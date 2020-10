Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE sijoitti Suomen neljänneksi uusimmassa sukupuolten tasa-arvovertailussa. Vertailussa mitattiin tasa-arvoa useilla eri osa-alueilla kuten työmarkkinoilla, terveydenhuollossa ja ajankäytössä.

Suomi sijoittui neljänneksi sukupuolten tasa-arvoa mittaavassa Euroopan unionin vertailussa, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Vertailun suorittaa Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) ja tänä vuonna erityisteemana olivat digitalisaation vaikutukset erityisesti työelämään ja sukupuolten tasa-arvoon.

Pohjoismaat ovat hallinneet vertailua sen alusta lähtien. Ruotsi ja Tanska sijoittuivat nytkin ensimmäiselle ja toiselle sijalle, mutta Ranska ohitti vertailussa Suomen jo viime vuonna ja piti sijansa kolmantena. Vaikka Suomenkin pisteet ovat nousseet vertailussa, on tasa-arvon kehitys ollut huomattavasti hitaampaa kuin EU:ssa keskimäärin, tai edes muissa Pohjoismaissa.

”Suomessa on tasa-arvon illuusio”, sanoo tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara.

Kun suomalaisilta on kysytty suhtautumista tasa-arvoon, monien mielestä se on jo saavutettu, kertoo Maarianvaara. Sen vuoksi tasa-arvon edistämiseen ei välttämättä ole suurta poliittista painetta ja tasa-arvotoimet saattavat jäädä muiden kiireellisten toimien vuoksi odottamaan.

”Tasa-arvolla on muutenkin vähän sellainen ikävä ominaisuus, että se jää muiden jalkoihin.”

Suomen pisteet vertailussa laskivat terveyden ja rahan osa-alueilla, vaikka Suomi pärjääkin EU:n tasolla hyvin. Lisäksi Suomi oli yksi vertailun huonoimmin sijoittuneista valtioista työmarkkinoiden segregaatiossa, eli Suomessa työmarkkinat ovat vahvasti jakautuneet niin sanottuihin miesten ja naisten aloihin.

”On myös niin sanottu vertikaalinen segregaatio, poliittista johtoa lukuun ottamatta johtotehtävissä naiset ovat hyvin vähälukuisia”, kertoo Maarianvaara.

Vaikka Suomi pärjääkin vertailussa varsin hyvin vallan osa-alueella, on se pitkälti seurausta naisten vahvasta asemasta valtakunnan politiikassa. Naisten osuus ministereistä ja kansanedustajista on noussut, mutta esimerkiksi pörssiyhtiöiden hallituksissa ja liiketoimintajohdossa naisten määrä kasvaa hitaasti.

”Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on jämähtänyt noin 30 prosenttiin.”

Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista naisia on vain noin kymmenen prosenttia.

Syrjintää, joka tulee tasa-arvovaltuutetun tietoon, tapahtuu Maarianvaaran mukaan työmarkkinoilla erityisesti raskaus- ja perhevapaita koskien.

Sukupuolivähemmistöjen asema Suomessa vaatii Maarianvaara mukaan pikaista parantamista.

Hallitus on sitoutunut translain kokonaisvaltaiseen uudistamiseen, jolla poistettaisiin muun muassa vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä. Esimerkiksi Amnesty International on moittinut Suomen nykyistä translakia.

”Translain uudistaminen on sellainen asia, joka pitäisi saada aika nopeasti eteenpäin koronoista huolimatta ihmisoikeuksia kunnioittavaan suuntaan”, sanoo Maarianvaara.

”Hallitusohjelmassa on selkeä tahtotila, mutta se on jäänyt nyt jostakin syystä.”

Lue lisää: Todelliseen tasa-arvoon on Suomessa matkaa, sanovat sateenkaariväen vähemmistöön kuuluvat

Terveyden osa-alueella vertailussa viitataan muun muassa pääsyyn terveydenhuollon pariin. Sukupuolten käsitys omasta terveydestä vaihtelee laajasti.

”Naiset kokevat terveydentilansa huonommaksi kuin miehet. Eikä vain naiset, vaan myös tytöt”, kertoo Maarianvaara.

Naiset esimerkiksi tuntevat useammin uupumusta opinnoissa ja työelämässä.

Naisten eliniänodote Suomessa on miehiä pidempi, mutta terveiden elinvuosien määrässä ei ole yhtä suurta eroa. Toisaalta haitalliset elintavat yhdistyvät useammin miehiin.

Miesten keskuudessa esiintyykin varsin suurta keskinäistä epätasa-arvoa sosio-ekonomisessa asemassa, terveydessä ja eliniänodotteessa.

”On pärjääjät ja ne, jotka ovat yhteiskunnan alimmassa asemassa, asunnottomia ja vankeja. Tämä on asia, joka täytyisi jollain tavalla taklata ja saada keskinäiset erot pienenemään”, sanoo Maarianvaara.

EIGE:n vertailun teemana tänä vuonna oli sukupuolten tasa-arvo digitalisaation näkökulmasta. Sekä EU:n että Suomen tasolla naiset ja miehet käyttävät internetiä päivittäin suunnilleen yhtä paljon, Suomessa noin 90 prosenttia verrattuna EU:n 78 prosenttiin naisista ja 80 prosenttiin miehistä.

EU:n tasolla sukupuolten digitaidot ovat hyvin samalla tasolla, mutta ict-alalla työskentelevistä naisten osuus on EU:n tasolla vain 18 prosenttia ja Suomessa 21 prosenttia. Huipputeknologia-aloilla työskentelevistä tutkijoista ja insinööreistä naisia on 24 prosenttia. Naisten ja miesten välinen palkkaero ict-alalla on kuitenkin Suomessa EU:n keskiarvoa pienempi, noin neljä prosenttia EU:n 11 prosenttiin verrattuna.

Yhteiskunnan digitalisaation myötä uusia työpaikkoja syntyy erityisesti ict- ja stem-aloille, eli luonnontieteen ja insinöörityön aloille.