Varhaiskasvatus

Aluehallintovirastoihin tulleista varhaiskasvatusta koskevista epäkohtailmoituksista suurin osa koskee henkilöstömitoitusta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle ehdotetaan velvollisuutta ilmoittaa päiväkodissa havaitsemastaan epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta.

Asiaa koskeva lakiesitys on parhaillaan lausuntokierroksella. Samalla henkilöstön mitoituksesta poikkeamista ehdotetaan täsmennettäväksi.

Taustalla ovat osassa päiväkodeista ilmenneet epäselvyydet.

Henkilömitoituksella tarkoitetaan suhdelukuja, joilla säädellään esimerkiksi lapsiryhmän kokoa. Varhaiskasvatuslain mukaan lapsia ei saa olla liikaa suhteessa aikuisiin.

Laki antaa mahdollisuuden poiketa mitoituksista lapsen hoitoaikoihin liittyvistä syistä. Tilapäistä poikkeamista käytetään kuitenkin virheellisesti myös tilanteissa, joissa henkilöstöä puuttuu esimerkiksi sairauspoissaolojen vuoksi.

Jatkossa mitoituksesta poikkeaminen ei olisi mahdollista henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä.

Tuolla menee hämähäkkimies. Tuolla Batman. Alppikylän päiväkodissa on käynnissä Vipeltäjät-ryhmän Halloween-juhlat. Alle kolmivuotiaiden Vipeltäjät-ryhmässä lapsia on 12 ja aikuisia kolme.

Kaikkiaan päiväkodissa lapsia on 140. Ryhmiä on yhteensä kahdeksan, ja ryhmät on jaettu neljään eri soluun.

Yhdessä solussa on kaksi ryhmää ja yhteensä noin 30–35 lasta. Soluissa ryhmillä on yhteinen jaettu tila mutta myös erilliset huoneet, päiväkodin johtaja Anne-Leena Olkinuora kertoo.

”Tämä on osoittautunut toimivaksi, sillä jos toisessa ryhmässä on lapsia paljon poissa ja toisesta taas henkilöstöä, voi toisen ryhmän tuttu aikuinen tulla apuun”, Olkinuora kertoo.

”Se on lastenkin etu ja lisää turvallisuuden tunnetta, kun kaikki heitä hoitavat aikuiset ovat tuttuja.”

Päiväkodilla on käytössään myös Seuren henkilöstöpalveluiden kautta sijaispooli, jossa ovat meillä aiemmin työskennelleet, jo lapsillekin tutuksi tulleet sijaiset, sekä yksi varahenkilö pitkällä sopimuksella.

”Tämä on toimiva järjestelmä. Muuten yhdeltä työntekijältä menisi käytännössä työpäivä toisen perehdyttämiseen”, Olkinuora kertoo.

Batmaniksi pukeutunut Jooa ja varhaiskasvatuksen opettaja Dina Lindqvist viettivät Alppikylän päiväkodin Vipeltäjät-ryhmässä Halloween-juhlaa.­

Olkinuoran mukaan vanhemmat ilmoittavat säännöllisistä poissaoloista melko hyvin, mutta sairauspoissaoloista ei aina muisteta ilmoittaa.

Hän kertoo, että joka päivä päiväkodista puuttuu eri syistä päivittäin noin kahden kasvattajan verran lapsia eli noin 14 lasta. Henkilöstön työvuorosuunnittelussa lähdetään kuitenkin siitä, että kaikki ovat paikalla.

”Mieluummin pidämme paikalla aikuisia vaikka vähän liikaa kuin minimimäärän”, Olkinuora kertoo.

Päiväkotien tilanteet ovat kuitenkin erilaisia, hän muistuttaa. Myös tilojen rakenne vaikuttaa. Alppikylän päiväkodin tilat jakautuvat kahteen kerrokseen ja aina siirtyminen ei ole kerrosten välillä mahdollista.

”Tällaisia tilanteita helpottaa talon yhteinen sisäinen viestiryhmä, jolla pikaviestitään ja voidaan siirtyä auttamaan haasteellisiin hetkiin”, Olkinuora kertoo.

Vipeltäjät-ryhmän lastenhoitaja Janika Kalisteen mukaan ilmoitusvelvollisuus voisi olla hyväkin asia.

”Ainakaan kukaan ei voisi sivuuttaa asiaa ja sanoa, ettei asia kuulu minulle”, Kaliste pohtii. Ilmoituksen teon pitäisi kuitenkin olla hyvin helppoa ja selkeää, hän sanoo.

Kaliste muistuttaa, että henkilöstömitoitus ei aina näy niin selkeästi yksittäiselle työntekijälle. ”Toivoisin, että niitä ainakin selkiytettäisiin”, hän kertoo.

Aluehallintovirastoihin tulleista varhaiskasvatusta koskevista epäkohtailmoituksista suurin osa koskee juuri henkilöstömitoitusta.

Osittain tästä syystä aluehallintovirastot ottivat henkilömitoituksen valvonnan painopistealueeksi, kertoo johtaja Marja-Liisa Keski-Rauska Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Valvonta-ajankohtana henkilöstömitoituksen suhdeluku toteutui tarkastetuissa kunnallisissa päiväkodeissa varsin hyvin. Ylityksiä oli ollut vain 18 päivänä, mikä vastaa 0,3 prosenttia kaikista tarkastetuista päivistä.

Keski-Rauskan mukaan mitoitussäännösten soveltamista kuitenkin pidettiin päiväkodeissa vaikeana ja etenkin mitoituksesta poikkeamista koskevaa pykälää vaikeaselkoisena.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) vastaava sopimusasiantuntija Minna Pirttijärvi pitää esitystä ilmoitusvelvollisuudesta kannatettavana.

”Ylivoimaisesti yleisin asia, joista meille tulee yhteydenottoja, koskee suhdelukujen ylittämistä. Se vaikuttaa ratkaisevasti henkilöstön jaksamiseen”, Pirttijärvi sanoo.

Pirttijärvi muistuttaa, että ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa, että ilmoitetulle epäkohdalle myös pitää tehdä jotain.

Hän pitää tärkeänä, ettei ilmoituksen tehneeseen henkilöön kohdistu kielteisiä vastatoimia ilmoituksen johdosta.

”Riippuu hyvin paljon työpaikan ilmapiiristä, kuin työntekijät uskaltavat ottaa epäkohtia esiin. Siksi olisi tärkeää, että ilmoituksen voisi tehdä myös anonyymisti.”

Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkö Hannu Freund ei ole vielä tarkemmin ehtinyt tutustua lakiesityksen sisältöön.

Hän kuitenkin pitää yleisellä tasolla kannatettavana, että mahdollisista havaituista epäkohdista tulisi ensisijaisesti ilmoittaa omalle esimiehille.

”Anonyymit ilmoituskanavat eivät edistäisi avointa keskustelua työyhteisössä”, Freund sanoo.

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen huomauttaa, että työntekijöillä on jo nyt mahdollisuus nostaa esiin havaitsemiaan epäkohtia ilman velvoitettakin.

”Kuulostaa hieman erikoiselta, että henkilöstölle asetettaisiin tällainen toiminnan epäkohtiin liittyvä ilmoitusvelvoite ja eräänlainen valvontarooli. Vastaavaa ei ole muussa koulutukseen liittyvässä lainsäädännössä”, Lahtinen sanoo.

Hän arvioi, että ilmoitusvelvollisuus toisi mukanaan myös lisää hallintotyötä esimiehille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisasiantuntija Laura Niemi toteaa, että varhaiskasvatuksen järjestäjät ja palveluntuottajat ovat nykyisinkin velvollisia huolehtimaan epäkohtien korjaamisesta.

”Henkilöstön ilmoitusvelvollisuudella halutaan vahvistaa tätä. Esimerkiksi henkilöstön riittävyys on yksi varhaiskasvatuksen laadun tae, mutta ei suinkaan ainoa”, hän sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö saa Niemen mukaan toistuvasti yhteydenottoja henkilöstömitoitusta koskevien säännösten soveltamisen tulkitsemisesta.

Henkilöstömitoituksen ohella ilmoitusvelvollisuus koskisi myös muita varhaiskasvatuksen toimipaikoissa ilmenneitä epäkohtia, kuten lasten epäasiallista kohtelua tai laiminlyöntiä.

Esityksen mukaan ilmoitusvelvollisuus astuisi voimaan elokuusta 2021 alkaen ja se koskisi sekä yksityisiä että kunnallisia päiväkoteja.