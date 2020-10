Merimieskirkon sosiaalikuraattori riensi apuun, koska paikalliset viranomaiset eivät järjestä hätämajoitusta.

Fuengirolan asunnottomille on annettu ohjeeksi pysyä koko yö samalla yöpymispaikalla.­

Espanjaan sunnuntaina koronavirusepidemian vuoksi määrätty öinen ulkonaliikkumiskielto on ajanut Aurinkorannikolla asuvat suomalaiset asunnottomat ahdinkoon.

Aurinkorannikolla työskentelevä Suomen Merimieskirkon sosiaalikuraattori Tia Raunio kertoo, että hänen tiedossaan on Fuengirolassa kymmenkunta suomalaista asunnotonta, mutta asunnottomia on muillakin alueilla.

Pääosa Espanjan asunnottomista on espanjalaisia, mutta joukossa on myös runsaasti ulkomaalaisia.

Andalusiassa on nyt ulkonaliikkumiskielto iltayhdestätoista aamukuuteen.

”Jos asut kadulla, niin voi olla ongelmia, kun ulkona ei saa liikkua yöllä”, Raunio sanoo.

”Jos ei ole kattoa pään päällä, niin ulkonaliikkumiskielto iskee aika kovaa. Me muut voimme suunnitella elämämme sen mukaan, että emme liiku yhdentoista ja kuuden välillä. Kaikille se ei ole ihan niin yksinkertaista.”

Vielä keväällä viranomaiset järjestivät asunnottomille hätämajoitusta, mutta sitä ei ole nyt tiedossa. Raunio on kysynyt apua Fuengirolan ja Malagan viranomaisilta, mutta sieltä ei apua luvattu.

”Sanottiin, että paikalliset eivät voi auttaa.”

Ulkonaliikkumiskielto on Espanjan viimeisin yritys saada koronavirustilanne edes jotenkuten hallintaan. Espanjasta tuli tällä viikolla Euroopan ensimmäinen maa, jossa on todettu yli miljoona koronavirustartuntaa.

Raunio kertoo yrittävänsä nyt auttaa asunnottomia asunnon etsinnässä. Asunnoista ei ole Fuengirolan alueella pulaa, jos asunnottomilla on halua asunnon hankintaan ja rahaa. Raunio sanoo, että rahaa hänellä ei ole asunnottomille antaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi helmikuussa Suomen Merimieskirkolle rahoituksen sosiaalityön aloittamiseksi Espanjan Aurinkorannikon suomalaisten keskuuteen.

Rahoituksella palkattiin alueelle sosiaalikuraattori. Tia Raunio on ehtinyt tehdä työtä muutaman kuukauden.

”Kadulla oleville ihmisille on annettu vinkki, että pitäisi olla yhdessä paikassa ja nukkua siinä. yöllä ei saa liikkua. Jos on löytänyt nukkumispaikan eikä liiku siitä mihinkään, niin periaatteessa poliisit jättävät rauhaan.”

Raunion mukaan poliisien asenteissa on kuitenkin eroja. Hän kertoo kuulleensa juuri eräältä kadulla asuvalta ihmiseltä, että hän oli saanut sadan euron sakot, koska oli riisunut maskin juodakseen vesipullosta.

Raunion mukaan Fuengirolan koronavirustilanne on hyvä verrattuna muuhun Espanjaan.

”Täällä ei ainakaan ole huonompi tilanne kuin esimerkiksi Helsingissä.”

Suomalaisia ”muuttolintuja” eli niitä, joilla on talviasunnot Espanjassa, on alkanut saapua alueelle.

”Joka viikko ilmestyy uusia kasvoja tänne viettämään talvea. Ei tietenkään sitä määrää kuin normaalisti.”

Asunnottomien lisäksi myös suomalaiset Aurinkorannikolla toimivat yrittäjät ovat vaikeuksissa.

”Suomalaisia yrityksiä on kaatunut. Täällä yritetään tsempata. Suomalaisyhteisö pitää hyvin yhtä. Suomi-koulussa on vähemmän oppilaita kuin normaalisti, mutta on kuitenkin”, Raunio kertoo.

”Täällä on maskipakko, mutta kyllä täällä kaikki toimii.”

Yksi asia on kuitenkin Raunion mukaan muuttunut.

”Poskisuudelmat jäivät historiaan tämän myötä. Se on muuttanut kulttuuria radikaalisti.”