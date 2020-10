Kotka löytyi kuolleena lammen rantavedestä.

Oulun poliisilaitos tutkii epäiltyä maakotkan ampumista Kuusamossa, kertoo poliisi tiedotteessaan.

Kotka löytyi kuolleena lammen rantavedestä Kenttäradan varresta noin kaksi viikkoa sitten. Sen löysi ulkoilija.

Lintu toimitettiin Ruokavirastoon tutkittavaksi. Tutkimuksissa ilmeni, että lintu oli ammuttu.

Poliisi tutkii tapausta luonnonsuojelurikoksena ja toivoo asiaan liittyvistä havainnoista ilmoituksia Kuusamon poliisiasemalle.

Maakotka on ollut Suomessa rauhoitettu vuodesta 1962 lähtien. Suomessa se pesii lähinnä maan pohjoisosassa.

Poronhoitoalueella maakotkaa on perinteisesti vainottu, koska se kykenee saalistamaan porojen vasoja. Vaino on kuitenkin vähentynyt sen jälkeen, kun paliskunnille alettiin maksaa korvauksia sen perusteella, kuinka monta maakotkien reviiriä niiden alueilla on.