Lastensuojelu

Lastensuojeluilmoitusten määrä on lisääntynyt korona-aikana, ja se voi olla hyvä asia, sanoo asiantuntija

Ilmoitusmäärien kasvu kertoo, että lasten hätä tulee viranomaisten tietoon, arvioi erityisasiantuntija Annukka Paasivirta.

Piirustus sosiaalityöntekijä Pilvi Lipiäisen työhuoneen seinällä muistuttaa hieman matoa.

”Se taitaa olla kyllä hevonen”, Lipiäinen arvelee.

Piirustuksen on antanut hänelle kiitokseksi yksi hänen lapsiasiakkaistaan.

Lipiäisen työpaikka on Myyrmäen sosiaali- ja terveysasemalla Länsi-Vantaan lastensuojelun avopalveluissa. Hän tapaa asiakasperheitä yleensä toimistolla tapaamishuoneessa, kotikäynneillä tai muissa yhteystyökumppaneiden tiloissa kuten koulussa.

Koronavirusepidemian myötä joitain tapaamisia on pidetty myös etänä.

”Kasvokkainen tapaaminen on kuitenkin tässä työssä välttämätöntä. Tätä työtä ei voi kokonaan tehdä etäyhteyksin”, Lipiäinen kertoo.

Lipiäinen tapaa asiakasperheitä ja auttaa heitä tuen pariin. Sosiaalityöntekijälle kuuluu myös lastensuojelulain mukaisen huostaanoton valmistelu, mutta sellaisia Lipiäisellä on vain muutamia vuodessa.

”Lastensuojelulla on sillä tavalla suurelle yleisölle ehkä vähän huono maine, että me vain otamme aina lapset huostaan, vaikka tavoite on ensisijaisesti auttaa ja tukea lapsia perheessään”, Lipiäinen sanoo.

Keväällä lastensuojeluilmoitusten määrä romahti Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa huolimatta siitä, että poliisin kotihälytystehtävät sekä perheväkivalta ja sen uhka lisääntyivät.

Lipiäinen kollegoineen mietti huolestuneena, mitä se tarkoittaa ja purkautuisiko paha olo syksyllä. Syksy ei kuitenkaan ainakaan vielä näytä Lipiäisen silmin erityisen hälyttävältä.

”Odotimme pahempaa. Perheiden tilanteet ja haasteet ovat kuitenkin aikalailla samoja kuin aiemminkin. Joillakin perheillä kuormitusta on epidemian myötä ehkä enemmän”, hän kertoo.

Lastensuojeluilmoitusten määrissä on elo–syyskuussa kuitenkin myös Vantaalla hienoista kasvua aikaisempiin vuosiin verrattuna, kertoo johtava sosiaalityöntekijä Tuuli Kotisaari Vantaan kaupungilta. Myös sijoitusten määrien ennakoidaan tänä vuonna kasvavan.

”Tosin on vaikea arvioida, johtuuko määrän kasvu koronavirusepidemiasta, sillä lastensuojeluilmoitukset ja sijoitukset ovat lisääntyneet joka vuosi”, Kotisaari kertoo.

Kuntien omien arvioiden mukaan lastensuojeluilmoitusten määrä on kuitenkin syksyllä ollut kasvussa.

Lastensuojelun Keskusliitto LSKL ja Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) selvittivät kuntien lastensuojelun johdolle lähettämällään kyselyllä, millä tavalla koronavirus ja poikkeuksellinen ajanjakso ovat vaikuttaneet lastensuojeluun syksyllä.

Kyselyyn vastasi 41 kuntaa ja kuntayhtymää kattavasti eri puolilta Suomea. Vastaukset ovat kuntien arvioita tilanteesta, eivät suoria tilastoja.

Liki puolet, 42 prosenttia, kunnista arvioi kyselyssä lastensuojelu­ilmoitusten määrän kasvaneen syksyn aikana. Vain kahdeksan prosenttia kunnista arvioi ilmoitusten määrän vähentyneen.

Ilmoitusten määrän kasvu on toisaalta hyvä asia. Se kertoo, että lasten hätä tulee viranomaisten tietoon, arvioi Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Annukka Paasivirta.

Suurin osa lastensuojelu­ilmoituksista tulee tavallisesti toisilta viranomaisilta sekä etenkin päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista.

Kun kouluissa siirryttiin keväällä etäopetukseen, lasten vaikeat tilanteet saattoivat jäädä näkymättömiin.

”Lastensuojelussa heräsi tällöin huoli, että perheiden tilanteet jäävät huomaamatta”, Paasivirta sanoo.

Osittain lastensuojelun ilmoitusten määrän kasvu voi siis kertoa myös kasautuneista ongelmista viime keväältä. Se ei kuitenkaan selitä koko kasvua.

Kunnat nimittäin arvioivat lastensuojelun määrän lisääntyneen verrattuna myös viime vuoden vastaavaan aikaan eli aikaan ennen koronavirusepidemiaa.

Kuntien mukaan kaikkein eniten tämän vuoden syksyn aikana on lisääntynyt poliisin tekemät lastensuojelu­ilmoitukset. Kolmasosa kunnista arvioi niiden määrän kasvaneen.

Seuraavaksi eniten on kasvanut kouluista tulevien lastensuojelu­ilmoitusten määrä, kunnista arvioitiin. Toisaalta vastanneista kunnista 15 prosenttia arvioi näiden koulujen tekemien ilmoitusten määrän vähentyneen.

Viidennes kunnista arvioi yksityishenkilöiden sekä hieman alle viidennes neuvoloiden ja terveydenhuollon tekemien lastensuojelu­ilmoitusten kasvaneen.

Paasivirran mukaan koronaviruskriisi on kuntien arvion mukaan myös tuonut lastensuojelun piiriin uusia perheitä.

Noin kolmasosa kunnista arvioi, että palvelutarpeen arviointien ja uusien asiakkaiden määrät ovat koronakriisin vaikutuksesta kasvaneet syksyn aikana.

Paasivirran mukaan koronavirusepidemia on lisännyt haasteita lastensuojelun asiakasperheiden elämäntilanteissa syksyn aikana.

Erityisesti perheenjäsenten vuorovaikutushaasteet, vanhempien jaksamattomuus, perheiden taloudelliset ongelmat ja lasten koulunkäyntiin liittyvien ongelmien määrä on kasvanut.

”Koronakriisi jakaa nyt perheitä todella paljon. Osassa perheistä haasteista selvitään, mutta osassa perheistä tilanne näyttäytyy raskaampana”, Paasivirta kertoo.

Kyselyyn vastanneet arvioivat, että koronaviruskriisillä on vaikutuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin pitkällä tähtäimellä. Lähes kaikki vastaajat arvioivat kriisin vaikutusten heijastuvan lasten ja perheiden hyvinvointiin myöhemmin vähintään jossain määrin.

Suurin osa vastaajista arvioi myös kriisin heijastuvan lastensuojelun asiakasmääriin ja kaksi kolmesta arvioi sen heijastuvan sijoitusten määrien kasvuun pitkällä tähtäimellä.

”Herää huoli siitä, että ollaanko kunnissa tarpeeksi varauduttu tähän”, Paasivirta sanoo.

Esimerkiksi Lipiäisellä on tällä hetkellä noin 50 asiakasta. Se on hänen mukaansa aikalailla maksimimäärä, että kaikkien asioihin pystyy ja ehtii paneutumaan kunnolla.

Entä jos lastensuojelun asiakkaiden määrä koronan seurauksena alkaa kasvaa? ”Sitten meidän pitää lain mukaan heidät ottaa vastaan”, Lipiäinen sanoo.

Tapaamishuoneessa on lapsille myös leluja.­

Paasivirta pitää huolestuttavana, että monen lastensuojelun asiakkaana olleen oli ollut syksyn aikana haastavaa saada tarvitsemiaan muita sosiaali- ja terveyspalveluita.

Erityisen haastavana lastensuojelun asiakasperheiden kohdalla on syksyn aikana näyttäytynyt lasten- ja nuorisopsykiatrian tuen saaminen. Jopa 59 prosenttia vastaajista arvioi tähän liittyneen koronaviruksesta johtuvia haasteita ainakin jossain määrin.

Myös aikuisten mielenterveyspalveluissa, aikuisten päihdepalveluissa ja koulutoimen tai oppilashuollon tarjoamassa tuessa on kuntakyselyn mukaan ollut havaittavissa puutteita.

”Sanoisin, että tämä on äärimmäinen testi meidän hyvinvointiyhteiskunnallemme ja miten pystymme yhteiskuntana huolehtimaan kaikista heikoimmista.”

Kotisaari kertoo tuntevansa ylpeyttä siitä, että lastensuojelu toimi Vantaalla pääosin normaalisti myös kevään poikkeusajan.

”Erilaiset kriisit ja muuttuvat tilanteet ovat lastensuojelun ydinosaamista, minkä vuoksi lastensuojelu ei lamaantunut, vaikka moni muu palvelu oli enemmän tai vähemmän pois pelistä”, Kotisaari sanoo.