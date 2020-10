Hahtiperän hylky on arkeologinen harvinaisuus. Hylky on todennäköisesti Ruotsin kruunun tavarankuljetusalus. Tällä hetkellä sitä konservoidaan Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksessa Vantaalla.

Viime vuoden elokuussa oululaisen hotellin pysäköintialueella tehtiin poikkeuksellinen arkeologinen löytö. Hotellin kunnostustöiden yhteydessä maan alta löytyi jäänteitä 1600-luvun lopun tavarankuljetuslaivasta.

Hylky nimettiin löytöpaikkansa mukaan Hahtiperän hylyksi. Tällä hetkellä hylyn osia konservoidaan Museoviraston kokoelma- ja konservointikeskuksessa Vantaalla. Osat halutaan siis pitää autenttisena, eikä niitä entisöidä entiseen loistoonsa.

Vettynyt puu kutistuu, vääntyy ja halkeilee helposti, ja siksi hylky muun muassa käsitellään polyetyleeniglykolilla. Samalla aineella on käsitelty esimerkiksi Tukholmassa museoväkeä ihastuttava Vasa-laiva.

Hahtiperän hylky on konservoijille harvinaista herkkua. Unesco teki parikymmentä vuotta sitten suosituksen, että vedenalainen arkeologinen kulttuuriperintö tulee jättää löytöpaikalleen. Hylyt voidaan nostaa ja konservoida vain perustelluista syistä.

Hahtiperän hylky konservoidaan, koska se on vanhin Pohjois-Suomen laivalöytö. Etelä-Suomesta on löytynyt vieläkin vanhempia hylkyjä, esimerkiksi Virolahdelta löytynyt Lapurin hylky on ajoitettu 1200–1300-luvulle.

Viimeksi Museovirastolla on ollut vastaavanlainen konservointiprojekti parisenkymmentä vuotta sitten, kun Hollolasta löytyi 1800-luvun lopun vene.

Konservointi on pitkäkestoinen urakka ja hidasta puurtamista. Pelkästään polyetyleeniglykolikäsittely vie useita kuukausia, ehkä vuosiakin.

”Tässä pitää edetä hylyn ehdoilla”, konservaattori Elisa Ahverdov sanoo.

”Kyllästysainetta lisätään pikkuhiljaa. Muuten hylky voi luhistua sisäpuolelta.”

Hitauden lisäksi suuria konservointi­projekteja jarruttaa niiden kallis hintalappu. Hahtiperän hylyn konservoinnin kokonaishinnaksi on arvioitu 90 000–100 000 euroa.

”Tämä on laboratorio-olosuhteissa kalliilla kemikaaleilla tehtävää käsityötä. Se ei voi olla kovin halpaa”, Museoviraston intendentti Minna Koivikko sanoo.

Konservoinnin jälkeen hylky kasataan ja viedään esille Pohjois-Pohjanmaan museoon. Tähän tulee kulumaan vielä vuosia.

Osa konservointityötä on laivan osien pakastekuivaus. ”Kammioihin vedetään paine, ja laivan kappaleiden vesi sublimoituu suoraan kaasuksi. Se on hellävarainen tapa kuivata laivan osat”, konservaattori Elisa Ahverdov kertoo.­

Hylyn rakenteellinen tutkinta on vasta alkutekijöissään, mutta laiva on todennäköisesti liittynyt jotenkin Oulun tervakaupungin toimintaan.

”Laivan pohja on tehty limisaumasta, ja sen kyljet nousevat tasasaumasta. Sitä ei ole tehnyt mikään mattimeikäläisen työpaja”, intendentti Koivikko kertoo.

Tämänhetkisen tulkinnan mukaan aluksen rakennustekniikka viittaisi Ruotsin kruunuun, ja se on todennäköisesti ollut Ruotsin ajan valtiollinen logistiikka-alus. Alus on voinut olla jossain vaiheessa myös osa sotavoimia, ja myöhemmin joku yksityinen kauppias on lunastanut sen itselleen. Parinkymmenen metrin pituisesta laivasta on säilynyt Koivikon arvion mukaan noin neljäsosa.

Koivikkoa kiinnostaa hylyssä esimerkiksi se, onko sen puumateriaali kasvatettu varta vasten laivaa ajatellen.

”Sitä kautta pääsemme sen ajan ihmisten valintakysymysten äärelle ja käsiksi 1600-luvun arvomaailmaan. Monien kiertoreittien kautta voidaan päästä näiden ihmisten pään sisään”, Koivikko selittää.

Hahtiperän hylystä ei löytynyt säilynyttä esineistöä. Kuvan paahtoleivän pidin on nostettu toisesta hylystä, joka on uponnut 1800-luvun alussa.­

Hylyn arvo on sen arkisuudessa. Koivikon mukaan merenkäynti oli 1600-luvulla niin tavallinen asia, ettei sen ajan laivoista ole jäänyt jälkipolville juuri mitään dokumentteja. Siksi tällainen laivalöytö on harvinaisuus.

”Yritäpä löytää joku vanha maalaus, jossa on tällainen laiva. Ei löydy”, Koivikko sanoo.

Hylyn analysointi nojaa arvailuun ja päättelyyn, sillä näin vanhasta löydöstä on mahdotonta saada täysin täsmällisiä tietoja.

”Arvauksia heitetään tohtorin stetsonista. Voin olla lähellä tai todella kaukana totuudesta”, Suomen ainoa meriarkeologian tohtori Koivikko sanoo.

Tosin ainakin yksi tieto on varma. Vuosirengas­ajoituksen avulla hylky on saatu ajoitettua vuoteen 1684, eli sitä vanhempi se ei voi olla.

Hylyn puuosat ovat tällä hetkellä hanavesialtaissa.­

Hahtiperän hylystä annettiin aineistoa Metropolia-ammattikorkea­koululle, jossa hylystä on tehty opiskelijatyönä 3d-mallinnus. Siinä hylky makaa vielä löytöpaikallaan Oulussa.

”Tänne konservointi­laboratorioon on tarkoitus tehdä uusi työpiste, jossa hylkyä voi tarkastella virtuaalilaseilla. Tämä auttaa laivan konservoinnissa, varsinkin siinä vaiheessa, kun hylkyä aletaan kasata takaisin kokoon”, Koivikko kertoo.

”Samalla on tarkoitus kehittää sekä arkeologian että konservoinnin menetelmiä.”

Myös Museovirasto on tehnyt hylystä 3d-mallinnuksen.

Koivikko kertoo Museoviraston pohtivan, tehtäisiinkö hylystä ennallistusmalli. Esikuvana on Tallinnan satamasta vuonna 2015 löytyneen aluksen mallinnus, josta on vastannut Metropolian lehtori Ale Torkkel.

Tallinnan satamasta löytyi 2015 hansalaivan hylky, josta Metropolia-ammattikorkeakoulun lehtori Ale Torkkel teki ennallistusmallin. Se kertoo, millainen hansalaivan oletetaan ehjänä olleen. Museovirasto pohtii, tehtäisiinkö Hahtiperän hylystä samanlainen mallinnus.­

Hahtiperän hylystä on tekeillä lisäksi tietokirja, joka valottaa hylyn arkeologiaa, konservointia ja esillepanoa. Tietokirjan kirjoittaja Katariina Vuori työstää parhaillaan myös maisterintutkielmaa hylystä, jonka ohjaukseen Minna Koivikko on osallistunut.

Hahtiperän hylyn pohjan puuosat ovat tällä hetkellä hanavesialtaissa. Museoviraston esinekonservaattori Liisa Näsänen ei malta odottaa, että pääsisi tutkimaan osia tarkemmin.­

Perinteisesti kokoelmista sivuun jäävät arkeologiset löydöt tuhotaan, mutta Hahtiperän hylystä halutaan ottaa irti kaikki hyöty. Koivikon mukaan yhtä vanhaa hylkyä ei ole Pohjois-Suomessa saatavilla, joten sen kulttuuriperintö on merkittävä.

Elokuussa osa hylyn kappaleita pääsi osaksi taideteosta. Niitä lainattiin lavasteiksi Oulun juhlaviikoilla esitettyyn Pirjo Yli-Maunulan ohjaamaan Hylky-teokseen.

”Se oli monitaiteinen teos, jossa yleisö oli mukana. Kävelimme taiteen seassa, ja teoksessa oli mukana sirkustaiteilijoita Tanskasta asti. Teos oli hyvin tanssillista, kehollista, visuaalista ja musikaalista”, Koivikko kuvailee.

Teoksessa käytetyt hylyn kappaleet olivat sellaisia, jotka eivät menneet konservoitavaksi. Ne ovat säilössä Oulun museoalueella, ja Koivikon mukaan niitä voidaan lainata muihinkin projekteihin.

”Harkitsemme lainaamista tapauskohtaisesti, se on uudenlaista arkeologisen perinnön hyödyntämistä. Reunaehtona on, että hylkyyn suhtaudutaan kunnioituksella. Rienaavaan taiteeseen emme ehkä lähtisi mukaan.”