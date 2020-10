Suomen kansallisesti haitallisten vieraslajien torjumiseksi tehtiin hallintasuunnitelma.

Komealupiini on vallannut laajasti etenkin tienpenkkoja.­

Kurtturuusu valtaa hiekkarannat, komealupiini tienpenkat ja niityt. Espanjansiruetana tuhoaa puutarhoja, minkki lintujen pesiä saaristossa. Kun luontaisia vihollisia ei juuri ole, vieraslajit valtaavat tilaa suurella vimmalla ja tuhoavat alkuperäistä lajistoa.

Haitallisista vieraslajeista on tullut vitsaus, jonka kitkeminen on äärimmäisen työlästä ja kallista. Maailmanlaajuisesti vieraslajit luokitellaan toiseksi suurimmaksi uhaksi luonnon monimuotoisuudelle elinympäristöjen häviämisen jälkeen.

Mittavien tuhojen estämiseksi Suomessa on laadittu hallintasuunnitelma kansallisesti haitallisille vieraslajeille. Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti suunnitelman keskiviikkona. Tavoitteena on ohjata haitallisten vieraslajien torjuntaa sinne, missä torjunnasta saadaan suurin hyöty.

EU:n vieraslajiluetteloon kuuluville haitallisille lajeille on jo aiemmin vahvistettu omat hallintasuunnitelmat. Yhdessä suunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, jossa kerrotaan, missä, miten ja millä aikataululla eri vieraslajeja kannattaa torjua.

Vieraslajeilla tarkoitetaan eläimiä, kasveja ja muita eliöitä, jotka ihminen on tuonut niiden luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle joko tarkoituksella tai vahingossa.

Olennaista on ihmisen myötävaikutus. Vieraslaji on ihmisen avulla ylittänyt lajille luontaiset leviämisesteet, kuten mantereen, meren tai vuoriston. Tulokaslaji taas on saapunut maahan omin voimin.

Vieraslajia pidetään haitallisena erityisesti, jos se uhkaa luonnon monimuotoisuutta. Suomessa ja EU:ssa on omat luettelot haitallisista eläin- ja kasvilajeista, joita ei saa tuoda EU:n alueelle. Lajien päästäminen ympäristöön on kielletty, eikä lajeja saa myöskään kasvattaa, myydä eikä kuljettaa EU:n sisällä.

Koska haitallisen vieraslajin kasvattaminen on kielletty, kiinteistön omistajan tai haltijan on hävitettävä kasvattamansa haitallisen vieraslajikasvin esiintymä alueeltaan. Vieraslajilain mukaan voi kuitenkin olla riittävää, että hävittämisen sijaan lajin leviäminen estetään tehokkaasti.

Kurtturuusu leviää helposti muun muassa hiekkarannoilla. Kuvassa kurtturuusua Tampereen Tahmelassa kesäkuussa 2019.­

Kurtturuusun leviämisen puutarhasta luontoon voi estää keräämällä syksyllä kiulukat eli ruusunmarjat pois.­

Laajalle levinneitä kurtturuusua ja komealupiinia tulee suunnitelman mukaan torjua ensisijaisesti hävittämällä lajit kiireellisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmilta alueilta ja niiden läheisyydestä.

Kurtturuusujen osalta tällaisia alueita on etenkin saaristossa ja rannikolla.

Kurtturuusua käytetään kuitenkin laajasti myös pihojen, puutarhojen ja yleisten alueiden koriste- ja hyötykasvina. Kiinteistönomistajille on varattu kasvatuskiellon noudattamiseksi siirtymäaikaa kesäkuuhun 2022. Myyntikielto on kuitenkin jo voimassa.

Komealupiinin torjunta kannattaa suunnitelman mukaan keskittää luonnonsuojelualueille, uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien läheisyyteen sekä tieympäristössä arvokkaille piennarniityille, joilla on monipuolinen niittylajisto.

Kanadanvesirutto on tummanvihreä 30–200 sentin pituiseksi kasvava rantojen uposkasvi, jota esiintyy Suomessa sisävesillä ja Itämeren rannoilla. Laji on nopea leviämään ja voi muodostaa massiivisia kasvustoja rehevissä järvissä.­

Kanadanvesiruton ensisijainen hallintakeino on lajin leviämisen estäminen. Vähälukuisempien vieraslajikasvien, kuten hamppuvillakon, lännenpalsamin ja alaskanlupiinin, esiintymät suositellaan hävitettäväksi kokonaan.

Minkin torjumiseksi suositellaan poistopyyntiä erityisesti linnuston kannalta tärkeillä kosteikkoalueilla ja saaristossa sekä uhanalaisten ja taantuneiden lintujen pesimäalueilla. Minkkiä pyydetään myös taimenpuroilla.

Espanjansiruetana leviää puolestaan helposti esimerkiksi kasvintaimien, puutarhajätteen ja maansiirtojen mukana, minkä vuoksi huomio kiinnitetään erityisesti näihin leviämisväyliin.

Espanjansiruetana on kaikkiruokainen massalaji, joka on sopeutunut Suomen viileään ilmastoon. Etanalle kelpaa puutarhojen monenlainen ravinto ja voi näin aiheuttaa suuria tuhoja kotipuutarhoissa ja viljelyksillä. Kuvassa espanjansiruetanoita Helsingin Vanhassakaupungissa.­

Kotipuutarhoissa espanjansiruetanat kerätään ja tapetaan murskaamalla niiden pää tai pudottamalla kiehuvaan veteen. Espanjansiruetanoita Helsingin Vanhassakaupungissa elokuussa 2020.­

Haitallisten vieraslajien torjuntaan on tarjolla avustuksia, jotka on tarkoitettu erityisesti isoimpien ja vaikuttavuudeltaan laajojen hankkeiden rahoittamiseen. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja muiden tahojen yhteistyötä haitallisten vieraslajien torjunnassa.

Myös kansalaisten toivotaan osallistuvan vieraslajien torjuntaan ja ilmoittavan vieraslajeja koskevista havainnoistaan vieraslajiportaaliin.