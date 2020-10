Alueelta löytyi toinenkin sisällissodan aikainen hautapaikka, kun arkeologit ryhtyivät siirtämään punaisten muistomerkkiä toiseen paikkaan.

Suomen sisällissodan aikaisten punaisten kaatuneiden ja teloitettujen hauta-alueelta Heinolan Vierumäeltä on löytynyt toinenkin joukkohauta.

Alueella tiedetään jo ennestään olevan yksi joukkohauta, jossa suoritetaan parhaillaan arkeologisia kaivauksia.

Uusi hautapaikka löytyi alueelle pystytetyn muistomerkin kohdalta, jota ei ollut aikaisemmin tutkittu. Aiemmin on uskottu, että muistomerkin kohdalle on haudattu mahdollisesti vain yksi ihminen.

Alueella kaivauksia suorittavan Muuritutkimus-yhtiön johtaja Kari Uotila vahvistaa HS:n tiedon.

”Muistomerkin kohdalla [maata] on avattu suunnitelman mukaisesti”, Uotila kertoo.

”Muistomerkki piti siirtää toiseen paikkaan, ja sieltä on nyt tulossa vainajia. Tämän hetken käsitys on, että siellä on useampia kuin se yksi, joka alkuperäisten lähteiden mukaan piti paikalla olla.”

Uotilan mukaan nyt löytyneen toisen joukkohaudan kohdalta on vasta ehditty poistamaan kaivinkoneella maata niin paljon kuin voidaan.

”Keskitymme ensin tämän aikaisemmin tunnetun haudan kaivamiseen.”

Vierumäen hauta-alueen kohtalosta on kiistelty jo useita vuosia. Vieressä oleva Versowoodin saha haluaa Heinolan kaupungin omistaman maa-alueen käyttöönsä, koska hauta-alue on saha-alueen keskellä.

Hauta-alueella onkin aloitettu arkeologiset kaivaukset vainajien siirtämiseksi toisaalle.

Vainajien siirto on herättänyt näkyvää vastustusta, vaikka sille on muun muassa Museoviraston hyväksyntä ja aluehallintoviraston lupa.

Museovirasto on tulkinnut, että hautapaikka ei ole muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.

Museoviraston tulkinnasta ovat olleet julkisuudessa eri mieltä muun muassa Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva, oikeushammaslääkäri Helena Ranta ja arkeologian emeritusprofessori Jussi-Pekka Taavitsainen. Heidän mielestään kyseessä on lain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös.

Alueelle tiedetään haudatun huhtikuussa 1918 Vierumäen taistelussa kaatuneita punaisia sotilaita ja muutamia teloitettuja. Vainajien määrästä on kuitenkin ollut epäselvyyttä.

Vuonna 1949 paikalle pystytetyssä muistomerkissä kuolleiden määräksi kerrotaan noin 300, joka on myöhemmissä tutkimuksissa osoittautunut selvästi liioitelluksi.

Kansallisarkisto julkaisi heinäkuussa arkistotutkimuksen, jossa selvitettiin Vierumäen taistelussa kuolleiden määrää. Taistelussa kaatuneita tai kadonneita punaisia löytyi yhteensä 43.

Punaisten muistomerkki, jossa vainajien määräksi arvioidaan vielä virheellisesti 300.­

Kari Uotila kertoo, että Muuritutkimus-yhtiö aloitti arkeologiset kaivaukset ja vainajien etsinnän viime viikon alussa.

”Silloin arvioitiin, että varsinainen kaivausvaihe kestää tunnetun haudan osalta kahdesta kolmeen viikkoa. Silloin oli arvio, että kun on aloitettu, niin suurin piirtein kuukauden kuluttua ollaan valmiina.”

Onko jo tehdyissä kaivauksissa tullut esiin mitään, joka viittaisi suurempaan vainajamäärään kuin Kansallisarkiston selvityksessä?

”Tässä vaiheessa ei ole tullut mitään sitä vastaan olevaa. Tällä hetkellä suunnitelmamme ovat sen suuntaisia, että oltaisiin samankaltaisissa määrissä”, Uotila sanoo.

”Tässä vaiheessa tiedetään vasta ensimmäisestä haudasta, että siellä on useita vainajia ja että he ovat aika sekaisin siellä, ja sen takia alkuvaihe on hidasta. Vielä ei tiedetä, kuinka monta vainajaa löydetään.”

Uusi hautalöytö venyttää kaivauksia. Tarkoituksena on ensin kaivaa aiemmin tunnettu hautapaikka valmiiksi ja vasta sen jälkeen siirtyä uudelle löytöpaikalle.

”Kaivamme hiukan vaiheittain. Ensimmäinen hautapaikka on kokonaan teltoilla suojattu, ja siellä on suojaustoimet sen mukaiset kuin tällaisessa kohteessa tarvitsee olla.”

Arkeologit dokumentoivat löydöt kolmiulotteisesti laserkeilaimia käyttäen. Käytössä on samanlaiset välineet kuin poliiseilla tutkimuksissaan. Jokainen vainaja laserkeilataan paikalla.

”Laitteillamme pystytään dokumentoimaan vainaja tosi tarkkaan, kun kaivetaan. Saamme vainajan asennon, viereiset vainajat, mahdolliset tekstiilit ja vastaavat dokumentoitua juuri paikalleen.”

Vainajien jäännökset siirretään Versowoodin alueella oleviin kylmäkontteihin. Sen jälkeen alkaa analyysivaihe, jossa vainajat tutkitaan.

”Jokainen luu käydään läpi”, Uotila sanoo.

”Vainajat säilytetään kylmäkonteissa, kunnes hautaamisasiasta on saatu selvyyttä.”

Vainajista otetaan dna-näytteet, ja heidät on tarkoitus haudata uudestaan ensi vuonna. Jos tutkimuksien jälkeen pystytään jäljittämään sukulaisia, heillä on mahdollisuus vaikuttaa hautapaikkaan.