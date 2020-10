Vielä keväällä korona oli erityisesti pääkaupunkiseudun ongelma, mutta syksyn aikana tautiryppäitä on leimahdellut ympäri Suomea. Kuhmossa, Mikkelissä ja Vaasassa paikalliset toimet näyttävät purreen hyvin, mutta Jyväskylässä on nähty rypäs toisen perään.

Ensin Kuhmo, sitten Mikkeli ja lopulta Vaasa. Koronavirustartuntoja on syksyn aikana ilmennyt ryppäinä eri puolilla Suomea. Myös vastatoimet ovat olleet usein paikallisia.

Koronaviruksen “toisen aallon” torjumisstrategiaan on Suomessa kuulunut keskeisesti juuri paikallisten rajoitusten käyttö. Kohdennetuilla toimilla on pyritty siihen, että koko valtakuntaa koskeviin raskaisiin toimiin ei tarvitsisi enää turvautua.

”Suomen koko strategia lähtee siitä”, arvioi THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen alueellisten koronavirustoimien merkitystä Suomen kamppailussa epidemiaa vastaan.

Salmisen mukaan hajautettu järjestelmä on Suomen vahvuus. Paikalliset toimijat tuntevat alueensa tilanteen, joten he pystyvät valitsemaan sopivammat toimenpiteet kuin tilannetta Helsingistä käsin arvioiva.

”Suomen järjestelmä toimii alhaalta ylöspäin.”

Syksyn alussa Salmisen mukaan eri viranomaistahoista – yleensä kunnista ja sairaanhoitopiireistä sekä aluehallintoviraston ja THL:n edustajista – muodostuvilla koordinaatioryhmillä oli vielä opittavaa, sillä hallintorakenne oli uusi.

Nyt paikalliset ja alueelliset toimijat ovat kuitenkin ottaneet vetovastuun epidemian torjunnassa, toisin kuin keväällä kun epidemia oli keskittynyt Uudellemaalle ja päätöksiä tehtiin keskitetysti valtion tasolla.

”Ei ole aluetta, josta voisi sanoa, että siellä tehdyt toimet eivät olisi tällä hetkellä onnistuneet”, sanoo Salminen.

Ensimmäinen paikkakunta, johon koronaviruksen ”toinen aalto” iski voimakkaasti, oli Kainuun Kuhmo. Viikon sisällä elo–syyskuun vaihteessa kaupungissa todettiin 18 koronavirustartuntaa, suuri määrä reilun 8 000 asukkaan kaupungille ja huomiota herättävä rypäs rauhallisessa elokuun tartuntatilanteessa.

”Perjantaina 28.8 kello seitsemän tuli tieto, että meillä on tapaus, jolla on yhtymäkohtia meidän perusopetukseen”, kertoo Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä.

Kuhmossa tartuttiin nopeasti toimeen jatkotartuntojen estämiseksi. Heti saman perjantaisen aamupäivän aikana valmistauduttiin kansalaismaskien jakoon, joita kaupunkilaiset saivat hakea kaupungintalolta.

Määtän mukaan maskien jakelu kaupunkilaisille oli avainasemassa sen suhteen, että kaikki alkoivat käyttää niitä nopeasti.

Altistuneiden jäljittämistä viivästytti ja vaikeutti se, että tartunnan saaneen henkilön ensimmäinen koronatesti oli antanut negatiivisen tuloksen. Määttä kertoo, että tärkeää jäljittämisessä olivat Kainuun soten paikalliset jäljittäjät.

Kuhmossa panostettiin heti tartuntaryppään paljastuttua myös viestintään. Yksi Kuhmon tapauksista pystyttiin heti alusta asti yhdistämään kouluun, minkä jälkeen kaupungissa järjestettiin pikaisesti yhdessä Kainuun soten kanssa etäyhteyksin tiedotustilaisuus opettajille, vanhemmille ja oppilaille. Lisäksi järjestettiin livelähetyksiä Facebookissa.

”Meillä on tämän 28. päivän aikana hoidettu kaikki tiedottaminen päättäjille, vanhemmille ja työntekijöille. Sunnuntaina 30. päivä on tehty rajoittamistoimenpiteet viranhaltijapäätöksinä”, kertoo Määttä.

”Pandemialääkäri ja minä pidimme oppilaille tiedotustilaisuuden”, sanoo Määttä.

Maskisuosituksen lisäksi Kuhmossa suljettiin heti maanantaina, kolme päivää ensimmäisen tartunnan tultua ilmi, suuri osa kaupungin liikuntapalveluista ja kulttuuritiloista. Lisäksi harrastetoiminta lopetettiin viikoksi, lukio siirtyi etäopetukseen, ja kuhmolaisia suositeltiin pidättäytymään toistensa tapaamisesta.

”[Rajoitustoimet] tehtiin aina viikoksi kerrallaan,” sanoo Määttä.

”Tärkeää on mitoittaa rajoitustoimet vastaamaan tautitilannetta ja pitää rajoitukset voimassa vain taudin vaatiman ajan, ei yhtään pidempään.”

Rajoitukset purivat nopeasti. Syyskuun puolivälin jälkeen Kuhmossa ei koronatapauksia juuri ole ilmennyt.

Kaupungissa ollaan kuitenkin pyritty muistuttamaan asukkaita tasaisin väliajoin siitä, että koronatilanne ei ole Suomessa tai Kainuussakaan ohi, ja esimerkiksi kasvomaskin käyttöä suositellaan Kuhmossa edelleen.

”Aina välillä tulee repsahduksia itse kellekin”, muistuttaa Määttä.

Määttä toivoo Kuhmon olleen esimerkkinä muille Suomen kaupungeille, sillä se oli ensimmäinen kaupunki, jossa syksyllä tehtiin merkittäviä paikallisia rajoituksia.

”Oltiin esimerkkinä siitä, miten kunta pystyy terveysviranomaisten kanssa yhdessä toiminaan, reagoimaan ja tiedottamaan asioista.”

Kuhmon kirjaston lukusali suljettiin syyskuun alussa, kun kaupungissa todettiin kokoonsa nähden suuri määrä koronavirustartuntoja.­

Syyskuun puolivälissä koko Mikkelin keskustaa pidettiin altistumisalueena, kun eräs seurue oli viettänyt iltaa kierrellen keskustan ravintoloita, ja jälkeenpäin yhdellä heistä todettiin koronavirustartunta.

Vakava tilanne kesti pari viikkoa, mutta lokakuun aikana Mikkelissä ei tartuntoja juuri ole ilmennyt.

”Nyt ollaan ihan häntäpäässä – positiivisessa mielessä – ilmaantuvuudessa, ihan yksittäisiä [tartuntoja] tulee”, kertoo Essoten eli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän ylilääkäri Hans Gärdström.

Suuren tartuntaryppään paljastuttua Mikkelissä luotettiin nopeasti annettuihin, määräaikaisiin rajoituksiin kiireellisen testaamisen ja jäljityksen lisäksi.

Mikkelissä esimerkiksi neuvottiin välttämään tapaamisia, elleivät ne olleet välttämättömiä. Lisäksi harrastus- ja urheilupaikkoja suljettiin, ravintoloita suositeltiin sulkemaan ovensa puolilta öin jo ennen valtioneuvoston määräystä, ja kaupungin työntekijät siirtyivät etätyöhön.

Gärdström kertoo, että kun Essotelle tuli tieto suuresta määrästä altistuksia, kaikista toimenpiteistä sovittiin heti saman päivän aikana ja niistä myös tiedotettiin asukkaita mahdollisimman nopeasti ja tarpeeksi selkeästi, ettei kenellekään jäänyt epäselväksi, mitkä suositukset olivat voimassa ja missä.

”Ei jäädä odottelemaan, että mennään viikko ennen kuin tehdään päätöksiä”, painottaa Gärdström.

Nopean toimeenpanon lisäksi Gärdström pitää tärkeänä sitä, että rajoituksille ja suosituksille on näkyvissä loppu. Ihmiset voivat jaksaa noudattaa rajoituksia paremmin, kun tietävät, että ne eivät ole voimassa loputtomiin.

”Nyt kun noudatetaan, niin voidaan palata entiseen normaaliin”, sanoo Gärdström.

Pahimmassa tartuntatilanteessa Mikkelissä tehtiin rajoituksia hyvinkin rajoitetuille alueille. Esimerkiksi jotkin liikunta- ja harrastuspaikkojen sulkemiset olivat voimassa vain Mikkelin kantakaupungin alueella.

Gärdströmin mukaan syksyn koronavirustoimissa paikallisten toimien korostaminen on ollut erittäin hyvä asia. Rajoituksia tulee kohdistaa juuri niihin paikkoihin ja alueisiin, joissa riski tartuntojen leviämiselle on suurin.

”Ei silleen, et koko valtakuntaan annetaan [rajoitukset] sen pahimman skenaarion mukaan.”

Mikkelissä ovat tällä hetkellä voimassa samat rajoitukset esimerkiksi ravintoloiden suhteen kuin Suomessa kansallisesti. Niin Mikkeli kuin Etelä-Savokaan eivät kuitenkaan ole viruksen kiihtymisvaiheessa, joten syyskuussa annettuja rajoituksia on jo purettu. Ne olivat voimassa kolme viikkoa, tosin kaikki rajoitukset eivät olleet voimassa yhtä pitkään.

Gärdström kertoo, että Mikkelissä on valmistauduttu siihen, että koronavirustilanne elää. Se ei silti ole syy siihen, että rajoituksia pidettäisiin voimassa silloin, kun alueen tilanne ei sitä vaadi.

”Että ihmiset jaksaisi tämän koronan kanssa, tämä on varmaan tällaista aaltoliikettä tulevaisuuteen.”

Mikkelin keskusta tyhjeni, kun yhden illan baarikierros muutti syyskuussa koko keskustan koronaviruksen altistusalueeksi.­

”Ehkä on parempi kestää vähän rajumpi tilanne rajoitusten suhteen lyhyemmän aikaan kuin että ollaan pitkään vaikeammassa tilanteessa”, sanoo THL:n Salminen.

Salminen pitää tärkeänä sitä, että alueellisilla toimijoilla on strategia valmiina tartuntaryppäiden varalle.

”Se voi tapahtua missä vaan Suomessa, tämä virus on sellainen, että se pääsee systemaattisesti yllättämään”, sanoo Salminen.

Myös Salminen korostaa viestinnän tärkeyttä paikallisten tartuntojen ehkäisyssä ja hallinnassa. Tiedottamisen taso on Salmisen mielestä alkuvaikeuksien jälkeen parantunut syksyllä.

”Huolehditaan siitä, että [ihmisillä] on tieto siitä, mikä oman alueen tilanne on ja mitä rajoituksia on voimassa.”

Salmisen mukaan valtakunnallisten suositusten ja rajoitusten tarkoitus on toimia ennaltaehkäisevästi tilanteissa, joissa syntyisi merkittävä määrä ihmiskontakteja. Muuten epidemiaa voidaan tällä hetkellä parhaiten hallita paikallisesti kohdennetuilla toimilla.

”Ei me ehkä pahimmissa painajaisissakaan oltu ajateltu, että tää tulee näin voimakkaasti yhtäkkiä”, kertoo Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen Vaasan lokakuun alussa äkkiä pahentuneesta epidemiatilanteesta.

Vaasassa oli kesän ja alkusyksyn aikana ollut vain muutama yksittäinen tapaus, kun syys–lokakuun vaihteessa tapaukset nousivat jopa 80:een päivässä. Vaasa oli suurimman osan lokakuuta valtakunnallisesti Suomen koronavirusepidemian keskus. Pahimmillaan ilmaantuvuus oli Vaasan kaupungissa yli 800/100 000 asukasta, kun tuoreimman 14 päivän seurantajakson ilmaantuvuusluku koko Suomessa on 44,7/100 000.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä, johon kuuluu Vaasan sairaanhoitopiirin ja kuntien edustajien lisäksi edustajat Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta ja THL:stä, oli juuri ehtinyt aloittaa toimintansa ennen suuren tartuntaryppään tulemista ilmi.

”Yksi rauhallinen kokous ehdittiin pitää”, toteaa Kinnunen.

THL määrittelee alueelliset epidemiatilanteet perusvaiheeseen, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen. Vaasassa kiihtymisvaihe jäi varsin lyhyeksi.

”Hurahdettiin perustasolta lähes suoraan leviämisvaiheeseen”, sanoo Kinnunen.

Leviämisvaiheeseen kuuluu esimerkiksi se, että tartuntojen lähteitä ei pystytä yksilöimään. Kinnunen kertoo, että pahimmassa epidemiavaiheessa Vaasassa jäljittäminen oli käytännössä mahdotonta.

Tilanteen vakavuuden vuoksi Vaasan sairaanhoitopiirissä päätettiin ottaa käyttöön ankariakin rajoituksia, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen ja elämään. Kinnunen pitää vaikutukseltaan suurimpana koronaryhmän yhdessä avin kanssa tekemää rajoitusta, jolla avi rajoitti julkiset kokoontumiset alle kymmeneen henkilöön ja koronaryhmä suositteli samaa rajoitusta myös yksityisiin tapaamisiin. Lisäksi osa kaupungin harrastuspaikoista suljettiin ja oppilaitoksissa siirryttiin vaihtelevin määräajoin etäopetukseen.

Lisäksi heti, kun tieto suurista alistuksista tuli, alueelle annettiin vahva kasvomaskisuositus, jota vaasalaiset ovatkin totelleet. Kinnunen kertoo, että alueen koronaryhmä arvelee syyksi rajoitusten ja suositusten mukaiseen käyttäytymiseen pohjalaista kurinalaisuutta.

”Yhteinen tahtotila päästä tästä ikävästä tilanteesta nopeasti pois on vaikuttanut siihen, että ihmiset ovat käyttäytyneet niin kuin on sanottu, että tulisi nyt käyttäytyä”, Kinnunen sanoo.

Rajoitusten myötä tartuntaluvut Vaasassa ovat pienentyneet huomattavasti. Viimeisen viikon aikana koko kaupungissa on kirjattu vain muutamia tartuntoja.

Virallisesti Vaasa on tällä hetkellä epidemian kiihtymisvaiheessa, mutta se ei erityisen hyvin kuvasta alueen tilannetta.

”Meillä voisi kutsua hidastumisvaiheeksi tässä”, sanoo Kinnunen.

Normaalina lauantai-iltapäivänä Vaasan keskustan ostokseskus Rewell Centerin keskusaukio olisi ihmisvilinää täynnä. Kaksi viikkoa sitten keskus oli kuitenkin autio.­

Kun Suomessa puhutaan ”toisesta aallosta”, Jyväskylässä aaltoja on ollut jo useampi. Syksyn aikana kaupungissa on ollut useita tartuntaryppäitä, joista suurimpaan jäljitettiin yli 50 tartuntaa, ja satoja ihmisiä oli sen jäljiltä karanteenissa.

Keski-Suomen maakunta ei kuitenkaan ole tehnyt virallista päätöstä kiihtymisvaiheessa olemisesta, vaikka Keski-Suomen sairaanhoitopiiri onkin usein ollut epidemiatilanteessa heti Vaasan ja Uudenmaan perässä.

”Jyväskylän osalta kriteerit todellakin täyttyvät ihan täysin”, kertoo Jyväskylän kaupungin ylilääkäri Johanna Tuukkanen.

Keski-Suomen tartunnat ovatkin vahvasti pakkautuneet maakunnan keskukseen, Jyväskylään.

Jyväskylässä on virallisen päätöksen puuttumisesta huolimatta otettu käyttöön useita kiihtymisvaiheen rajoituksia. Kaupunki suosittelee kasvomaskien käyttämistä, ja terveydenhuollon henkilökunnalle se on tällä hetkellä velvoite.

”Kuntatasolla olemme ottaneet ravintoloita koskevia rajoituksia lukuun ottamatta kaikki muut kiihtymisvaiheen rajoitukset ja suositukset käyttöön”, kertoo Tuukkanen.

Vaikka koronavirus levisi Jyväskylässä syyskuussa erityisesti opiskelijoiden keskuudessa, ei ravintoloiden aukiolon rajoittamista valtioneuvoston määräyksiä enempää ole tällä hetkellä arvioitu Jyväskylässä tarpeelliseksi.

”Suurin osa tartunnoista on nyt kouluissa ja päiväkodeissa”, kertoo Tuukkanen.

Vaikka Jyväskylän tartuntaluvut saattavatkin Suomen mittakaavalla vaikuttaa synkiltä, tartunnat ovat selvästi keskittyneitä muutamiin suurempiin ryppäisiin. Vain kymmenessä prosentissa Jyväskylän tapauksista tartunnan alkuperä ei ole selvillä.

Jyväskylä luottaakin koronastrategiassaan nopeaan jäljitykseen, laajaan testaamiseen ja karanteeneihin. Testaamista kohdennetaan yhteisöihin tai ryhmiin, joissa tartuntoja on löydetty.

”Tehtiin kohdennettua testausta siihen yhteisöön, jossa tautia oli paljon jo aikaisemmin todettu”, kertoo Tuukkanen.

Samoin jos koulussa todetaan tartunta, testataan myös oireettomat oppilaat ja henkilökunta. Luokat, joissa on todettu tartunta, asetetaan karanteeniin, ja opetus tapahtuu etänä.

Tuukkasen mukaan kaupunki myös panostaa tartuntatilanteesta viestimiseen. Haastavaksi sen tekee tällä hetkellä se, että tartunnat leviävät yläaste- ja lukioikäisten keskuudessa, eikä heitä ole helppo tavoittaa perinteisin keinoin.

”Kaupungin viestintä tehnyt tosi paljon töitä tavoittamisen suhteen.”

Positiivisena Tuukkanen pitää Jyväskylässä sitä, että sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä ei ole kasvanut syksyn aikana, vaikka valtakunnallisesti kasvua on nähtävissä. Jyväskylässä on nyt tartuntoja kevättä enemmän, mutta ei samanlaista terveydenhuollon kuormitusta, sillä riskiryhmien suojelemisessa on onnistuttu.

Vakavasti sairaiden potilaiden puute on myös Tuukkasen mukaan osaltaan siirtänyt vastuuta tilanteesta entistä enemmän paikallisille toimijoille, alueen kuntiin.

”Keväällä sairaanhoitopiirillä oli aktiivisempi rooli, koska oli enemmän sairaampia jotka tarvitsivat vuodeosastoa ja tehohoitoa ja valmiuslaki oli voimassa. Silloin marssijärjestys oli vähän erilainen.”