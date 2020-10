Kansainvälinen luontopaneeli IPBES varoittaa raportissaan eläinvälitteisten pandemioiden yleistymisestä, kun ihmisten ja eläinten väliset kontaktit lisääntyvät.

Kansainvälinen luontopaneeli IPBES on julkaissut vakavan varoituksen pandemioiden ja luonnon monimuotoisuuden yhteydestä. Paneelin mukaan virusten pandemiat toistuvat tulevaisuudessa useammin, aiheuttavat enemmän taloudellista vahinkoa ja tappavat enemmän ihmisiä kuin koronavirus, jos laajoja kansainvälisiä toimia monimuotoisuuden lisäämiseksi ei toteuteta.

IPBES:n torstaina julkaiseman raportin mukaan pandemioiden taustalla olevia riskitekijöitä ovat villieläinkauppa sekä maankäytön muutokset ja metsäkato, jotka pirstovat elinympäristöjä. Ne lisäävät ihmisten ja eläinten välisiä kontakteja ja samalla eläinvälitteisten tautien leviämistä.

Jatkuvasti kasvava villieläinkauppa, kaupungistuminen sekä kansainvälinen kauppa ja liikennöinti levittävät paikalliset infektiot nopeasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi.

Raportin mukaan kaikki tunnetut pandemiat aina vuonna 1918 riehuneesta espanjantaudista lähtien sekä suurin osa uusista taudeista ovat seurausta eläinten ja ihmisten kohtaamisista. Niiden todennäköisyys levitä ihmiseen kasvaa tehostuvan maankäytön ja ilmastonmuutoksen myötä.

Pandemioiden estämiseen pätevät raportin mukaan pitkälti samat ratkaisut kuin ilmastonmuutoksen ja luonnon köyhtymisen estämiseen: kestävä kulutus ja kestävä maankäyttö, lihan käytön ja villieläinkaupan vähentäminen sekä luonnontilaisten elinympäristöjen ennallistaminen.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr) mukaan on puututtava ennen kaikkea ylikulutukseen, jotta pandemiat, luontokato ja ilmastokriisi saadaan kuriin.

”Pandemiat aiheuttavat ennennäkemätöntä vahinkoa. Pandemioiden hoidon lisäksi on keskityttävä niiden ennaltaehkäisyyn. Ratkaisut ennaltaehkäisemiseksi ovat pitkälti samoja kuin ilmastokriisin ja luonnon köyhtymisen suhteen: ennen kaikkea ylikulutus on saatava loppumaan”, Mikkonen sanoo tiedotteessa.

”Pandemioiden ehkäisy on myös taloudellisesti järkevää. Ennaltaehkäisyn hinta on suhteessa pieni verrattuna maailmantaloudellisiin vaikutuksiin pandemian iskiessä. Viimeistään koronavirus on tämän meille osoittanut”, Mikkonen painottaa.

Luontopaneelin raportin mukaan jopa kolmannes jo tapahtuneista pandemioista on johtunut metsäkadosta ja maankäytön muutoksista. Pandemioiden ehkäisy tulee IPBES:n mukaan jopa sata kertaa halvemmaksi kuin niiden hoito, mikä ”tarjoaa vahvan taloudellisen kannustimen merkittäviin muutoksiin”.

Pandemiariskin kasvu johtuu kestämättömistä maankäytön muutoksista, kuten luonnonympäristöjen raivaamisesta pelloiksi, villieläinkaupasta ja luonnoneläinten ylikulutuksesta sekä monista muista tekijöistä, jotka kasvattavat villieläinten, karjan ja ihmisten välisiä kohtaamisia.

”Ensi vuonna maailman maiden on määrä sopia uusista tavoitteista luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Kokous siirtyi jo vuodella koronapandemian takia, vaikka korona antaa vain lisää syitä kunnianhimoisille tavoitteille. Tarttumalla luonnon köyhtymisen juurisyihin, voimme ehkäistä myös pandemioiden syntyä”, Mikkonen toteaa.

Nisäkkäiden ja lintujen arvioidaan raportin mukaan kantavan 1,7 miljoonaa ”vielä löytämätöntä” virusta, joista jopa 540 000–850 000 voi siirtyä ihmiseen.

Ihmisen leviämiskelpoisia viruksia kantavat muun muassa lepakot, jyrsijät, kädelliset, petoeläimet ja vesilinnut. Virukset leviävät usein karjan välityksellä.

Viime vuosina lisääntynyt villieläinkauppa puolestaan on lisännyt riskiä eläinperäisten sairauksien leviämiselle, kun ihmisten ja tauteja levittävien eläinten kontaktit ovat lisääntyneet. Koronaviruspandemiankin lähteenä pidetään kiinalaista Wuhanin eläintoria.

Ilmastonmuutos lisää osaltaan tauteja kantavien eliöiden siirtymistä uusille alueille ja eläinvälitteisten tautien leviämistä.

Pohjoismaisista vitsauksista IPBES:n raportti ottaa esiin puutiaisen. Lämpenemisen myötä Pohjoismaissa on havaittu puutiaisaivokuumetta kantavien puutiaisten levinneen pohjoisemmaksi, ja niiden määrä on kasvanut voimakkaasti.

Ympäri maailmaa elinympäristöjen lämpeneminen johtaa taudinaiheuttajien parempaan leviämiseen ja hengissä säilymiseen uusissa ympäristöissä ja isäntäeläimissä.

Kansainvälinen luontopaneeli IPBES järjesti heinäkuussa monitieteellisen tutkijakokouksen. Tuloksena oli laaja kokoomaraportti Luonnon monimuotoisuus ja pandemiat. Raportissa siteerataan 601:ta eri alojen tieteellistä julkaisua.