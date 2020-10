Pääjohtaja Lea Kauppi on ollut suomalaisen ympäristötutkimuksen näköalapaikalla Syken perustamisesta eli vuodesta 1995 lähtien. Itämeri on hänelle paitsi tutkimuskohde myös kotimaisema jo 1970-luvulta lähtien.­

Pääjohtaja Lea Kauppi on johtanut Suomen ympäristökeskusta neljännesvuosisadan. Hänen mukaansa suuretkin ympäristöongelmat ovat ratkaistavissa, jos tahtoa riittää.

Vuonna 1987 Itävallasta ostettu polkupyörä. Se on Suomen ympäristökeskuksen Syken pääjohtajan Lea Kaupin, 67, tärkein tavara, ja sillä hän hurauttaa tapaamiseen lauttasaarelaiseen kahvilaan.

Helsingin Lauttasaari on hänen kotimaisemaansa. Täällä, Itämeren äärellä, Kauppi on asunut jo 45 vuotta. Kuulaana syysiltana maisema on kaunis ja rauhallinen. Meri on tyyni, mutta taivas enteilee sadetta.

Marraskuussa eläkkeelle jäävä Kauppi on edellisenä päivänä tullut jäähyväismatkalta Jyväskylästä ja Joensuusta, joissa Sykellä on toimipisteet Helsingin ja Oulun ohella. Matkalla on ollut puhetta tärkeistä tavaroista ja niiden tarinoista.

Kaupin pyörää on vuosien varrella kunnostettu, esimerkiksi vaihteita on lisätty. Pyörä on kestänyt muun muassa Eurajoelta löytyneen huoltoliikkeen ansiosta ja siksi, että itävaltalainen on kesäpyörä. Talviajoa varten varastossa on toinen, asianmukaisilla renkailla varustettu pyörä.

Vuonna 1987 Itävallasta hankittu polkupyörä palvelee eläkkeelle jäävää Syken pääjohtajaa yhä.­

Pyörät ovat tärkeitä, sillä Kauppi pyöräilee työmatkansa vuoden ympäri. Autoa hänellä ei ole ollut kymmeneen vuoteen. Julkisilla pääsee ihan hyvin Eurajoellekin, josta Kauppi on kotoisin ja jossa hänellä on loma-asunto – mummolassa, yli satavuotiaassa hirsitalossa.

Ympäristötutkija Eurajoella syntyneestä maaseudun kasvatista tuli, kun biologian opettaja sai innostumaan vesistötutkimuksesta. Kauppi haki ja pääsi varasijalta Helsingin maa- ja metsätaloustieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan limnologiaa 1970-luvun alussa.

Vuonna 1984 Kauppi väitteli tohtoriksi maatalouden vesistökuormituksesta. Tulokset herättivät paljon keskustelua ja epäuskoakin, sillä asiaa ei ollut aikaisemmin tutkittu.

Nyt maatalouden typpi- ja fosforikuormitusta pidetään vesien pahimpana rehevöittäjänä ja kesäisten leväkukintojen aiheuttajana.

Opintojen jälkeen Kauppi meni tutkijaksi silloiseen vesihallitukseen. Kun Syke perustettiin vuonna 1995, hänet nimitettiin sen tutkimusjohtajaksi.

Pääjohtajan sijaisen työt alkoivat kuitenkin miltei heti, kun pääjohtaja Kaj Bärlund siirtyi YK:n palvelukseen Euroopan talouskomissioon. Kuuden vuoden sijaisuuksien jälkeen Kauppi sai vakituisen viran vuonna 2001.

Sykessä Kaupilla on noin 600 työntekijää. He tutkivat ja arvioivat ympäristön tilaa sekä keksivät keinoja sen parantamiseksi.

Työsarka ei ole vähäinen. Syke on tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka seuraa muun muassa Itämeren ja sisävesien tilan kehitystä, etsii ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen, kestäviin kulutusvalintoihin ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseen sekä laatii tulvaennusteita ja antaa lupia kansainvälisiin jätesiirtoihin ja uhanalaisten lajien kauppaan.

”Ympäristöongelmat liittyvät aiempaa selkeämmin yhteiskunnallisiin asioihin. Nyt nähdään, että ratkaisut ovat isoja. Suodatin piipun päässä ei enää riitä. Tarvitaan murros niin liikkumisessa, energiajärjestelmässä ja ruokajärjestelmässä, ja on siirryttävä kiertotalouteen”, Kauppi sanoo.

”Asioita ei voi hoitaa erillään. Silti isotkin ympäristöongelmat ovat hoidettavissa – rahallisestikin. Emme voi mennä sen taakse, että koska Suomi on laaja maa, liikennejärjestelmälle ei voi tehdä mitään.”

Poliitikotkin ovat Kaupin mukaan nähneet, että asioille pitää tehdä jotain, oli kyse sitten ilmastonmuutoksesta, luonnon monimuotoisuudesta tai Itämerestä. Yritykset ovat tiedostaneet, että energian käyttöön ja luonnonvarojen kulutukseen on kiinnitettävä huomiota. Vakuutusala on ehkä parhaiten havainnut riskit, sillä yhteiskunta on muuttunut entistä haavoittuvammaksi.

”Minusta näyttää siltä, että erityisesti tulevaisuuteen katsovat yritykset ovat tämän tiedostaneet ja painostavat myös poliitikkoja konkreettisiin päätöksiin”, Kauppi toteaa.

Ympäristö ei ole irrallaan muusta yhteiskunnasta, Lea Kauppi korostaa. Useimpien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen, taustalla on kestämätön kulutus.­

Luonnon köyhtymisen pysäyttäminen vaikuttaa olevan hankalinta.

”Eniten ristivetoa on Suomessakin asioissa, jotka liittyvät maankäyttöön, muun muassa metsiin”, Kauppi sanoo.

”Vanhat koulukunnat ovat yhä vallalla metsäsektorilla, jossa toistetaan vuodesta toiseen, että suomalainen metsänhoito on maailman parasta. Pitäisi viimein päästä sille tasolle, että puhutaan samasta asiasta eikä toisten ohi.”

Vesiensuojelu on edelleen Syken keskeisimpiä tehtäviä, niin Itämeren kuin sisävesienkin.

Sisävesien huonoon tilaan havahduttiin 1960-luvulla. Suomen teollistuminen ja kaupungistuminen sotien jälkeen oli nopeaa. Kansakunta piti saada vaurastumaan, ja teollistamisesta tuli kansallinen ponnistus. Veturina oli puunjalostusteollisuus.

Jätevesiä ei puhdistettu, ja seuraukset näkyivät vesistöissä. Kaupungeissa ja tehdaspaikkakunnilla elettiin 1960-luvun alussa hyvin likaantuneiden vesien äärellä. Lopulta toimiin oli pakko ryhtyä. Nykyisin sekä teollisuuden että kaupunkien jätevesien puhdistus on hyvällä tolalla.

Lea Kauppi pääsee merelle suoraan kotirannastaan Lauttasaaressa. Souteluun on tosin viime vuosina ollut niukasti aikaa.­

Itämeri ja Suomen rannikkovedet ovat kuitenkin edelleen paikoin huonossa kunnossa. Rehevöitymisen merkit näkyvät kotirannassakin, suojaisessa lahdessa Lauttasaaressa. Vesi on kirkasta, mutta esimerkiksi veneen köyteen on kiinnittynyt runsaasti levää.

Itämerta sanotaan usein maailman saastuneimmaksi merialueeksi. Kaupin mielestä se ei ole ihan oikeutettua.

”Kiistatta Itämereen tulee paljon kuormitusta, koska sen valuma-alue on tiheään asuttu, teollistunut ja maatalous on intensiivistä. Siitä huolimatta sanoisin, että Itämerestä tiedetään niin paljon enemmän kuin monista muista merialueista, ja sen ansiosta Itämeren tilaa on myös pystytty arvioimaan paremmin kuin muualla.”

Kauppi muistuttaa, että Itämeren suojelemiseksi on myös tehty paljon viidenkymmenen viime vuoden aikana:

”Jätevesikuormitus on vähentynyt merkittävästi. Kaupunkien ja teollisuuden edustoilla vesien tila on selvästi parantunut, esimerkiksi monien haitallisten aineiden pitoisuudet kaloissa ovat vähentyneet.”

Avainasemassa on maatalous, jonka aiheuttamia typpi- ja fosforipäästöjä ei ole saatu kunnolla kuriin. Keskustelu maatalouden vesistökuormituksesta jatkuu, samasta aiheesta, jota Kauppi itse tutki jo 1980-luvulla.

”Sitä ei ole saatu pois päiväjärjestyksestä”, Kauppi toteaa.

”Paljon on tehty, mutta asia on monimutkainen. Muutos tulee usein pienistä asioista.”

Yksi asia on lanta. Se on väärässä paikassa: eläintuotantoalueilla fosforipitoista lantaa on liikaa, mutta kasvitiloilla käytetään keinolannoitteita.

Kaupin ratkaisu on kuivatetusta lannasta tehty, helposti levitettävä kaupallinen tuote, samantyyppinen kuin kanankakka.

”Ratkaisu on tahdosta kiinni. Jos asiaan oikeasti satsattaisiin, voitaisiin saada aikaan taloudellisesti toimiva konsepti. Se pitää saada aikaan: jos Suomessa teknologia ei pysty kuivattamaan lantaa, aika heikoilla ollaan”, Kauppi sanoo.

Haasteena on se, että vaikka maataloudessa on tehty ja tehdään koko ajan töitä ravinteiden huuhtoutumisen vähentämiseksi, ilmastonmuutos vie kehitystä toiseen suuntaan.

Muitakin uhkia on tunnistettu, Kauppi muistuttaa. ”Mikromuovit ovat olleet viime aikoina eniten esillä. Itse uskon, että lääkejäämistä tulee vielä iso kysymys”, hän sanoo.

Kauppia kuvataan määrätietoiseksi mutta helposti lähestyttäväksi johtajaksi, joka on pitänyt jalat maassa.

Kauppi on painottanut asiantuntijuutta ja monitieteellisen tutkimuksen merkitystä Syken toiminnassa. Asioihin perehtyvä ja harkitseva johtaja kuuntelee ja haluaa viedä asiat perille saakka.

Laitoksen ykkösjohtaja Kaupista tuli ehkä vaivihkaa, ja raskaimmat ajat tulivat eteen melko pian. Pian selvisi, että Syken perustamisen yhteydessä myös budjettia oli leikattu merkittävästi.

”Heti Syken alkuvuosina jouduttiin irtisanomisiin, mikä oli uutta valtionhallinnossa. Itse olin johtajana täysin vihreä, enkä ollut mitenkään valmistautunut tilanteeseen. Kyllä kai siitä selvittiin aika hyvin, mutta juuri mitään en siitä puolesta vuodesta muista. Se oli kokemus, jota ei toivo kenellekään”, Kauppi kertoo.

Saumakohta oli myös eduskunnan päätös lakkauttaa Merentutkimuslaitos vuoden 2009 alussa. Tehtävät jaettiin Syken ja Ilmatieteen laitoksen kesken.

Merentutkimuslaitoksessa muutosta vastustettiin voimakkaasti. Poliittinen peli oli kovaa ja julkista.

”Kun aikaa on kulunut, tuntuu, että ihmiset ovat kuitenkin tyytyväisiä”, Kauppi toteaa.

Kaupin mukaan muutos lisäsi ainakin ymmärrystä, että Itämeri on täysin riippuvainen siitä, mitä maalla tapahtuu.

”Kaikissa rantavaltioissa ei edelleenkään ymmärretä, että rannikkovedet pelastetaan maalla. Kuormitus tulee jokia pitkin.”

Myös Sykessä hahmotetaan entistä paremmin, että ympäristö ei ole irrallaan muusta yhteiskunnasta. Useimpien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen, taustalla on kestämätön kulutus.

Luonto ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä huolehtiminen ovat Lea Kaupille tärkeitä arvoja.­

Eläkkeelle jäävä ympäristötutkija huolehtii luonnosta ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä myös yksityiselämässään.

Hän pyöräilee työmatkansa ympäri vuoden, joskin Syken Viikkiin muuton jälkeen matka piteni niin, että osa matkasta taittuu nykyisin metrolla. Omaa autoa hänellä ei ole ollut kymmeneen vuoteen. Julkisilla pääsee kuulemma ihan hyvin Helsingistä Eurajoelle.

Maalle Eurajoelle asennettiin viime kesänä aurinkopaneelit, ja omavaraisuutta lisäsi myös kasvihuone. Nyt omassa puutarhassa kasvavat perunoiden, juuresten ja marjojen lisäksi tomaatit ja kurkut.

Länsirannikon etuna on Kaupin mukaan myös kala: ”Rauman torilta saa hyvin tuoretta luonnonkalaa.”

Lauttasaaressa kalastaminen on jäänyt, mutta muutama vuosi sitten jäätalvena verkot olivat vedessä kodin edustalla. Nyt siinä on soutuvene, jonka Kauppi työntää tottuneesti liikkeelle.

”Liian vähän olen viime aikoina ehtinyt soutelemaan. Tämä olisi kyllä hyvää kuntoiluakin”, Kauppi tuumii.