Moni tavallisesti työn takia paljon matkustava isä on nyt koronaviruspandemian takia yhtäkkiä enemmän kotona. Tutkijan mukaan pakon edessä lisääntynyt läsnäolo on tuhannen taalan paikka syventää isä-lapsisuhdetta.

Kuten moni muukin suomalainen, myös Olli Härkönen on ollut tänä vuonna paljon kotona.

Mutta toisin kuin monelle muulle suomalaiselle, se on hänelle uutta. Muun muassa Lotuksen, Libressen ja Liberon tuotteita valmistavan Essity-yhtiön teknologiajohtajana työskentelevä Härkönen on ollut viimeiset kymmenen vuotta keskimäärin yli sata, parhaimmillaan jopa 150 päivää vuodesta työmatkoilla.

Tähän kun laskee päälle vielä perheen kanssa tehdyt matkat, kohoaa vuosittainen matkustusmäärä sangen korkeaksi.

”Yksi uudenvuodenaatto laskin, että sinä vuonna tuli 207 matkustuspäivää. Se oli jo vähän liikaa”, Härkönen kertoo.

Viime helmikuussa Härkönen sai perheenlisäystä, kun neljävuotias Vincent sai pikkuveljen, Oliverin.

Samaan aikaan koronaviruspandemia teki tuloaan. Härkösen isyysloman aikana matkustaminen loppui kertarysäyksellä. Työreissut Keski-Eurooppaan, Aasiaan sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikkaan vaihtuivat etäpalavereihin kotityöpisteeltä.

Samalla muuttui myös Härkösen isäarki. Nyt hän vie joka aamu poikansa päivähoitoon ja on mukana myös lastensa iltatoimissa. Työpäivän taukojen aikana hän ehtii myös huomioimaan perheen uusimman tulokkaan.

”Aina kun tulen hakemaan kahvia, Oliver katselee ja alkaa hymyillä. Nyt pystyn ihan eri tavalla viettämään lasten kanssa aikaa, ei tarvitse soittaa hotellihuoneesta videopuhelua”, Härkönen sanoo.

Äkillisesti pakon edessä lisääntynyt läsnäolo asettaa sekä isän että lapset uuden eteen, sanoo yliopistonlehtori ja isyystutkija Johanna Terävä Jyväskylän yliopistosta.

Vanhempi ja lapsi joutuvat opettelemaan tuntemaan toisensa paremmin, ja kyse on miljoonista pienistä arjen asioista. Vanhempi saattaa oppia, että lapsi saakin yllättäviä raivokohtauksia pitkin päivää. Tai sitten vanhempi saattaa huomata, että lapsi rakastaa vihreää väriä ja suostuu pitämään vain lempilapasiaan.

”Kun kummallakin keittää yli, alkavat molemmat tuntea toista valtavan paljon paremmin”, Terävä sanoo.

Tämä voi olla samanaikaisesti hyvä ja huono asia. Lapsi huomaa, että vanhemman pinna kiristyy useammin, ja tämä voi alkaa nakertaa vanhemman ja lapsen suhdetta ja turvallisuuden tunnetta.

Terävä vertaa epidemiatilannetta eroon: molemmat ovat täysin uusia tilanteita, joissa on kohdattava erilaisia arjen ulottuvuuksia.

”Parhaimmillaan se pakottaa isät ja lapset lähentymään, ja vuorovaikutus syventyy. Isän on pakko olla lapsensa kanssa, kun lasta ei voi vain siirtää komeroon hetkeksi aikaa, jos nyt ei jaksakaan.”

Terävä epäilee, että epidemian vaikutukset ovat perheissä hyvin polarisoituneita. Joissakin isän ja lapsen suhde on syventynyt, kun taas toisissa ei ole välineitä uuden tilanteen käsittelyyn.

Olli Härkönen on etätöittensä takia nyt paljon enemmän läsnä poikiensa Vincentin, 4, ja Oliverin, 8 kuukautta, arjessa. Oli Härkösen haaveissa on tehdä poikiensa kanssa pidempi eväsretki luontoon. ”Niin, että siellä olisivat vain perheen pojat, ja siitä jäisi kaikille jokin muisto”, Härkönen sanoo.­

Koronavirusepidemia on pitänyt myös Lasse Siiskosen tavallisesta poiketen visusti kotona viime aikoina. Finnairin perämies tosin ei ole ollut etätöissä, vaan epidemia katkaisi lentoyhtiöiden siivet keväällä kuin seinään. Siiskonen kertoo, että esimerkiksi viime vuonna hänelle kertyi 105 päivää poissa kotoa. Kaukoliikenteen lentäjänä hän lentää Kuubasta Thaimaahan ja kaikkea siltä väliltä.

”Nyt arvostan suuresti sitä, mitä vaimo on kotona tehnyt. Olen saattanut olla neljäkin yötä pois kotoa, ja nyt on avautunut hieman uusi maailma. Olen ymmärtänyt paremmin, että esimerkiksi nukuttaminen ei ole kovin helppoa”, Siiskonen toteaa.

Inhottavinta Siiskoselle on työssään ollut lähdön hetki. Ennen viiden päivän työmatkaa pakatessa tunne ei ollut kovin mairitteleva, kun kotiin jäivät odottamaan vaimo ja nyt kahdeksanvuotias Julia ja kolmevuotias Otto.

”Niitä hetkiä ei ole ikävä”, Siiskonen sanoo.

Päivittäiset videopuhelut ovat vaihtuneet jatkuvaan läsnäoloon ja uusiin rooleihin vanhempana.

”Nykyisin olen kotona kokki mutta keväällä olin sekä kokki että opettaja”, Siiskonen sanoo viitaten peruskoulujen etäopiskeluun.

Julia sai keväällä tottua isän apuun koulutyössään. Myös vaimo Tiina Siiskonen toteaa, että hän olisi ilman kotona ollut miestään ollut helisemässä etätöiden ja kotona koulua käyvän ekaluokkalaisen kanssa.

Isän mielestä kaikki meni kotikoulussa mallikkaasti, mutta tyttären tuomio on tylympi.

”Iskä ei ollut hyvä opettaja. Huonoin hän oli englannissa ja matikassa”, Julia arvioi.

Lasse Siiskonen on tehnyt vaimonsa Tiina Siiskosen kanssa selkeän työnjaon arjen askareissa. Isä-Siiskosen vastuulla on alakerran siistinä pitäminen ja ruuanlaitto.­

Siiskosen mukaan uusi elämänrytmi näkyy etenkin siinä, että keho elää vielä kuukausienkin jälkeen epäsäännöllistä elämää.

”Enkä voi näin loka–marraskuussa kieltää, etteikö reissuja Bangkokiin olisi ikävä.”

Töihin palaaminen ei Siiskosta sinänsä haittaisi, mutta nyt kaikki sujuu hänen mukaansa mainiosti. Hän on pystynyt lähentymään lastensa kanssa, ja etenkin välit tyttäreen ovat tiivistyneet entisestään.

Jatkuvan kotona olemisen vastapainona Siiskonen käy juoksemassa reikäpallon perässä salibandyn aladivaripeleissä ja vinguttamassa kitaraa bänditreeneissä. Hän kuvailee harrastuksiaan henkirei’iksi, joita ilman henkinen hyvinvointi ei olisi pysynyt kasassa.

”Nyt on ollut myös aikaa treenata”, Siiskonen toteaa.

Kun kotona olemisesta on tullut normaalia, Siiskonen on huomannut potevansa pientä syyllisyyttä siitä, ettei ole harrastustensa takia kotona.

”Ennen saatoin olla neljä tai viisi yötä putkeen poissa, mutta nyt tuntuu pahalta olla pari iltaa viikossa. On outo fiilis tulla kotiin vasta, kun lapset nukkuvat.”

Kaiken kaikkiaan Siiskonen on nauttinut suuresti siitä, että on voinut olla perheensä kanssa. Läsnäoloa on helpottanut se, että nyt Siiskonen on päässyt nauttimaan harvinaisesta herkusta, kotona vietetyistä viikonlopuista. Nyt ei myöskään tarvitse jännittää, onko isä jouluna kotona vai toisella puolella maapalloa.

Lasse Siiskosen kotona soi musiikki lähes tauotta. Joskus sitä kuunnellaan vain radiosta samalla, kun isä ja lapset lököilevät sohvalla, mutta usein lapset Julia, 8, ja Otto, 3, tanssivat isänsä kitaransoiton tahtiin.­

Nykyaikaisen isän ihanne on osallistuva isä, joka on mukana arjessa. Suurin muutos on tapahtunut tunnepuolella, isyystutkija Johanna Terävä sanoo. Vaikkapa 1950-luvulla odotukset isyyttä kohtaan ovat olleet tyystin toisenlaiset, mutta nykyisin isiltä odotetaan yhä enemmän lämmintä vuorovaikutusta lapseen.

Ylipäätään isien alle kouluikäisten lasten hoitoon käyttämä aika on Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan lähes kaksinkertaistunut 1980-luvulta tälle vuosikymmenelle tultaessa.

Terävän mukaan varsinkin Pohjoismaissa isät on saatu perhepoliittisilla ratkaisuilla tajuamaan läsnäolon merkitys.

”Ei heitä ole saatu kotiin väkipakolla, vaan isät ovat ymmärtäneet, että he saavat tästä yhtä paljon kuin antavat. Isyys ei ole enää pelkkää uhrautumista”, Terävä sanoo.

Juuri vuorovaikutus on Terävän mukaan avainasemassa isän ja lapsen suhteessa.

”Jos isä tunnistaa lapsensa tarpeet ja lapsella on luottavainen suhde isäänsä, se pelastaa todella paljon. Silloinkin, vaikka kaikki muu hajoaisi ympäriltä.”

Nyt kun Olli Härkönen on runsaasti enemmän kotona, hän pystyy Vincentin kanssa kyhäilemään legorakennelmia, lähtemään poikiensa kanssa leikkipuistoon tai ottamaan heidät mukaan juoksulenkeille.

Arkeen on tullut myös aimo annos spontaaniutta. Kun ei ole lähdössä maailmalle, ei kaikkea tarvitse suunnitella niin paljoa etukäteen.

Muutos on Härkösen mukaan näkynyt myös Vincentissä. Hän haluaa olla enemmän tekemisissä isänsä kanssa, kun se on nyt mahdollista.

”Parasta on ollut, kun me ollaan leikitty legoilla”, Vincent kertoo.

Isästä on ollut myös selvää hyötyä.

”En aluksi osannut pelata Nintendoa, mutta isi auttoi.”

Matkustaessaan Härkönen ehti tottua siihen, että näki viiveellä tai etänä, kun hänen taaperoikäinen lapsensa oppi uusia taitoja. Vaimo ja isovanhemmat saivat todistaa uusia taitoja tuoreeltaan.

”Sitä ajatteli, että tänään on keskiviikko ja tulen torstai-iltana kotiin, joten toivottavasti Vincent näyttää perjantaina, kuinka hienosti hän osaa juoda nokkamukista.”

Isyystutkija Terävän mukaan isän on tärkeää päästä kokemaan arjen pieniä hetkiä lastensa kanssa. Muuten isä ei välttämättä pysty ymmärtämään kokemusten merkitystä.

”Mielestäni tällainen koronavirustilanne tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää, että mistä kaikesta isät olisivat mahdollisesti jääneet paitsi, jos epidemiatilannetta ei olisi tullut”, Terävä sanoo.

”Parhaimmillaan tässä voi kristallisoitua aivan käänteentekeviä asioita. Tämä voi olla valtava edistysaskel isyyden suhteen.”

Pakon edessä lisääntynyt läsnäolo on Terävän mukaan tuhannen taalan paikka korjata isän mahdollisesti etäistä suhdetta lapsiinsa.

”Lapset ovat valtavan armollisia ja hyväksyviä vanhemmilleen.”

Nyt Olli Härkönen on päässyt vierestä todistamaan, kun kuopus Oliver lähti konttaamaan ja oppi istumaan. Pieniä asioita mutta isälle äärimmäisen tärkeitä.

”Siinä pääsee saman tien mukaan siihen hetkeen.”