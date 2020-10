STT pyysi kielentutkijoilta näkemystä Vastaamon tietomurtoon liittyvistä kiristysviesteistä.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhreille lähetetty suomenkielinen kiristysviesti on kielentutkijoiden arvioiden mukaan käännösteksti. STT pyysi kieliasiantuntijoita arvioimaan kyseistä viestiä sekä kahta Tor-verkossa julkaistua englanninkielistä kiristysviestiä.

Kielianalytiikasta väitöskirjansa tehnyt Utopia Analyticsin toimitusjohtaja Mari-Sanna Paukkeri pitää uskottavana, että kaikki tekstit ovat lähtöisin yhdeltä ihmiseltä.

”Kirjoitustyyliin liittyvät piirteet ovat samanlaisia. On hyvin mahdollista, että tekstit on laatinut sama lähde kolmessa tekstissä, joista yksi on käännetty suomeksi, Paukkeri sanoo ja korostaa”, että hänen tulkintansa ovat pikemmin mahdollisuuksia kuin faktoja.

Paukkerin mukaan viestien alkuperäinen laatija ei vaikuta puhuvan äidinkielenään suomea tai englantia. Englanninkielisissä viesteissä on virheitä tai arkikielessä harvinaisempia sanoja, joita äidinkielenään englantia puhuva ei useinkaan käyttäisi.

Esimerkiksi puhuessaan Vastaamon vuotuisesta liikevaihdosta kirjoittaja käyttää kaksi kertaa epätyypillistä monikkomuotoista termiä ”yearly revenues”. Paukkerin mukaan tällaisia sanavalintoja syntyy usein silloin, kun tekstin laatijan äidinkielessä sana taipuu monikossa.

”Esimerkiksi Euroopassa on kaksi kieltä, joissa liikevaihto on monikossa: espanjassa ja kreikassa”, Paukkeri sanoo.

Kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen erityisasiantuntija Ulla Tiililä tarkasteli STT:n pyynnöstä suomenkielistä kiristysviestiä. Tiililän mukaan yhdestä tekstistä on vaikea tehdä profilointia, joka parhaimmillaankin perustuu stereotypiaan.

”Kielestä meille syntyy tietynlainen kuva siitä, millainen kirjoittaja on. Tässä kirjoittaja on suhteellisen harjaantunut. Esimerkiksi olisiko joku, jolla olisi koulutustaustaa”, Tiililä summaa muodostuvaa kuvaa.

”Mutta se pitää ymmärtää, että stereotypiat voivat johtaa myös harhaan”, hän jatkaa.

Myös Paukkeri arvioi suomenkielisen tekstin tasoa niin hyväksi, että uskoo tekstin kirjoittajalla olevan vähintään lukiotason koulutus.

Kielentutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että suomenkielinen kiristysviesti voi olla käännös. Tekstistä nousee useita sanavalintoja ja muotoiluja, joita suomalainen ei äidinkieltään kirjoittaessaan Paukkerin mukaan tekisi. Kankeaa käännöskieltä on esimerkiksi lauseessa ”jos emme vastaanota tätä maksua 24 tunnin sisällä, Teillä on vielä toiset 48 tuntia hankkia - -”.

”Toiset-sana on tässä tapauksessa virheellinen. Tämä voisi johtua englannin kielen sanasta ”another””, joka on käännetty väärin.

Käännökseen vihjaa osaltaan se, että ainakin yhden viestin otsikko ”Vastaamo Tiedotus Rouva - -” vaikuttaa käännöskoneella tehdyltä. Paukkeri onnistui toistamaan otsikon käännöskoneella.

”Yksi skenaario voisi olla, että hyvää suomea osaava henkilö on kääntänyt tekstin, mutta kiristäjä on huomannut viestiä lähettäessään, että otsikko puuttuu ja lisännyt sen Google Kääntäjän avulla”, Paukkeri pohtii.

Kotuksen Tiililä on aiemminkin analysoinut kiristysviestejä. Hänen huomionsa kiinnittyy tekstin pahoittelevaan sävyyn. Kiristysviestissä kirjoitetaan, että Vastaamo ei ole ottanut vastuuta virheistään, joten ”joudumme ikävä kyllä pyytämään Teitä maksamaan pitääksenne henkilötietonne turvassa”.

”Jos on tällainen rikollinen, niin miksi hän näkee sen vaivan, että hän pahoittelee”, Tiililä kysyy.

Tiililä kuvaa muotoseikkaa hämmentäväksi senkin takia, että on törmännyt vastaavanlaiseen pahoitteluun aiemmin kiristysviestissä.

”Tulee mietittäväksi, että onko olemassa kiristystekstien oma tekstilaji. Eli onko niin, että kiristäjät ottavat mallia jostakin maailmalla liikkuvista kiristysteksteistä vai olisiko joku kiristäjä, joka toimii niin”, että haluaa pahoitella toimintaansa.

Tiililä kiinnittää huomionsa kiristysviestissä käytettyyn erikoiskieleen, joka ainakin pyrkii osoittamaan, että viestin kirjoittajalla on asiantuntemusta psykoterapiapalveluista. Paukkerin mukaan kääntäjä tuskin on ainakaan perehtynyt virtuaalivaluuttoihin, sillä muuten lähes virheetöntä tekstiä tuottavana hän kirjoittaa bitcoinin toistuvasti isolla alkukirjaimella, vaikka sana kirjoitetaan pienellä suomeksi ja englanniksi.

Silmiinpistävää tekstissä kaiken kaikkiaan on kielentutkijoiden mukaan se, että teksti hajoaa lopulta epäyhtenäiseksi. Kun tekstissä siirrytään kertomaan virtuaalivaluutan ostamisesta, tyyli muuttuu. Tekstistä katoaa teitittely, ja pilkkuvirheet sekä lainausmerkit lisääntyvät.

Asiantuntijoiden mukaan kyse voi olla siitä, että tässä vaiheessa mahdollinen kääntäjä on hylännyt kiristäjän alkuperäisen tekstin ja lisännyt Suomea koskevat yksityiskohtaiset ohjeet itse.

”Kirjoituksen aihe on hyvin Suomeen liittyvä, joten olisi loogista, että kääntäjä olisi kirjoittanut tämän ohjeen. Ja kun hän itse kirjoittaa, hän on unohtanut teititellä”, Paukkeri sanoo.

Tiililä pitää mahdollisena myös sitä, että tekstin on tuottanut yksi tai useampi kirjoittaja. Viestissä tekijään viitataan jatkuvasti me-muodossa, mutta molempien asiantuntijoiden mukaan kiristäjien määrästä ei vielä tämän perusteella voi tehdä johtopäätöksiä.

Tiililän mukaan teksti on saatettu myös tarkoituksella tehdä tyyliltään epäyhtenäiseksi.