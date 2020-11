Joukkoaltistumisista suurin osa Suomessa on tapahtunut oppilaitoksissa ja seuraavaksi eniten vapaa-ajan harrastuksissa. Oppilaitoksista on kuitenkin tullut vain vähän jatkotartuntoja.

Koronavirustilanne Suomessa on räjähdysherkkä, luonnehti strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) torstain tilannekatsauksessa.

”Tilanne ei ole tällä hetkellä millään tavalla rauhoittava. Tartuntamäärät ovat monella alueella kasvussa”, hän sanoi.

Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä puhui sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotustilaisuudessa torstaina.­

Tapausmäärät Suomessa lähtivät kasvuun lokakuun alkuviikolla, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) projektipäällikkö Anna Katz. Tämän jälkeen määrä hieman tasaantui, mutta tasaantumiseen ei hänen mukaansa pidä tuudittautua.

”Edellisellä seurantaviikolla määrässä on ollut taas hieman nousua”, Katz sanoi.

Tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa ovat Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Vaasan, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta.

Uutena listalle on kuluneella viikolla noussut Länsi-Pohja.

”Varsinais-Suomessa tapausmäärät ovat lähes tuplaantuneet, kun verrataan kahta edeltävää viikkoa”, Katz sanoi.

Vielä viime viikolla Vaasa oli leviämisvaiheessa, nyt tilanne on rauhoittumaan päin, Katz arvioi. Tilanne on rauhoittunut myös Helsingissä – tosin Espoossa ja Vantaalla on todettu yhä enemmän tautitapauksia.

Tilannekatsauksessa ei suoraan sanottu, mistä Helsingin tasaantuminen tarkalleen johtuu.

”Meillä on käsitys, että Helsingissä on panostettu tartuntojen jäljitykseen erittäin paljon”, arvioi ylilääkäri Emmi Sarvikivi THL:stä.

Loput 14 sairaanhoitopiiriä ovat perustasolla. Osassa perustasolla olevista sairaanhoitopiireistä yksittäiset kaupungit ovat siirtyneet kiihtymisvaiheeseen. Näitä kaupunkeja ovat Kouvola, Kuopio ja Siilinjärvi, Oulu ja Rovaniemi.

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu nyt yhteensä 17 119 koronavirustartuntaa. Lukumäärä on pysynyt noin 200 tartunnassa päivää kohden.

Virukseen liittyviä kuolemia on raportoitu yhteensä 361. Sairaalahoidossa oli keskiviikon tietojen mukaan 65 koronavirus­potilasta.

”Sairaalahoidossa olevien määrä kolmen viime viikon ajan pysynyt hyvin samanlaisena, tosin tehohoitoa vaativien määrä on hieman kasvanut”, Katz sanoo.

STM:n Voipio-Pulkki kertoi, että lyhyen aikavälin tehohoitoennusteet ovat osuneet osuneet kohdilleen. Sairaalahoitoa vaativien määrä ei ole aivan yhtä korkealla tasolla kuin oli ennustettu.

”Sairaala- ja tehohoitotapauksia on edelleen koko Suomessa. Viime kevääseen erona on se, että tapauksia on enemmän muualla kuin Husissa.”

Suomessa koronaviruksen aiheuttamaa tautia esiintyy yhä eniten nuorilla aikuisilla. 80 prosenttia tapauksista todetaan alle 50-vuotiailla ja lähes puolet alle 30-vuotiailla. Yli 70-vuotiaiden osuus todetuista tartunnoista on hyvin pieni.

” ”Lähikontaktien vähentäminen on tärkeää myös heille, joilla oireita ei ole.”

Arvioitu tartuttavuusluku Suomessa on tällä hetkellä 1,2–1,25, lukema on hieman viime viikkoa pienempi. Testatuista näytteistä 1,8 prosenttia on tällä hetkellä positiivisia, ja osuus on nousussa.

STM:n Voipio-Pulkki korosti tilannekatsauksessa sitä, että testiin tulee hakeutua matalalla kynnyksellä.

”Tämä koskee etenkin lieväoireisia nuoria”, hän sanoi.

Lisäksi hän muistutti, ettei sosiaalisiin tapahtumiin ja perhejuhliin tule osallistua edes lieväoireisena.

”Lähikontaktien vähentäminen on tärkeää myös heille, joilla oireita ei ole.”

Joukkoaltistumisista suurin osa Suomessa on tapahtunut oppilaitoksissa ja seuraavaksi eniten vapaa-ajan harrastuksissa.

”Kaiken kaikkiaan altistumistilanteita kouluissa on ollut satoja, arvioisin 400–500. Altistumistilanteista noin 15 prosentista on tullut jatkotartuntoja. Yhteensä 151 jatkotartuntaa on todettu”, THL:n Sarvikivi sanoi.

Altistuneista vain prosentti tai pari on kouluissa saanut jatkotartunnan, kun muissa joukkoaltistumisissa tartunnan on saanut 10–15 prosenttia altistuneista, hän painotti.

Sarvikivi kertoi, ettei THL kerää tietoa tarkemmin siitä, missä harrastuksissa altistumisia on tapahtunut.

” Ravintoloiden, baarien ja yökerhojen suositukset ja rajoitukset ovat purreet.

Esimerkiksi ravintoloissa, baareissa ja yökerhoissa on tämänhetkisen tiedon mukaan hyvin vähän todettuja altistumisia. THL:n Katz arvioi, että tehdyt rajoitukset ovat saattaneet vaikuttaa asiaan.

”Syys–lokakuussa nähtiin laajempia altistumisia, joten uskaltaisin tehdä varovaisen johtopäätöksen, että suositukset ja rajoitukset ovat purreet.”

Toisaalta juuri ravintoloista saatuja tartuntoja on vaikea jäljittää, Sarvikivi muistutti.

Maskien käytön kasvun vaikutuksesta STM ja THL eivät antaneet arviotaan.

”On varmaan vaikea yhdistää epidemiatilanteen muutosta yhteen yksittäiseen tekijään. Tietysti on hyvä, kun maskien käyttö lisääntyy, koska sillä pyritään estämään viruksen leviämistä. Se on tärkeä elementti”, sanoi STM:n johtaja Pasi Pohjola.

Mahdollisen koronavirusrokotteen Suomeen saamisen aikataulusta ei ole vielä tarkempaa tietoa.

”Meillä ei ole varmaa tietoa siitä, milloin tehokas ja turvallinen rokote olisi käytettävissä. Suomi on pyrkinyt varaamaan kaikki mahdolliset optiot, että jos näin onnellisesti käy, olisimme saamassa rokotteita Suomeen”, Voipio-Pulkki sanoi.