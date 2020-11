Eteläisellä pallonpuoliskolla influenssakausi jäi hyvin lieväksi, ja sama voi olla edessä Suomessakin. Tulevan influenssakauden voimakkuutta on kuitenkin vielä vaikea arvioida.

Moni influenssarokotetta haluava voi tänä vuonna jäädä vaille rokotusta, kun influenssarokotteiden kysyntä on kasvanut suureksi.

Suomen kansallisessa rokotusohjelmassa taataan maksuton influenssarokotus riskiryhmäläisille sekä heidän lähipiirilleen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta voi tarkistaa, ketkä kaikki ovat oikeutettuja maksuttomaan influenssarokotukseen.

Jos ei ole oikeutettu maksuttomaan rokotteeseen, rokotteen voi ostaa apteekista lääkärin reseptillä ja käydä pistättämässä terveyskeskuksessa. Rokotteen voi hakea myös omaan laskuunsa yksityiseltä lääkäriasemalta. Myös moni työnantaja tarjoaa työntekijöilleen influenssarokotteen työterveyshuollon kautta.

Esimerkiksi yksityisten terveysasemien rokotusajat on kuitenkin jo varattu loppuun. Myös apteekeista reseptillä saatavat rokotteet ovat alkaneet huveta. Apteekkariliiton viestintäjohtaja Erkki Kostiainen kertoi HS:lle viime viikolla, että että influenssarokotteet ovat loppuneet tukkukaupoista.

Jos ei ole oikeutettu maksuttomaan rokotukseen eikä työnantaja tarjoa rokotetta, on vain toivottava, että influenssakausi ei ole erityisen voimakas, sanoo THL:n ylilääkäri ja rokotevastaava Hanna Nohynek. Hänen mukaansa influenssan iskiessä peli ei kuitenkaan ole täysin menetetty.

”Jos epäillään influenssaa, voidaan aloittaa myös viruslääkitys”, Nohynek sanoo.

Hänen mukaansa rokotteen lisäksi influenssakauteen voi varautua samoilla torjuntatoimilla kuin koronavirukseen.

”Yskimistekniikat, etäisyydet, ei matkustella, ollaan etätöissä ja kipeänä pysytään kotona. Kaikki nämä pätevät myös influenssaan”, Nohynek listaa.

Nohynekin mukaan monen ihmisen riskikäsitys on sellainen, että he ajattelevat pärjäävänsä ilman rokotetta. Siksi moni suomalainen jättää joka vuosi itsensä rokottamatta.

”Jos meille tulee hyvin laimea influenssakausi, tällainen ajattelu pätee. Jos on niin huono tuuri, että sairastuu samaan aikaan koronavirukseen ja influenssaan, niin tietysti pyritään tekemään kaikki, mitä hoitokeinoilla pystytään tekemään.”

Esimerkiksi eteläisellä pallonpuoliskolla influenssakausi jäi voimakkaiden rajoitustoimien takia hyvin lieväksi. Tästä huolimatta tulevan influenssakauden voimakkuutta on vielä vaikea arvioida. Nohynek korostaa, että maailmalla on liikennettä sen verran, että influenssaepidemian rantautuminen Suomeen on mahdollista. Tällöin rokottaminen on yksi lisäkeino epidemian taltuttamiseksi.

”Silloin kansallisiin rokotusohjelmiin kuuluvien kuuluu saada rokotteet, jotta he pysyvät parhaimmassa mahdollisessa suojassa”, Nohynek sanoo.

Myös influenssarokotukseen oikeutetut ovat törmänneet sen suosioon viime viikkoina. Esimerkiksi Helsingin ajanvaraus tukkeutui lokakuun lopussa.

Nohynek kertoo, että THL on lähettänyt kunnallisille terveydenhuollon toimijoille yli 1,3 miljoonaa influenssarokoteannosta. Hänen mukaansa määrän pitäisi riittää, mutta varauksiin on muodostunut pullonkauloja, koska aiemmilta vuosilta tuttuja massarokotustapahtumia ei ole voitu epidemiatilanteen takia järjestää.

”Rokotusaikoja ei välttämättä näin alussa ole riittänyt tarpeeksi”, Nohynek sanoo.

Nohynekin mukaan maksuttomaan rokotteeseen oikeutettujen kansalaisten ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan siitä, etteikö rokotetta saisi. Hän sanoo, että vielä on hyvin aikaa hankkia rokote.

”Influenssakausi ei ole alkanut täällä, eikä Suomessa ole toistaiseksi tehty yhtään influenssaeristystä. Ajan kanssa kauden alkamisen todennäköisyys kasvaa, siinä mielessä on hyvä käydä rokottautumassa. Mutta ei ole mitään aihetta paniikkiin, jos vielä tällä tai ensi viikolla saa rokotetta.”

Oikaisu 9.11.2020 kello 16.43: Korjattu Hanna Nohynekin nimen kirjoitusasu oikeaksi.