Keväällä Huawei näytti selvinneen voittajana vuosikausien väännöstä 5g-verkkojen rakentamisesta. Toukokuussa Yhdysvallat otti isot aseet käyttöön.

Ruotsi ilmoitti viime viikolla, että kiinalainen Huawei ei pääse rakentamaan seuraavan sukupolven tietoverkkoa 5g:tä. Asian ratkaisi turvallisuuspalvelu Säpo ja puolustusvoimat, joiden arviossa Kiina on Ruotsin turvallisuudelle liian suuri riski.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) taas sanoi viime viikolla, että Huaweita ei mainita erikseen nimeltä, kun Suomi päättää 5g-ratkaisuista. Käytännössä lopputulos voi olla sama kuin Ruotsissa, sillä uudesta 5g-lainsäädännöstä on Harakan mukaan tulossa ”yksi maailman tiukimmista, ilman että mainitaan mitään nimiä.”

Huawei näyttää vuosien väännön jälkeen olevan kanveesissa Euroopassa, ja se joutuu useissa maissa purkamaan jo olemassa olevat verkkorakenteensa.

Vielä keväällä tilanne näytti toisenlaiselta. Tammikuussa EU salli Huawein toiminnan unionissa, ja Britannia päätti, että Huawei saa rakentaa osia 5g-verkosta.

Tuuli kääntyi nopeasti. Britannia pyörsi päätöksensä 12. heinäkuuta ja ilmoitti, että Huaweilla ei olekaan lainkaan asiaa 5g-urakoihin. Seuraavalla viikolla Ranska seurasi perässä.

Mitä tapahtui?

Ensimmäinen syy on Kiina itse. Se ei ole toiminut tavalla, joka saisi muut hinkumaan yhteistyötä.

”Euroopan valtiot ovat kuluneen vuoden aikana menettäneet merkittävästi luottamustaan Kiinaan Hongkongin ja Xinjiangin tapahtumien vuoksi. Myös koronaviruspandemia ja Kiinan kovakourainen diplomatia ovat vaikuttaneet”, sanoo Kiinan teknologiaa ja politiikkaa seuraava asiantuntija John Lee HS:lle. Lee työskentelee saksalaisessa Merics-tutkimuslaitoksessa.

Toinen ja ratkaiseva syy on Yhdysvallat, joka vuosikausien vääntämisen jälkeen sai Euroopan puolelleen. Se tosin edellytti järeimmän aseen ottamista käyttöön.

Toukokuussa Yhdysvallat kielsi myymästä Huaweille Yhdysvalloista peräisin olevaa mikrosiruteknologiaa siinäkin tapauksessa, että sirut on valmistettu Yhdysvaltain ulkopuolella.

”Yhdysvaltain painostus näytti vaikuttavan Euroopan valtioihin melko vähän, kunnes Yhdysvallat toukokuussa ilmoitti vientirajoituksistaan. Ainakin Britannia perusteli muuttuneen turvallisuusarvionsa näillä rajoituksilla”, Lee sanoo.

Yhdysvallat oli yrittänyt rajoittaa Huawein toimintaa pakotteilla jo aikaisemmin, mutta Huawei oli voinut hankkia siruja porsaanreiän kautta.

Siruteknologia on edelleen vahvasti Yhdysvaltain käsissä, ja myös Huawei on käytännössä riippuvainen siitä. Kiina pyrkii nyt nopeasti edistämään omaa tuotantoaan, mutta nanoteknologian kehittäminen on kallista ja kestää vähimmilläänkin vuosikausia.

Miksi Huawein ympärillä pyörii loputtomalta vaikuttava kiista?

Olennaista uhka-arvioille on 5g-verkon rakenne.

5g-verkossa laitteet voivat keskustella keskenään monin verroin tehokkaammin kuin nyt. Se mahdollistaa tekniset loikat, joita emme osaa vielä kuvitellakaan. 5g-verkon kautta on jo tehty kirurgisia leikkauksia etänä, ja esimerkiksi itseohjautuvat autot eivät voi toimia ilman 5g:tä.

5g:stä tulee todennäköisesti niin olennaista infrastruktuuria, että riskit sen vakoilemisesta tai sabotoimisesta ovat paljon suuremmat kuin nykyisten tietoverkkojen kohdalla.

Britannian kyberturvallisuuskeskuksen teknisen johtajan Ian Levyn mukaan Huawein verkkoja on pidetty epäilyttävinä siitä lähtien, kun 5g-tekniikkaa on alettu hahmotella 2000-luvun alussa.

Yhdysvaltain penseyttä Huaweita kohtaan lisää, että Huawein väitettiin myyneen Iranille pakotteiden alaista materiaalia 2000-luvun alussa. Yhtiötä on tutkittu huolellisesti, ja Yhdysvaltain edustajainhuoneen tiedustelukomitea julkaisi jo vuonna 2012 raportin, jonka mukaan Huawei on Yhdysvalloille turvallisuusuhka.

Yhdysvaltain mukaan sillä on todisteita siitä, että Kiina voi Huawein avulla tai sen kautta vakoilla. Mutta miten?

Huawei on toistellut, ettei sen järjestelmissä ole havaittu yhtään takaporttia eli tietoisesti asetettuja vakoiluohjelmia. Vastaus on hyvä, mutta oikeastaan väärään kysymykseen.

Huawein ohjelmistojen haavoittuvuuksia voisi käyttää hyväksi, vaikka yhtiö itse ei niistä edes tietäisi. Haavoittuvuuksia on ohjelmistoissa aina, ja olennaista on se, että jokin taho sekä osaisi että haluaisi käyttää haavoittuvuuksia hyväkseen.

Sellainen taho on tietenkin Kiinan kansantasavalta. Näin päätteli esimerkiksi Australia, joka kielsi Huawein 5g-verkot ensimmäisenä vuonna 2018. Australian mukaan Kiina voisi asentaa vakoiluohjelmia Huawein verkkopäivitysten tai korjausten asentamisen kautta.

Helmikuussa 2020 yhdysvaltalainen tiedustelulähde vuoti sanomalehti The Wall Street Journalille väitteen, jonka mukaan Yhdysvalloilla on todisteita Kiinan kyvystä vakoilla matkapuhelinverkkoja Huawein kautta. Lähteen mukaan Huawein ohjelmistoissa olisi kuin olisikin takaportteja.

Huawein verkkojen ”savuava ase” ei siis ole ainakaan julkisesti tiedossa – jos sellaista onkaan.

Tiedustelupalvelujen arvio rakentuu sinänsä kiistattoman arvion varaan: Kiina on kommunistinen diktatuuri, jolla on kyky ja halu käyttää Huaweita omia tarkoitusperiään varten. Vaikka tarkkaa keinoa ei olisi tiedossa, riski olisi suuri.

Mielenkiintoista kyllä, Britannia ajatteli juuri näin mutta olisi silti huolinut Huawein verkot. Britannian kyberturvallisuusvirasto piti oletusarvonaan jo 2000-luvun alussa, että Kiina ja kommunistinen puolue tulevat käyttämään Huaweita.

Tästä huolimatta Britannia arvioi kykenevänsä pitämään verkon ytimen omissa käsissään lainsäädännön ja tekniikan avulla. Vasta Yhdysvaltain toukokuinen määräys käänsi pään.

Huawei on vakuutellut itsenäisyyttään. Voisiko Huawei todellisuudessa vastustaa Kiinaa?

Kiinan keskusjohdon ja Huawein kokoisten jättimäisten yritysten välinen suhde on monitahoinen, eikä Huaweikaan ole puolueen käskyläinen. Olisi kuitenkin naiivia olettaa, että yrityksillä olisi kommunistisen puolueen hallitsemassa Kiinassa samanlainen toimintavapaus kuin lännessä.

”Kiinan kommunistisen puolueen vaikutus kiinalaisyhtiöihin on läpinäkymätöntä ja luultavasti vaihtelee olosuhteiden mukaan”, tutkija John Lee sanoo.

”Kiinan poliittisen ja juridisen järjestelmän huomioon ottaen on vaikea nähdä, että kiinalaisyhtiöt voisivat tehokkaasti vastustaa puolueen vaatimuksia. Puolue palkitsee yhteistyöhön pyrkimisestä riittävän hyvin.”

Lopulta kyse on politiikasta. Viime vuosina Kiina on kiristänyt otettaan kansalaisten valvonnasta ja toisaalta esiintynyt yhä aggressiivisemmin ulkomaita kohtaan. Huawein kohtaamaan vastatuuleen se on reagoinut panemalla kovan kovaa vasten. Se uhkasi viime viikolla myös Ruotsia seurauksilla, ellei päätöstä peruta.

”Kiina on uhannut kostaa usealle maalle kiinalaisyritysten syrjimisen riippumatta siitä, miten päätöksiä on perusteltu”, John Lee sanoo.