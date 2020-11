Tuoreessa Nuorten elinolot 2020 -vuosikirjassa tarkastellaan nuorten monimuotoisia perhesuhteita. Koronavirus teki niistä entistä ajankohtaisempia.

Koronavirus nosti esiin perheen määrittelyn hankaluuden. Ja sen, miten moninaisissa perheissä lapset ja nuoret tänä päivänä elävätkään.

Torstaina julkaistussa Nuorten elinolot 2020 -vuosikirjassa tarkastellaan tällä kertaa nuorten monimuotoisia perhe- ja läheissuhteita. Useiden kirjoittajien tekemissä artikkeleissa tarkastellaan muun muassa lasten, nuorten ja nuorten aikuisten tapoja puhua perheestään, käsityksiä tulevaisuuden perheistä sekä perheen määrittelyjä, merkityksiä ja pohdintaa niistä. Vuosikirjan ovat tuottaneet Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä valtion nuorisoneuvosto.

Artikkeleissa ei käsitellä koronaviruksen vaikutuksia, sillä artikkelit oli valtaosin kirjoitettu jo ennen kuin virus mullisti suomalaisten arjen. Silti koronavirus on tehnyt kirjan teemoista entistäkin ajankohtaisempia, toteavat kirjan toimittaneet Tiina Valkendorff ja Ella Sihvonen kirjan johdannossa.

”Koronavirus toi uuteen valoon ja laajempaan tietoisuuteen sen, että perheet eivät ole välttämättä yksiselitteisesti määriteltävissä. Korona kärjisti haasteita”, sanoo yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa työskentelevä Tiina Valkendorff.

Hänen mukaansa pandemian hillitsemiseksi sosiaalisesta etäisyydestä ja ihmissuhteiden rajaamisesta tuli tärkeitä. Ihmiset joutuivat olemaan pakotetusti aiempaa enemmän kotona.

Esiin nousi esimerkiksi kysymys siitä, voiko eroperheen lapsi siirtyä tavalliseen tapaan vanhempiensa kotien välillä. Heräsi huoli lapsista, joiden kotona on ongelmia ja turvatonta. Vaikka ihmisiä kehotettiin pysymään kotona, tiedostettiin se, että lapset ja nuoret tarvitsevat myös ikätovereidensa seuraa.

”Nämä kaikki nostivat uudella tavalla esiin kysymyksen siitä, ketkä kuuluvat perheeseen ja ketkä ovat läheisimpiä ihmisiä”, Valkendorff sanoo.

Kirjan artikkeleissa nousee esiin se, että lapset ja nuoret elävät hyvin erilaisissa perheissä, ja heidän käsityksensä perheistä ovat moninaisia.

”Perhettä käsitellään usein kotitalousyksikkönä. Esimerkiksi lapsi tai nuori, joka asuu uusperheessä, ei välttämättä ajattele niin, että hänen perheensä on se uusperhe. Hän voi ajatella, että perhe on se perhe, jossa hän on syntynyt ja kasvanut ja johon kuuluvat isä ja äiti, vaikka he eivät asuisi samassa kodissa”, Valkendorff sanoo.

Valkendorffin mukaan perheiden moninaisuus nousee esiin, mutta yhtä lailla esiin nousee perheiden tärkeys, tarpeellisuus ja tuki. Esiin nousevat myös muut läheissuhteet, esimerkiksi kavereiden ja isovanhempien merkitys.

Yhdessä artikkelissa tarkastellaan nuorten aikuisten kirjoituksia, joissa he kuvaavat tulevaisuuden perheitä ja ajatuksiaan omasta tulevasta perheestään. Valkendorffin mukaan nuoret suhtautuvat tulevaisuuden perheisiin suvaitsevasti ja näkevät perheet tätä päivää moninaisempina.

”Silti heidän ajatuksensa omasta perheestä on yhä hyvin ydinperhekeskeinen. On puoliso ja omia biologisia lapsia”, Valkendorff sanoo.

”Yhteiskunnallisen puheen kehyksessä olisi voinut olettaa, että nuorten ja nuorten aikuisten tulevaisuuden perheet ovat hyvin heterogeenisiä. Kukaan ei myöskään kirjoita asuvansa yksin, vaikka nyt puhutaan yhteiskunnan yksilöllistymiskehityksestä. Nuoret näkevät, että heillä on tulevaisuudessa perhe.”

Valkendorffin mukaan moninaisista perheistä tarvitaan yhä lisää tutkimuksia, jotta erilaisia todellisuuksia voidaan ymmärtää yhä paremmin. Tutkittavaa riittää esimerkiksi eroperheiden lasten vuoroasumisesta, vähemmistöryhmien ja maahanmuuttajaväestön perheistä tai kahden kulttuurin perheistä.

”Ja esimerkiksi perheiden hyvinvointieroista ja lapsiperheköyhyydestä on puhuttu pitkään ja paljon, mutta se on jatkuvasti tärkeä tutkimusteema. Nyt entistä tärkeämpi, koska koronatilanne on vain voimistanut eriarvoistumiskehityskulkuja”, Valkendorff sanoo.