Poliisi kertoi jengirikollisuuteen liittyvästä operaatiosta Twitterissä ja aikoo tiedottaa lisää iltapäivällä.

Poliisilla on parhaillaan käynnissä lahtelaisjengi Red Rootsiin liittyvä operaatio. Jengi syntyi Lahteen sen jälkeen, kun liivijengi United Brotherhood katosi kaupungista.

Hämeen poliisin mukaan operaatio on käynnissä eri puolilla Lahtea ja Lahden ympäristössä. Poliisi ei twiitissään mainitse jengiä tai operaationsa syytä, mutta Helsingin Sanomien tietojen mukaan operaatio on kohdistunut ainakin Red Roots -jengiin.

Poliisi kertoo, että se on tehnyt kiinniottoja, ja aihetunnisteena poliisi on käyttänyt Twitterissä muun muassa jengirikollisuutta. Poliisi aikoo kertoa lisää asiasta iltapäivällä.

United Brotherhood on ilmoittanut lakkauttavansa toimintansa, mutta Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa on lisäksi käynnissä United Brotherhoodin mahdollista lakkauttamista käsittelevä oikeudenkäynti. Viranomaisten käsityksen mukaan United Brotherhood on esimerkiksi vankiloissa jatkanut toimintaansa myös sen jälkeen, kun oikeus asetti jengin väliaikaiseen toimintakieltoon.

Ennen United Brotherhoodiin kohdistuneita mittavia poliisioperaatioita ja lakkauttamiskannetta United Brotherhood oli ainoa raskaan sarjan jengi Lahdessa.

United Brotherhoodin ja sen edeltäjän lisäksi muilla jengeillä ei ole ollut Lahteen asiaa sen jälkeen, kun moottoripyöräjengi Cannonballin Lahden-osasto irtosi itsenäiseksi vuosituhannen vaihteessa.

Tuolloin eronneet Cannonball-jengiläiset perustivat Lahteen Rogues Gallery -nimisen jengin, joka tuli tunnetuksi ennen kaikkea vakavasta väkivallasta. Muun muassa Suomen jengihistorian vakavin väkivallanteko eli Lahden pitseriamurhat ovat tämän joukkion käsialaa, vaikka tekijät eivät olleet murhien aikaan vielä kiinnittäneet Rogues Galleryn merkkejä liiveihin.

Aseistautuneet jengiläiset menivät vuonna 2000 pitseriaan oikeusistunnon tauolla. Uhreina oli muun muassa moottoripyöräjengi Bandidoksen silloinen johtaja ja jäsen sekä Bandidoksen kannattajajengiin kuulunut mies.

Rogues Gallery yhdistyi United Brotherhoodiksi More- ja Natural Born Killers -jengien kanssa vuonna 2010.

United Brotherhoodilla oli erityisen hyvät välit Helvetin enkeleihin, ja myös Red Roots näyttää saaneen hyväksyntää sekä Helvetin enkeleiden että entisten United Brotherhood -jengiläisten keskuudessa. Red Rootsin jäsenenä on myös entisiä United Brotherhood -jengiläisiä ja väkeä jengin liepeiltä.

Jengin perustamisen jälkeen Red Rootsissa on ollut Helsingin Sanomien tietojen mukaan myös valtakamppailua siitä, kenen jengiä pitäisi johtaa.

Uutistoimisto STT kertoi uudesta lahtelaisjengistä syyskuussa.

