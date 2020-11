Epäily törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä syntyi Oriveden entisen kultakaivoksen alueella epäillyn ympäristörikoksen tutkinnan yhteydessä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin johtavan asiantuntijan vangitsemisen perusteena on se, ettei hän pääse sotkemaan poliisin esitutkintaa, kertoo tutkintaa johtava rikoskomisario Joni Länsipuro Sisä-Suomen poliisista.

Kaivosasioiden parissa työskennellyttä virkamiestä epäillään törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä.

”Asiaan liittyy paljon muita henkilöitä, joita poliisi haluaa kuulustella. Epäillyn vangitsemisella halutaan minimoida sotkemisen riski. Kun tutkinta on turvattu, vangittu voidaan vapauttaa”, sanoo Länsipuro.

Länsipuron mukaan epäiltyyn virkarikokseen ei tämänhetkisen tiedon perusteella liity muita epäiltyjä. Epäily törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä syntyi Oriveden entisen kultakaivoksen alueella epäillyn ympäristörikoksen tutkinnan yhteydessä.

Dragon Mining -yhtiön kaivosalueelta on löydetty jätteitä, joista poliisi epäilee, että ne on varastoitu laittomasti kaivostunneliin. Asiaa on tutkittu toissa vuodesta lähtien.

Rikosnimike on törkeä ympäristön turmeleminen. Tutkinta jatkuu Länsipuron mukaan edelleen ja siihen liittyviä henkilöitä on hiljattain kuulusteltu.

Törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä epäilty virkamies vangittiin keskiviikkona iltapäivällä Pirkanmaan käräjäoikeudessa lievemmällä eli syytä epäillä -perusteella. Vakavampi vangitsemisperuste on todennäköisin syin epäilty rikos.

Tukes tiedotti keskiviikkoiltana, että se on antanut kaksi lausuntoa Oriveden kaivoksen tapauksesta. Lausunnot koskevat kaivosturvallisuutta ja teknistä turvallisuutta. Tukesin mukaan jätteiden poistaminen voi aiheuttaa sortumisvaaran ja työntekijöille hengenvaaran.

Länsipuro ei tutkinnan tässä vaiheessa tarkenna, ovatko Tukesin lausunnot keskeisessä asemassa virkarikostutkinnassa. Tutkittavana on hänen mukaansa monia seikkoja epäillyn viranhoidossa.

Rikoslain mukaan virka-aseman väärinkäyttämiseen syyllistyy virkamies, joka käyttää virka-asemaansa oman tai toisen hyödyn tai toisen haitan tavoitteluun.

Törkeäksi teko muuttuu, jos toimilla tavoitellaan suurta hyötyä, aiheutetaan tuntuvaa haittaa tai jos rikos tehdään suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi.

Törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä voi saada enimmillään neljä vuotta vankeutta.

Rikoslain mukaan törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä tuomittu on määrättävä myös viralta pantavaksi. Jos rikos ei ole törkeä, virkamies voidaan panna viralta siinä tapauksessa, että rikos osoittaa hänet ilmeisen sopimattomaksi tehtäväänsä.