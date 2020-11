Pohjan korjausten lisäksi Amorellalle tehtiin kolmivuotishuolto. Amorella sai pohjakosketuksen Ahvenanmaan saaristossa Apteekkarinväylällä syyskuussa.

Syyskuussa Ahvenanmaan saaristossa karille ajanut Viking Linen matkustaja-alus Amorella on nyt kunnostettu. Amorella palaa liikenteeseen keskiviikkona.

Amorella sai pohjakosketuksen Ahvenanmaan saaristossa Apteekkarinväylällä sunnuntaina 20. syyskuuta. Aluksella oli onnettomuuden sattuessa noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä. Heidät evakuoitiin laivalta.

Amorella vietiin korjattavaksi Naantalin telakalle.

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnströmin mukaan Amorellasta on nyt korjattu pohjakosketuksen yhteydessä vaurioituneet osat.

”Sukeltajat kävivät tarkistamassa millaisia vaurioita siellä on. Ne olivat sellaisia kuin osattiin odottaa. Pohja on nyt korjattu. Siellä oli vaurioitunut myös muun muassa sähkökaapeleita, jotka on nyt vaihdettu”, Boijer-Svahnström sanoo.

Korjauksen yhteydessä Amorellalle tehtiin myös normaaleja huoltotöitä. Boijer-Svahnströmin mukaan Viking Linen alukset tuodaan telakalle huollettavaksi vähintään kolmen vuoden välein. Tällainen kolmivuotishuolto olisi ollut Amorellalla edessä tammikuussa. Se tehtiin nyt samalla Amorellan ollessa telakalla.

Telakointiaikana Amorellaa tuurasi sen sisaralus Viking Gabriella.

Kunnostettu 32-vuotias Amorella palaa nyt tutulle Turusta Ahvenanmaan kautta Tukholmaan kulkevalle reitilleen. Se lähtee liikkeelle Turusta keskiviikkoaamuna kello 8.45.

Amorella kulkee Turun ja Tukholman väliä samaa reittiä ja Apteekkarinväylää pitkin kuten aiemminkin.

Apteekkarinväylä on taas alusten käytössä. Pohjasta löytynyt ja viranomaisten huomion herättänyt kivilohkare on nyt räjäytetty.

”Meriselvityksen on tarkoitus valmistua marraskuun loppupuolella. Silloin saamme kuulla, mikä oli karille ajon syy”, Boijer-Svahnström sanoo.

Tapausta tutkii myös Onnettomuustutkintakeskus (Otkes). Otkesin selityksen tuloksia odotetaan ensi kesäksi, mutta Otkes on ilmoittanut kertovansa tapahtumien kulusta vielä tämän vuoden puolella.

Amorella liikennöinti Turun ja Tukholman välillä jää melko lyhyeksi, sillä Boijer-Svahnströmin mukaan se poistuu reitiltä vuoden kuluttua. Tuolloin Turun reitillä aloittaa uusi alus Viking Glory.

Amorella on tarkoitus laittaa myyntiin.