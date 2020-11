Koronavirustartuntojen määrä on viime päivinä noussut Pirkanmaalla, mutta samaan aikaan sairaanhoitopiirissä ollaan huolissaan testiinhakeutumisinnon laskemisesta.

Tampereen yliopistollinen sairaala Tays kertoi perjantaina Twitter-tilillään huolestuttavasta ilmiöstä. Samana päivänä kun Pirkanmaalla todettiin 15 uutta koronavirustartuntaa, sairaalasta kerrottiin yhä useamman jättävän menemättä testiin, vaikka heillä olisi koronavirusinfektioon mahdollisesti liittyviä lieviä oireita.

”Testiin menoa viivytellään, koska oireet lieviä ja näin yhä useammat altistuvat”, kerrottiin sairaalan twiitissä.

Tays suosittelee koronavirustestiin hakeutumista kaikkien, lievienkin flunssaoireiden vuoksi.

Pirkanmaa on sosiaali- ja terveysministeriön luokituksen mukaan epidemian kiihtymisvaiheessa. Tartuntojen määrä on kasvussa, sillä Taysin infektioyksikön mukaan lauantaina Pirkanmaalla todettiin 23 uutta tartuntaa ja sunnuntaina 13. Lauantain luku on Pirkanmaalla toiseksi suurin koko epidemian aikana.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittelee maskien käyttöä joukkoliikenteessä, sisätiloissa tapahtuvissa joukkokokoontumisissa ja korkeakouluissa. Lisäksi sairaanhoitopiirissä on voimassa muun muassa etätyösuositus.

Husin alueella vastaavaan ilmiöön ei ole vielä törmätty, kertoo infektioylilääkäri Asko Järvinen.

”Minun korviini ei ole kantautunut mitään tietoa tällaisesta.”

”Tämä on tietysti vaara, jos näin olisi. Edelleenkin niillä, joilla tauti todetaan, on paljon kontakteja ja altistuneiden määrä on iso”, varoittaa Järvinen.

Järvinen muistuttaa, että jos testeihin hakeudutaan liian myöhään, syntyy uusia tartuntaketjuja, jotka voitaisiin välttää.

Järvisen mukaan Husinkin alueella näytteenottomäärät ovat hieman vaihdelleet, mutta loppuviikosta ne ovat taas olleet nousussa. Tällä hetkellä testeihin voi päästä ja tulokset saada parissa päivässä.

Loppukesästä ja alkusyksystä suomalaiset kävivät testeissä ahkerasti ja vain muutama promille testituloksista oli silloin positiivisia. Tästä syystä joillekin on saattanut syntyä väsymystä testausta kohtaan.

”Aika isolla osalla meistä kaikista on kokemuksia, joissa on käyty testissä ja tautia ei ole todettu”, sanoo Järvinen.

Nyt positiivisten testien osuus on kuitenkin Husin alueella kahden prosentin tienoilla, joten testeihin kannattaa yhä lähteä matalalla kynnyksellä.

”Jos tartuntojen määrät kasvaa ja jäljitettävyys heikkenee aletaan lähennellä tilannetta, mikä on eteläisessä Euroopassa. Silloin joudutaan todennäköisesti iskemään enemmän moukarilla kuin kohdennetusti”, Järvinen sanoo.