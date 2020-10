Vastaamon tietomurron törkeys tuo nyt poliisille ennennäkemätöntä apua siviilimaailmasta: ”Tekijästä on tullut yhteinen vihollinen”

Poliisi saanut kymmenittäin vihjeitä vapaaehtoisilta tietoturvaosaajilta ja valkohattuhakkereilta.

Keskusrikospoliisi on saanut siviilipuolen osaajilta harvinaisen paljon ammattitaitoista apua psykoterapiakeskus Vastaamoon liittyvässä tietomurto- ja kiristysvyyhdissä.

Tietomurto on saanut vähintään kymmenet vapaaehtoiset tietoturvaosaajat ja valkohattuhakkerit Suomessa lähtemään verkossa tekijän tai tekijöiden jäljille tavalla, jollaista ei ole todennäköisesti ole aiemmin nähty.

Poliisi on itsekin vaikuttunut saamastaan avusta.

”Me emme voi kuin ottaa äärimmäisellä kiitollisuudella vastaan avun osaavilta ihmisiltä. Otamme kaiken sen vastaan, mitä ihmiset haluavat meille tuottaa, kunhan se tulee laillisin keinoin”, sanoo rikostarkastaja Pentti Kangasniemi keskusrikospoliisista.

Yhteydenottoja on tullut kymmenittäin, mikä on hänen mukaansa oikein hyvä määrä.

”Tästä on ehdottomasti hyötyä, koska olemme hankalien asioiden äärellä. Tutkinta ei voi koskaan olla yhden ihmisen päässä, se on tiimityötä. Meillä on poliisissa paljon kyvykkyyttä, mutta tiedon valtavan määrän takia muidenkin havainnot ovat tervetulleita.”

Vastaamon tapaus onkin tuonut poliisin ja osaavan yleisön yhteistyön merkityksen esiin aivan uudella tavalla. Poliisille on nyt todennäköisesti enemmän hyötyä osaavasta valkohattuhakkerista, joka ratkoo asiaa kotikoneellaan kuin perinteisestä nojatuolietsivästä, joka ratkoo avoimia henkirikoksia kotonaan ja kirjaa teoriansa nettiin.

Kangasniemi arvelee, että ilmiöön on vaikuttanut ainakin se, että teko on ollut poikkeuksellisen törkeä. Ihmisten on vaikea hyväksyä, että joku uhkaa levittää julkisuuteen uhrien herkimpiä asioita.

”Normaali oikeustaju ei hyväksy tällaista. Tässä tapauksessa tekijästä on tullut yhteinen kohde, joka täytyy saada kiinni mahdollisimman pian.”

Vapaaehtoisia osaajia leimaa nyt ainakin järjestäytyminen omien verkostojen kautta sekä luottamuksellisuus, jossa löydöistä ei ensimmäisenä huudella sosiaalisessa mediassa.

”Taitoa heillä on varmasti, samoin luovuutta ja kekseliäisyyttä. Nämä ominaisuudet ovat tärkeitä tällaisissa tapauksissa. Meitä poliisissa tietysti sitoo laki. Ei ole aina yksioikoista, miten voimme käyttää saatua tietoa, jos se ei ole poliisin itsensä hankkimaa.”

Hänen mukaansa siviileiltä saa tässä tapauksessa apua esimerkiksi tutkinnan suuntaamisessa oikeaan suuntaan, mikä voi tarkoittaa vaikka valtavien tietomassojen käsittelyä.

”Jos sellaisesta aineistosta tulee löytöjä ja vaikka se tulisikin poliisin ulkopuolelta, niin se voi olla silti hyvä löytö ja avata joitain tutkinnan lukkoja.”

Hän muistuttaa kuitenkin, että poliisin tehtävä on viedä tutkinta loppuun niin, että se esimerkiksi kestää laillisuustarkastelun. Tutkintaa tehdään aina ensisijaisesti poliisin ehdoilla.

Vaikka poliisilla olisi apunaan maan johtavat ja tehtävään halukkaat siviilipuolen tietoturvaosaajat, poliisi ei voi alkaa ohjata heitä tutkinnassa tai jakaa tehtäviä heidän kesken. Poliisi ei siis voi neuvoa apulaisiaan, mitä tehdä missäkin vaiheessa.

”Poliisi ei ohjaa siviilien tai esimerkiksi valkohattuhakkereiden tekemistä. Itse olisin äärimmäisen pidättyväinen muun yhteistyön tekemisessä kuin tietojen vastaanottamisessa. Poliisin toimivaltaa voi käyttää vain poliisi”, Kangasniemi sanoo.

”Vaikka olisi kuinka osaavia ja hyviä ihmisiä, me emme voi laittaa heitä tekemään poliisin tehtäviä. Toki voimme kuulla heitä ja käyttää asiantuntijoina, kuten oikeudessakin.”

Kangasniemi kehottaa siviilejä käyttämään harkintaa, vaikka nyt tutkittavana oleva rikos onkin horjuttanut monen oikeustajua. Tarkoitus ei pyhitä keinoja, eikä tietoa ole hyväksyttävää hankkia laittomalla tavalla, hän muistuttaa.

Jos kävisikin niin, että asian ratkaiseva tieto tulisi siviilipuolelta, poliisi ei voisi julkisuudessa kertoa asiasta.

”Poliisi sanoisi yleisellä tasolla, että on kiitollinen hyödyllisestä avusta. Sillä vain suojeltaisiin tiedon tuottajaa, häntä ei nostettaisi mitenkään esiin.”