhemmin”, Tapio kertoi.

Vastaamon hallituksen kokoonpano on ehditty Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tiedoissa merkitä vaihtuneeksi kaksi kertaa tietomurtojen välissä. Jälkimmäisen tietomurron aikana yh­tiön hallituksessa oli enää Tapion perheenjäseniä.

Yhtiön ensimmäisen hallituksen kokoonpanosta syystalvella 2018 näyttää kuitenkin olevan epäselvyyttä tai vähintään eriäviä käsityksiä.

Yhdeksi Vastaamon hallituksen jäseneksi oli vielä vuoden 2018 loppupuolella merkitty Yrjö Lähteenlahti.

PRH:lle jätettyjen yhtiö­kokous­asiakirjojen perusteella Lähteenlahti olisi jättänyt eroilmoituksen lokakuussa 2018 eli ennen ensimmäistä tietomurtoa. Yhtiökokous asiasta on puolestaan pidetty ensimmäisen tietomurron jälkeen saman vuoden joulukuussa.

Lähteenlahti sanoo kuitenkin HS:lle, että hänen käsityksensä mukaan hänen hallitusvastuunsa olisi päättynyt jo kesällä 2018.

Lähteenlahti kertoo, että hän jätti työtehtävänsä Vastaamon terveyspalveluista vastaavana johtajana kesällä 2018. Hän sanoo olleensa HS:n soittoon saakka siinä käsityksessä, että tuolloin päättyivät myös hänen vastuunsa yhtiön hallituksessa.

”Aika outoa, että minä olisin sitten hallitusvastuussa tietämättäni”, Lähteenlahti sanoo.

Lähteenlahti on sitä mieltä, että hän ei ole esittänyt eropyyntöään hallituksesta lokakuussa 2018.

Patentti- ja rekisterihallitukselle on siis hänen käsityksensä mukaan toimitettu virheellistä tietoa.

HS ei ole päässyt kysymään Ville Tapion näkemystä asiasta, koska Tapio ei ole vastannut soittopyyntöihin.

Kesällä 2019 Intera Partners siis osti valtaosan Vastaamosta, jonka yksi pääomistajista oli Ville Tapio.

”Kuten me olemme asiasta tiedottaneet, niin maaliskuussa 2019 yhtiöön kohdistui myös toinen tietomurto ja tuossa yhteydessä vaikuttaa ilmeiseltä, että yhtiön toimitusjohtaja on ollut tietoinen tästä tietomurrosta ja saanut silloin tietoonsa tietoturvan puutteet. Tuolloin on toteutettu ensimmäiset korjaukset tietojärjestelmän suojauksessa olleen puutteen osalta ja ryhdytty tekemään myös muita suojaavia toimia”, Kahri kertoi tiistaina.

Nykyinen hallitus ei siis ollut toiminnassa vielä tietomurtojen aikaan.

Hallitus vaihtui kaupan jälkeen ja Kahrin mukaan ostajalle ei kerrottu esimerkiksi tietomurroista.

Vastaamon maanantaisessa tiedotteessa kerrotaan, että yh­tiön pääomistaja PTK Midco oy on käynnistänyt oikeudellisia toimenpiteitä, jotka liittyvät yrityskauppaan Vastaamosta. Sen omistaa Intera Partners.

”Yrityskauppa on tehty kesällä 2019, jonka jälkeen yhtiön nykyinen hallitus on aloittanut toimintansa. Nykyiselle hallitukselle ja pääomistajalle ei ole kerrottu maaliskuun 2019 tietomurrosta eikä yhtiön järjestelmissä olleista tietoturvapuutteista”, Kahri sanoo.

Vastaamon hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri haluaa, että nyt kaikki resurssit pannaan siihen, että uhrien tilanne helpottuisi.

”Tämä asia on erittäin ikävä ja järkyttävä niiden henkilöiden kohdalla, jotka ovat joutuneet tietomurron ja uhkausten kohteeksi. Heidän hyvinvointinsa ja auttamisensa on nyt tärkein prioriteetti, jotta saamme heille mahdollisimman paljon apua”, hän sanoo.

”Olemme syvästi pahoillamme koko tapahtumaketjusta ja näiden ihmisten puolesta. Inhimillinen hinta on äärimmäisen raskas.”