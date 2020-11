Uudellamaalla voi puita kaatua, ja alavat pellot voivat tulvia.

Suomessa tuulee maanantaina iltapäivästä alkaen kovaa, etenkin rannikoilla. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen lähes koko Suomeen Lapin pohjoisosia lukuun ottamatta.

Syynä on voimakkaasti syvenevä matalapaine, joka Ilmatieteen laitoksen mukaan saapuu Pohjois-Atlantilta ja voimistaa etelänpuoleista tuulta paikoin myrskylukemiin maanantain aikana. Samalla lännestä tulee runsaita sateita.

Tuuli on voimakasta myös maa-alueilla, Ilmatieteen laitos toteaa. Uudellamaalla etelätuuli on voimakasta iltapäivästä alkaen, ja tuulen nopeus puuskissa on ennusteen mukaan noin 20 metriä sekunnissa.

Seurauksena voi Ilmatieteen laitoksen tuulivaroituksen mukaan olla yksittäisiä kaatuneita puita laajalla alueella ja sähkökatkoja.

Osalle Suomen merialueista Ilmatieteen laitos ennustaa myrskyä. Etelämyrskyä on luvassa Ahvenanmerelle, Saaristomerelle, Selkämerelle, Merenkurkkuun ja Perämerelle. Suomenlahden keski- ja itäosassa selvitään näillä näkymin tuulella, joka jää alle myrskylukemien.

Uudellamaalla on maanantaista alkaen voimassa myös tulvavaroitus. Varoituksen mukaan joet voivat tulkia paikoin alavammille pelloille.