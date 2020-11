Lasten testaaminen vähentyi, kun päiväkotilasten ohjeita höllennettiin – Kouluissa altistumisia on ollut paljon ja testissä kannattaa edelleen käydä, lääkäri sanoo

Syksyn aikana kouluissa ja päiväkodeissa on altistunut koronavirustartunnalle lähes 12 000 lasta. Altistuneista vain joka sadas on saanut tartunnan.

Suurin osa altistumistilanteista on ollut peruskouluissa. Altistuneista lapsista tartunnan on saanut 127 lasta, mikä tarkoittaa joka sadatta koulussa tai päiväkodissa koronavirukselle altistunutta lasta.

Altistumisia on siis koulumaailmassa paljon, mutta tartuntoja maltillisesti. Altistumistilanteet aiheuttavat kuitenkin laajoja karanteeneja ja koululaisten siirtymisiä etäopetukseen.

”Koronatestiin kannattaa mennä. Nyt kapasiteettia on niin paljon, että niihin pääsee helposti”, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lasten infektiotautien erikoislääkäri Harri Saxen.

Hän toivoo, että tilanne pystytään pitämään sellaisena, että lapset saavat käydä rauhassa koulua.

Saxen huomauttaa, että kaikenlaisia lasten hengitystieinfektioita on juuri nyt liikkeellä vain vähän.

”Todennäköisesti esimerkiksi laaja maskien käyttö näkyy infektioiden määrässä”, hän sanoo.

Kun koulut ja päiväkodit avasivat ovensa elokuussa, oli voimassa THL:n tiukka suositus testata sekä päiväkotilapset että koululaiset jo lievistä oireista. Koululaisia suositus lieväoireisena testiin menosta koskee edelleen. Päiväkotilapsille suositus on joustavampi.

Husin alueen laboratorioissa testattiin elo–syyskuussa 28 695 alle 14-vuotiasta lasta. Syyskuussa tämän ikäryhmän testausmäärä Husin alueella puolittui, koska päiväkodeissa testausohjeistusta höllennettiin.

Lokakuulta Husin tiedot lasten testausmääristä yltävät vain 18. lokakuuta saakka, mutta testimäärät näyttäisivät pysytelleen lähellä syyskuun tasoa.

Opettajat ovat olleet koko syksyn huolissaan koronavirustartuntojen leviämisestä työpaikoillaan eli kouluissa.

Viime viikolla Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) puheenjohtaja Olli Luukkainen lähetti OAJ:n jäsenille kirjeen, jossa hän käsitteli maskien käyttöä. Luukkainen sanoi viranomaisten päättävän ohjeista THL:n näkemysten mukaisesti.

Luukkainen kirjoitti jäsenkirjeessä näin:

”THL:n kanta on, että perusopetuksessa maskeilla ei ole mitään merkitystä. Heidän mukaansa jopa 90 prosenttia suomalaisista käyttää maskeja väärin, ja niiden vaikutukset tartuntojen ehkäisyssä ovat minimaalisia. Siksi he eivät suosittele – eivätkä mitä ilmeisimmin tulevaisuudessakaan – maskipakkoa varhaiskasvatukseen tai peruskouluun. Lisäksi sairastuneiden lasten määrä on THL:n mukaan poikkeuksellisen pieni suhteessa väkilukuun.”

Kirje herätti hämmennystä opettajien keskuudessa.

Keskiviikkona OAJ julkaisi tiedotteen, jossa se kertoi järjestön olleen tiiviisti yhteydessä opetushallintoon ja terveysviranomaisiin.

Järjestö ilmoitti vaativansa täsmennettyjä ja räätälöityjä ohjeistuksia päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin. OAJ toivoi ohjeita ja suosituksia myös maskien ja suojavisiirien käytön suhteen kouluissa.

Keskiviikkoiltana THL:ltä tulikin asiaan vastaus. THL julkaisi Twitterissä viestiketjun, jossa se viittasi OAJ:n jäsenkirjeeseen.

”THL suosittelee, että epidemian kiihtymisvaiheessa kasvomaskeja käytettäisiin toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa. Epidemian leviämisvaiheessa maskeja suositellaan 13–14-vuotiaille perusopetuksessa ja koulumatkoilla.”

THL viittasi suosituksiinsa kasvomaskin käytöstä kansalaisille. Suositusten mukaan leviämisvaiheessa maskia tulee käyttää ”aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen”.

THL:n mukaan sairaanhoitopiirien koordinoimat alueelliset työryhmät arvioivat, missä epidemiavaiheessa alue on. Tämän perusteella kunnat, sairaanhoitopiirit ja aluehallintovirastot tekevät päätökset alueensa koronatoimista.

THL sanoi Twitterissä, että kasvomaskisuositus on voimassa koko maassa, mutta tarkemmat suositukset maskin käytöstä eri tilanteissa riippuvat epidemian vaiheesta ja voivat vaihdella alueittain.

Syksyllä nuorten koronavirustartuntojen määrä lähti selvään nousuun.

Toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa on annettu suosituksia kasvomaskien käytöstä, ja opetusta on siirretty etäopetukseen.

Perusopetusta on annettu lähiopetuksena. Alle 15-vuotiaiden maskien käytöstä ei ole ohjeistusta, sillä THL:n yleiset maskisuositukset koskevat ensisijaisesti yli 15-vuotiaita.