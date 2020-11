Edellinen marraskuun lämpöennätys mitattiin maanantaina, jolloin Porissa lämpötila nousi 14,7 asteeseen.

Lämpimän marraskuun ansiosta golfkenttä on käyttökunnossa muun muassa Tuusulassa. Golfkentällä tehtiin ylläpitotöitä maanantaina.­

Marraskuun lämpöennätys rikkoutui jälleen perjantaina.

Ahvenanmaalla Maarianhaminan lentoasemalla mitattiin perjantaina 6. marraskuuta ennätykselliset 16,6 astetta lämmintä.

Perjantaina sää oli erittäin lämmin ja aurinkoinen Ahvenanmaalla ja Lounais-Suomessa.

Sääpalvelu Forecan mukaan Manner-Suomen lämpimin paikka oli perjantaina Kaarina, jossa lämmintä mitattiin 14,1 astetta. Turun lentoasemallakin oli 14 lämpöastetta.

Lämmintä ilmaa riitti Pirkanmaalle saakka. Tampereen Härmälässä elohopea nousi 12 asteeseen.

”Tämä on mittaushistoriassa merkittävä päivä marraskuun osalta. Tämänpäiväiset lämpötilat ovat olleet huomattavan korkeita. Maan länsiosassa on ollut kymmenen astetta tai yli, ja kaikkein lämpimintä on ollut siellä Ahvenanmaalla”, sanoo päivystävä meteorologi Juha Föhr sääpalvelu Forecasta.

Edellinen marraskuun lämpöennätys rikkoutui maanantaina, jolloin 14,7 astetta mitattiin Porin lentoasemalla.

Lue lisää: Suomessa mitattiin uusi marraskuun lämpöennätys: 14,7 astetta

Sitä edeltävä ennätys oli vuodelta 2015, jolloin Kemiönsaaressa mitattiin 14,3 lämpöastetta.

Jo maanantaina arvioitiin, että lämpöennätys saattaa rikkoutua uudelleen jo perjantaina.

Lue lisää: Marraskuun kaikkien aikojen lämpöennätys voi rikkoutua tällä viikolla, yleensä tällaista säätä on syys-lokakuussa

Syynä tavallista lämpimämpään marraskuun säähän on myrskyisä matalapaine. Voimakas tuuli tuo mukanaan poikkeuksellisen lämmintä ja kosteaa ilmaa Välimereltä saakka.

Uusia marraskuun lämpöennätyksiä ei ole enää luvassa, sillä viikonvaihteessa sää alkaa muuttua tavanomaisemmaksi.

”Lämpimiä hetkiä eletään juuri. Vielä lauantaina on vuodenaikaan nähden selvästi lämpimäpää, mutta jatkossa tavanomaisempaa. Jo sunnuntaina päivälämpötilojen osalta ollaan jo jokseenkin tavanomaisessa”, Föhr sanoo.

Torstaina Forecan blogissa meteorologi Joanna Rinne arvioi, että tulevasta talvesta saattaa tulla Suomessa viime talven tapaan lauha. Hänen mukaansa tavanomaista lauhempia talvikuukausia ennakoi tuore Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n vuodenaikaisennuste.

Sen mukaan joulukuusta helmikuuhun keskilämpötila voisi olla maan eteläosassa ja pohjoisessa Lapissa 1–2 astetta vuodenajan keskiarvoa lämpimämpää, muualla maassa yli kaksi astetta keskiarvoa lämpimämpi.

”Nämä tiedot viittaisivat siihen, että alkavan talven ennustetaan olevan samankaltainen kuin viime talvi: maan etelä- ja keskiosassa lauhaa ja sateista, etelässä ehkä jopa lumetonta, mutta maan pohjoisosassa suuria lumimääriä”, Rinne toteaa.