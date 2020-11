Opiskelijat kertoivat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kyselyssä vaikeuksista harjoittelun ja vaativien kurssien suorittamisessa sekä lopputöiden tekemisessä.

Kevään poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät näytä hidastaneen opiskelijoiden tutkintoja tai vaikeuttaneen heidän tutkintojensa valmistumista.

Tiedot käyvät ilmi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) alustavista tuloksista. Karvi selvitti kevään poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden vaikutuksia korkeakoulujen toimintaan.

Arvioinnissa verrattiin alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja opiskelevien opiskelijoiden suoritettujen tutkintojen ja opintopisteiden määrää sekä opinnäytteiden arvosanatietoja aikaisempiin kevätlukukausiin vuosina 2017–2019.

Lisäksi arvioinnissa käytettiin korkeakouluille syyskuussa tehtyä kyselyä.

Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa siirryttiin maaliskuussa etäopetukseen koronaepidemian vuoksi. Poikkeusolot eivät kuitenkaan näytä ainakaan valtakunnallisesti tarkasteltuna hidastaneen korkeakouluopintoja määrällisesti.

Korkeakoulujen välillä on kuitenkin eroja. Arviointiasiantuntija Kati Isoaho korostaa, että korkeakoulukohtaiset kevätlukukauden 2020 opintopistekertymät eivät noudata yhtä mallia.

Osassa korkeakouluja kertymä on noudattanut edellisten keväiden lievästi laskusuuntaista trendiä. Joukossa on kuitenkin myös yksittäisiä korkeakouluja, joissa suunta on ollut selvästi nouseva tai laskeva.

Valtaosa korkeakoulujen toteuttamiin kyselyihin vastanneista opiskelijoista myös kertoi, että he uskovat pystyvänsä suorittamaan opintonsa suunnitellusti poikkeusajasta huolimatta.

”Yksittäisiä opiskelijoita voi silti olla, joilla opiskelu on hidastunut”, Isoaho muistuttaa.

Suurin osa opiskelijoista katsoi kyselyssä, että heillä oli riittävät tekniset välineet etäopiskeluun. Haasteiksi koettiin erityisvälineitä vaativien kurssien ja harjoittelujen suorittaminen sekä lopputöiden tekeminen.

Harjoittelujen suorittamisessa oli suuria eroja alojen välillä. Eniten vaikeuksia harjoittelussa koettiin palvelualoilla, taide- ja kulttuurialoilla sekä terveys- ja hyvinvointialalla.

Sen sijaan korkeakoulujen henkilöstön kokemusten mukaan etätyöhön siirtyminen ja sen tekeminen onnistuivat hyvin. Monet kokivat etätyöajan myönteisenä, vaikka myös kuormituksen tunne oli lisääntynyt.

Perheelliset henkilöstön jäsenet kokivat etätyöajan hankalampana kuin muut.

Syksyllä korkeakoulut ovat pääosin jatkaneet etäopetuksena. Kyselyn mukaan 85 prosenttia yliopistoista ja 75 prosenttia ammattikorkeakouluista kertoi toteuttavansa opetusta ja ohjausta etänä vähintään 60-prosenttisesti.

Isoaho kertoo, että kevään aineisto osoitti haasteita yhteisöllisyydessä, opiskelumotivaatiossa ja itseohjautuvuudessa. Korkeakouluopiskelijat kertoivat niin ikään kyselyssä, että heidän opiskelumotivaationsa oli kärsinyt tai kadonnut etäopiskelun aikana.

Korkeakoulut kertoivat Karvin kyselyssä panostaneensa tästä syystä syksyllä erityisesti uusien opiskelijoiden huomiointiin, verkko-ohjaukseen sekä opettajien ja ohjaajien saavutettavuuteen ja opiskelijoille tiedottamiseen.

Karvin loppuraportti ja kansalliset suositukset julkaistaan tämän vuoden lopulla.