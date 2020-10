Näin Vastaamo-vyyhti on edennyt: Viime viikon keskiviikkona potilaiden tietoja vuodettiin verkkoon, viikkoa myöhemmin rikos­ilmoituksia oli tehty yli 15 000

Tietomurto tapahtui marraskuussa 2018, mutta siitä tiedotettiin vasta lähes kaksi vuotta myöhemmin. Ainakin pieni osa uhreista on maksanut heiltä vaaditun rahasumman.

Viime viikon keskiviikkona paljastui Suomen historian mahdollisesti suurin rikosvyyhti, kun psykoterapiakeskus Vastaamoon tehdystä tietomurrosta kerrottiin julkisuuteen.

Hyökkääjä on varastanut yhtiöltä sen asiakkaiden luottamuksellisia tietoja, joita on julkaistu pimeässä tor-verkossa. Vastaamo on kertonut saaneensa ensimmäisen kiristysviestin syyskuun lopussa.

Tietomurrossa on poliisin mukaan viety kymmeniä tuhansia asiakastietoja. Tämän jälkeen Vastaamon asiakkaita on yritetty kiristää.

Teko on myös kansainvälisessä mittakaavassa poikkeuksellinen. Tietoturvayhtiö F-Securen tutkimusjohtajan Mikko Hyppösen mukaan vastaavanlaisia tapauksia ei löydy muualta maailmasta.

Oikeuspsykiatri on kuvaillut HS:lle kiristäjän toimintaa häikäilemättömäksi. Hänen mielestään ihmisille on aiheutettu valtava määrä kärsimystä.

HS kokosi aikajanan, joka kertoo, miten Vastaamon tietomurto- ja kiristysvyyhti on tähän mennessä edennyt.