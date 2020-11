Lehden mukaan Punnala on kiistänyt rikosepäilyn ja kertonut, että Ilmasotakoulun lisävalinta perustui Ilmavoimien komentajan käskyyn.

Ilmasotakoulun entinen johtaja, eversti Mikko Punnala on saanut syytteen virka-aseman väärinkäyttämisestä, kertoo sanomalehti Keskisuomalainen. Häntä epäillään rikoksesta, joka liittyy Ilmasotakoulun opiskelijavalintaan vuonna 2018, lehti kertoo.

Lehden mukaan Punnala on kiistänyt rikosepäilyn ja kertonut, että Ilmasotakoulun lisävalinta perustui Ilmavoimien komentajan käskyyn.

HS on aiemmin kertonut, että Puolustusvoimien pääesikunta tutki Ilmasotakoulun lentoreserviupseerikurssin oppilasvalintaa, jossa kurssille otettiin Punnalan läheisiä.

Kurssille pääsystä on kova kilpailu, koska vain sen kautta on mahdollista päästä Ilmavoimien, Maavoimien tai Rajavartiolaitoksen lentäjäksi.

Punnala on myöntänyt, että kurssille on otettu lisähaussa hänen läheisiään. Hän on kuitenkin kertonut jäävänneensä itsensä lisähaun valinnoista.

Myöhemmin HS kertoi, että keskusrikospoliisi otti ilmasotakouluun liittyvän virkavelvollisuuden rikkomisepäilyn tutkittavakseen.

Lain mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn, jos hän on esteellinen. Esteellisyys syntyy esimerkiksi silloin, kun asianosaisena on virkamiehen lähisukulainen. Hallintolain esteellisyyttä koskevat määräykset ovat tärkeä osa viranomaistoiminnan uskottavuutta ja luotettavuutta.