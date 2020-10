Hallinto-oikeuden emeritusprofessorille Olli Mäenpäälle soitetaan, kun valtakunnassa kuohuu ja media kaipaa asiantuntevaa kommenttia julkisen vallan käytöstä.

Olli Mäenpää viettää 70-vuotispäiväänsä työn merkeissä. Tiedossa on neljän tunnin johdantoluento kolmelle sadalle uudelle opiskelijalle. ”Kuluneesti sanottuna ikä on vain luku. Tärkein hallinnollinen muutos on, että pääsen riskiryhmään.”­

Kun valtakunnassa kuohuu, hallinto-oikeuden emeritusprofessorin Olli Mäenpään puhelin alkaa usein soida. Siellä ne toimittajat taas odottavat kysymyksineen viranomaistoiminnasta ja julkisen vallan käytöstä.

Viime aikoina Mäenpäältä on kaivattu kommentteja esimerkiksi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajan nimitykseen liittyvistä epäselvyyksistä, verottajan medialle toimittamaan suurituloisten listaan liittyvistä poistopyynnöistä sekä Tampereen yliopiston rehtorihaun hakijatietojen salaamisesta.

Eikö rooli valtakunnan virallisena asiantuntijana koskaan ­uuvuta?

”Ei, se on pelkästään piristävää. Usein media on tiedoissaan kaikkia muita edellä, joten siinähän saa samalla itsekin uutta tietoa.”

Se, että Mäenpää esiintyy julkisuudessa monesti kriittisenä ­äänenä, ei johdu siitä, että ­oikeusoppinut näkisi kaikkialla hallinnossa vain puutteita ja virheitä. ”Media on kiinnostuneempi kritiikistä. Kansainvälisessä vertailussa Suomi pärjää silti hyvin, kun mittareina on esimerkiksi hyvä hallinto, asioinnin helppous tai varsinkin luottamus viranomaisiin. Pidän tärkeänä, että meillä voidaan arvostaa hallintoa, ja minäkin arvostan sitä.”

Mutta:

”Se ei tarkoita, etteikö jatkuvaa arviointia ja kritiikkiä tarvittaisi.”

Mäenpää on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran hallinto- ja julkisoikeuden saralla. Hän on alansa johtava asiantuntija Suomessa.

Yliopisto-opetuksen ja tutkijan työn ohella hän on ollut mukana lainvalmistelussa, tutustunut lainsäädäntömenettelyyn eduskuntavaliokuntien kuultavana sekä toiminut tuomarina korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Se on antanut laajempaa perspektiiviä siihen, miten julkista valtaa Suomessa käytetään.

”Byrokraattina en ole toiminut. Se puoli on kokematta – ja varmaan jääkin.”

Tie Helsingin yliopiston oikeus­tieteelliseen vei 1970-luvulla hieman sattumalta. ”Pääsin todistuksellani silloin suoraan Helsinkiin opiskelemaan, ja sinne pyrki myös kavereita”, Mäenpää kertoo.

Hän muistaa 1970-luvun erityisen kiinnostavana aikana: hyvinvointivaltiota rakennettiin, julkinen hallinto kasvoi ja oikeudellista sääntelyä tuli jatkuvasti lisää.

”Hallinto-oikeus vaikutti silloin hyvin dynaamiselta oikeuden alueelta, kun viranomais­koneisto laajeni ja koko oikeudellista sääntelykehikkoa muodostettiin. Se tematiikka kiinnosti minua kovasti, ja tein väitöskirjanikin keskusvirastoista. Ja sen jälkeenhän se on ollut sitä samaa eli julkisen hallinnon eri puolten ja näkökohtien tutkimista.”

Itse tutkimuskohde on ollut silti jatkuvassa muutoksessa. Jos 1970-luvun Suomessa rakennettiin voimakkaasti hallintokoneistoa, vuosituhannen lopulla sitä purettiin. Ja taas 2000-luvulla ollaan siinä vaiheessa, että virkamies- ja hallintokoneisto on voimistumassa.

”Meille on tullut toistakymmentä uudenlaista virastoa, ja sääntely on lisääntynyt pitkälti EU-lainsäädännön vuoksi. Se on tunnetusti tarkempaa kuin meidän aikaisempi kotimainen lainsäädäntömme. Melkein säännönmukaisesti edellytetään, että jokaisen direktiivin toimeenpanijana on itsenäinen virasto.”

Julkista hallintoa kuvataan toisinaan byrokratiakoneistoksi, jonka jauhaessa unohtuu, että se on luotu ihmisiä varten. Onko asia väistämättä niin?

”Silloin kun se tähtää ihmisten oikeuksien, palvelujen ja turvallisuuden vahvistamiseen, ympäristön suojelun tehostamiseen ja markkinoiden toimivuuden takaamiseen, se on hyvä. Mutta ei koneisto voi olla itsetarkoitus.”

Mäenpää nimeää avoimuuden yhdeksi hyvän hallinnon kivi­jaloista. Salamyhkäisyys päätösten perusteluista tai vaikkapa lobbaussuhteista on lyhytnäköistä politiikkaa ja heikentää luottamusta viranomaisiin.

”Perusteluja salaamiselle löytyy joka lähtöön, niitä on kyllä saanut vuosien saatossa kuulla. Paitsi että salaaminen voi monesti olla lainvastaista, viranomaiset sahaavat sillä myös omaa oksaansa.”

Varsinkin kriisiaikana avoimuus voi olla uhattuna. Keväällä hallituksen koronatoimien läpinäkyvyydestä nousi meteli, kun valtioneuvoston kanslia pyrki pimittämään koronakoordinaatioryhmän asiakirjoja. Ja jälleen Mäenpään näkemystä kysyttiin.

”Avoimuus ei olisi päätöksentekoa haitannut tai hidastanut. Ehkä tuolloin oltiin vähän epävarmoja, tuleeko lunta tupaan, jos kaikki kerrotaan. Mutta se kuuluu virkamiesten luontais­etuihin, että julkinen arviointi pitää kestää. Ja nyt vaikuttaa siltä, että keväästä on otettu opiksi.”

Avoimuuden lisäksi tärkeää on myös vastuullisuus. Jos jotain lainvastaista tapahtuu, virkavastuu voidaan toteuttaa.

Mäenpää sanoo arvostavansa suomalaisen oikeusvaltion legalistista perintöä, sitä, että mennään pykälien ja säännösten mukaan. ”Toki joustavuudellekin on sijansa. Mutta ihmisten on voitava luottaa siihen, että kaikkia kohdellaan samojen säännösten mukaan.”