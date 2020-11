Revontulia nimeää Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisosien yhteinen markkinointihanke. Nimiä voi ehdottaa kuka tahansa.

Jos keskiviikkoiltana taivaalla näkyy revontulia, ne ovat Rauno-revontulia. Revontulet saavat nyt nimen kuten myrskytkin.

Matkailun edistämisorganisaatio Visit Arctic Europe on ryhtynyt nimeämään taivaalla loimottavia revontulia. Visit Arctic Europe on pohjoisen Suomen, pohjoisen Norjan ja pohjoisen Ruotsin yhteinen markkinointiorganisaatio, jonka tavoitteena on edistää pohjoisten alueiden matkailua.

Nimeämällä revontulia niille halutaan saada lisää näkyvyyttä.

Visit Arctic Europen mukaan revontulia nimeämällä halutaan helpottaa revontulista käytävää kommunikaatiota. Koska revontulet voivat näyttää erilaisilta eri alueilla, yhteisen nimen avulla revontulien kuvaajat ja katselijat voivat helpommin keskustella revontulista ja jakaa niistä kuvia ja kokemuksia.

Revontulia syntyy, kun aurinkotuulen varautuneet hiukkaset osuvat Maan ilmakehään. Revontulia voidaan ennakoida auringon aktiivisuuden mukaan.

Jos aurinkosääennuste viittaa merkittäviin revontuliin, Visit Arctic Europe valitsee niille nimen. Kyseisellä aikavälillä eri puolilla pohjoista pallonpuoliskoa näkyvät revontulet ovat silloin tämän nimisiä.

”Oletamme, että tämän kokoluokan myrskyjä on 30–50 per revontulikausi, joka kestää elokuulta kevättalvelle asti”, sanoo viestintäpäällikkö Jesse Ketonen Visit Arctic Europesta.

Valokuvaaja ja eräopas Magnus Winbjörk ikuisti hänen mukaansa nimetyt Magnus-revontulet Pohjois-Ruotsin Stora Sjöfalletin kansallispuistossa syyskuun loppupuolella.­

Ensimmäiset revontulet nimettiin tänä syksynä.

Revontulien nimilista perustuu pohjoismaisille perinteisille ihmisen nimille. Nimiä valitaan vuorotellen Suomen, Ruotsin ja Norjan nimilistoilta.

Myös yleisöllä on mahdollisuus ehdottaa revontulille nimiä. Nimiä valitaan perustelujen ja nimiin liittyvien tarinoiden mukaan.

Ketosen mukaan revontulille on tullut jo yli 700 nimiehdotusta eri puolilta maailmaa. Lisää ehdotuksia kuitenkin otetaan vastaan Naming auroras -verkkosivulla.

Esimerkiksi 27.–30. lokakuuta näkyneet revontulet on nimetty Aurora Sampoksi Kalevalan sammon mukaan.

Sitä edeltävät revontulet saivat Freya-nimen norjalaisessa mytologiassa tunnetun kauneuden, rakkauden ja hedelmällisyyden jumalattaren mukaan.

2.–4. marraskuuta näkyvät Rauno-revontulet ovat puolestaan saaneet nimensä suomalaisen miehen nimestä. Rauno-nimi on mahdollisesti johdettu skandinaavisesta sanasta raun, pihlaja.