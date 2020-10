Kevytautolaki haudattiin EU-ristiriitojen takia. Nuorison suosioon nousivat koppimönkijät, joilla pääsee kuuttakymppiä tunnissa eli samaa nopeutta, jota kevytautolle kaavailtiin.

Vantaalaisen Max Rissasen, kohta 16, traktorimönkijälle on kertynyt yhdeksässä kuukaudessa kymmenentuhatta ajokilometriä.

”Aika paljon on tullut ajettua. Menen sillä joka paikkaan – lukioon, harrastuksiin, kavereille, töihin.”

Traktorimönkijät ovat nousseet nopeasti nuorten suosioon kulkuvälineinä kahden viime vuoden aikana. Ohjaimiin pääsee, kun on täyttänyt 15 vuotta ja suorittanut traktorikortin teoriakokeen. Isolla osalla malleista saa nykyään ajaa 60:tä kilometriä tunnissa.

Samaa maksiminopeutta kaavailtiin kevytautoille, joita koskeva lakiesitys haudattiin lopullisesti EU-lainsäädännöstä johtuvan ristiriidan vuoksi vastikään eduskunnassa.

Rissasen perheessä päädyttiin traktorimönkijään turvallisuuden takia.

”Mopolla ei pääse talvella ja mopoauto taas on turvattomampi kuin kopillinen mönkijä. Myös vakuutusmaksut ovat mopoautossa kalliimmat”, Max Rissanen sanoo.

Yhteensä traktorimönkijöiden määrä on Traficomin tilaston mukaan muutamassa vuodessa kaksinkertaistunut. Liikennekäytössä niitä on jo lähes 28 300, kun vielä viisi vuotta sitten määrä oli noin 14 000.

Eniten on hankittu edullisempia hytittömiä mönkijöitä, mutta voimakkaimmin kasvaa lämpöhytillisten ja vähintään kahden istuttavien mallien myynti.

Näiden T1-luokkaan kuuluvien mönkijöiden kokonaismäärä liikenteessä on nyt noin parituhatta kappaletta. Tästä pelkästään tänä vuonna ensirekisteröityjä on lähes 500.

Tällainen on Rissasellakin, ja sillä saa ajaa kuuttakymppiä.

”Sillä pysyy hyvin liikenteen mukana, eikä tule vaaratilanteita.”

Suomen suurimman mönkijämyyjän Polariksen maajohtaja Jyrki Tikkanen pitää muutosta ostokäyttäytymisessä odotettuna ja merkittävänä.

”Puhe kevytautoista aiheutti epätietoisuutta. Ihmiset eivät tienneet, mitä he ostavat – kevytauton, mopoauton vai mönkijän. Nyt suuntaus on selkeästi kohti mönkijöitä.”

Nuoriso löysi traktorimönkijät vuonna 2018, kun lainsäädäntö niiden osalta muuttui. Uusi laki mahdollisti, että osalla malleista sai ajaa tieliikenteessä kuuttakymppiä ja ajokortiksi kävi 15-vuotiaana suoritettava traktorikortti.

Ajonopeus on Liikenneturvan yhteyspäällikön Ari-Pekka Latun mukaan selkeä syy nuorten kiinnostukselle.

”Niillä saa ajaa kuuttakymppiä, joten nuoret kokevat sen miellyttävänä vaihtoehtona mopoautoille, joiden suurin rakenteellinen nopeus on 45 kilometriä tunnissa”, sanoo Lattu.

Sama suurin rakenteellinen nopeus koskee myös mopoja. Traktorimönkijät ovat siten ensimmäisiä ajoneuvoja, joilla 15-vuotias saa laillisesti ajaa tieliikenteessä kuuttakymppiä.

Peruspalveluyksikön johtaja Sini Wirén liikenne- ja viestintäministeriöstä on sitä mieltä, että kevytauto olisi ollut nuorille kuljettajille turvallisin vaihtoehto.

”Tästä oltiin Suomessa melko yksimielisiä. Siitä huolimatta se ei mennyt läpi EU:ssa.”

Wirénin mielestä on odotettua, että traktorimönkijöiden määrä on kasvanut.

”Erityisesti maaseudulla nuorten on päästävä liikkumaan jollain ennen omaa ajokorttia. Joukkoliikennettä ei käytännössä ole kaikkialla ollenkaan, joten on hyvä asia, että nuorilla on vaihtoehtoja. Tärkeää tietysti on, että niillä ajetaan liikennesääntöjä noudattaen.”

Mopoautoja nuorille ei ole enää juurikaan hankittu sen jälkeen, kun traktorimönkijöiden suosio alkoi lakimuutosten jälkeen kasvaa. Liikennekäytössä mopoautoja on enää runsaat viisi tuhatta, kun vielä 2015 määrä oli lähes 8 500.

Liikenneturvan Latun mukaan kehitys on luonnollinen, kun ajattelee turvallisuutta.

”Kun verrataan hytillistä traktorimönkijää mopoautoon, onhan se korirakenteeltaan sisällä olijalle turvallisempi. Se on rungoltaan vahvempi, kun taas mopoauton runko koostuu melkeinpä vaan lasikuidusta.”

Muille liikkujille traktorimönkijä tuo jyrkkine muotoineen enemmän riskejä.

”Se on vaarallisempi kuin mopoauto, jos se törmää jalankulkijaan tai pyöräilijään.”

Osaan traktorimönkijöistä vaaditaan mopoautokortti, mutta osaa malleista pääsee ajamaan suorittamalla traktorikortin teoriakokeen.

”Opettamisessa jätetään aika paljon vastuuta vanhemmille silloin, kun ajo-oikeuden saa teoriakokeen suorittamalla”, sanoo Lattu.

Rissasen koppimönkijää saa ajaa pelkällä traktorikortilla, mutta hän on suorittanut myös mopoautokortin.

”Se oli hyvä ratkaisu, koska siinä sai ajo-opetusta”, sanoo Rissanen.

Maantieteellisesti mönkijät jakautuvat laajasti ympäri Suomen. Perinteisiä, satulasta ajettavia avomönkijöitä on määrällisesti eniten Uudellamaalla ja seuraavaksi eniten Lapissa. Uudenlaisia koppimönkijöitä taas on eniten Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Traficomin johtava asiantuntija Otto Lahti sanoo, että mönkijöiden määrän kasvuun on vaikuttanut voimakkaasti niiden tuotekehitys päämarkkina­alueilla, kuten Yhdysvalloissa.

”Siellä on tullut uusia malleja, jotka sopivat eurooppalaisiin säädöksiin. Kun Suomessa mopoautobuumiin tuli laskua ja koppimönkijän kortin sai helposti, alkoi olla paljon palasia kovaan kasvuun”, sanoo Lahti.

Malleja markkinoidaan koko perheen ajoneuvoina. Teini-ikäinen voi mennä sillä lukioon ja vanhempi metsätöihin tai lumenluontiin.

Ensisijaisesti nuorten käyttöön koppimönkijöistä menee Tikkasen arvion mukaan ainakin puolet.

Yleistymistä rajoittaa hankinnan hinta. Uudesta lämpöhytillisestä, nelivetoisesta mönkijästä joutuu maksamaan noin kaksikymmentätuhatta euroa eli enemmän kuin mopoautosta. Käytettyjä mönkijöitä on markkinoilla vielä tässä vaiheessa vähän.

Hytillisistä mönkijöistä kaupunkiliikenteessä on Lahden mukaan vasta vähän kokemusta.

”Tärkeintä on, että niillä ajetaan liikennesääntöjen mukaan, käytetään turvavyötä eikä matkustamossa ole ylimääräisiä ihmisiä. Mopoautoilla on tapahtunut hyvin vähän vakavia onnettomuuksia, jos ei ole ollut ylilyöntejä. Sama koskee koppimönkijöitä”, sanoo Lahti.

Abs-jarrujen ja ajonvakautuksen puuttuminen ei Lahden mukaan ole ongelma taajamanopeudessa.

”Nämä järjestelmät ehkäisevät hallinnan menetyksiä etenkin maantienopeuksissa.”