Matkailuala on kiirehtinyt selkeitä päätöksiä hallitukselta.

Laki matkailun avaamisesta näyttää ehtivän voimaan aikaisintaan joulun alla. Sosiaali- ja terveysministeriö viimeistelee viikonlopppuna lakiluonnosta, joka on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle ensi viikon alussa.

STT:n tietojen mukaan tavoitteena on, että eduskunta ehtisi hyväksyä lain tällä istuntokaudella, jolloin laki tulisi voimaan ennen joulua. Tätäkin aikataulua pidetään kunnianhimoisena.

Hallituksen on tarkoitus tiedottaa ensi viikolla siitä, miten matkustamisen turvallisuus käytännössä varmistettaisiin. Tavoitteena on mahdollistaa matkailu myös sellaisista maista, joissa koronatilanne on huono.

Suomi on saanut poikkeus­luvan maahantulorajoituksiin Schengen-alueella. Poikkeus on erääntymässä marraskuun aikana. Hallituksen alkuperäisen suunnitelman mukaan testaukseen perustuvan toimintamallin oli tarkoitus tulla käyttöön 23.11, mutta tähän ei siis nyt ehdittäisi.

Hallituksen on tarkoitus ensi viikolla tiedottaa väliaikaisesta järjestelystä. Todennäköisin vaihtoehto on se, että rajasääntelyä jatketaan vielä sen aikaa, kunnes laki saadaan valmiiksi.

Perustuslakivaliokunta antoi lokakuun puolivälissä tylyn tuomion hallituksen aiemmalle esitykselle matkailun avaamisesta. Tilalle on valmisteltu uutta luonnosta.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelevan virkamiehen mukaan suurin muutos on, että ajatustapaa muutetaan sitoutumalla enemmän nykylakiin.

”Lähinnä muutos on, että ei lähdetä ennakkotestin edellyttämisestä ja sen tarkastamisesta. Testi tarvitaan, mutta ei edellytetä sitä”, sanoo lakiluonnosta valmisteleva johtaja Jari Keinänen STT:lle.

Jos niin sanotuista riskimaista tulee ihmisiä, lähtökohtana on Keinäsen mukaan, että heidät voi laittaa karanteeniin, mutta nyt säädettävillä poikkeuksilla karanteeni voidaan välttää.

Riskimaan raja määriteltäisiin jatkossa Keinäsen mukaan niin, että maassa on ”selvästi huonompi” tautitilanne kuin Suomessa.

Matkustajiin kohdistuvat toimenpiteet vaihtelisivat sen mukaan, kuinka kauan matkustaja viipyy Suomessa. Keinäsen mukaan lakiluonnokseen kaavaillaan, että enintään kolme vuorokautta Suomessa oleskelevat välttäisivät karanteenin lähtömaan negatiivisella koronatestillä.

Jos matkailija jäisi pidemmäksi aikaa, tarvittaisiin ennakkotesti ja enintään kolmen vuorokauden kohdalla toinen testi. Siihen asti pitäisi olla karanteenissa, mutta negatiivinen testitulos vapauttaisi siitä.

Lievennyksenä ollaan esittämässä, että jos matkustajalla on ennakkotesti ja heti Suomeen saapuessa hän ottaa toisen testin, joka osoittautuu negatiiviseksi, saisi karanteenista vapautuksen enintään kuudeksi päiväksi.

Turhautuneena ratkaisuja odottanut Lapin Kauppakamari kirjelmöi valtioneuvostolle perjantaina.

”Olemme tietoisia pandemiatilanteen huononemisesta Keski-Euroopassa lähtömaissa, ja se vaikuttaa matkustushalukkuuteen, mutta tämän hetken tilanteesta huolimatta Lapin matkailuelinkeino vaatii edelleen nopeasti selkeitä ja ymmärrettäviä päätöksiä”, Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunnan puheenjohtaja Niina Pietikäinen patisti.