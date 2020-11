Murhaoikeudenkäynti päättyi maanantaina loppulausuntoihin. Oikeus pyrkii antamaan tuomion 22. joulukuuta.

Vuosaaren palkkamurhan käsittely päättyi maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa samoissa merkeissä kuin se alkoi: kaikki osapuolet olivat täysin eri mieltä siitä, mitä vuonna 2003 tapahtui ja kuka tiesi mitä.

Oikeussalissa oli kolme totuutta. Yhden niistä esittivät syyttäjät, toisen Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio ja kolmannen entinen jengipomo Keijo Vilhunen.

Aarnion asianajaja Riitta Leppiniemi huomautti loppulausunnossaan, että kertomukset ovat niin ristiriitaiset, että kenenkään kahden versio ei voi olla yhtä aikaa oikea.

Aarniolla ja Vilhusella on puolellaan epäselvyysetu, Leppiniemi muistutti. Syyttäjän on näytettävä toteen syytteensä, ja jos asia jää epäselväksi, syytteet on hylättävä.

Syyttäjät eivät tähän mahdollisuuden usko, sillä heidän mielestään syytteet on näytetty toteen. He vaativat sekä Aarniolle että Vilhuselle elinkautista vankeutta murhasta.

Syyttäjien mukaan Vilhunen oli itse mukana hankkeessa, jonka seurauksena ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal murhattiin lokakuussa 2003 Helsingin Vuosaaressa. Aarnio taas tiesi murhahankkeesta muttei poliisina pyrkinyt estämään henkirikosta.

Vilhunen ja Aarnio kiistävät syytteen, mutta eri perustein.

Vilhusen mukaan hän oli poliisin tietolähde ja kertoi kaikki tietonsa murhahankkeesta Aarniolle. Aarnio puolestaan kiistää kuulleensa suunnitelmista muuta kuin korkeintaan huhutasoista tietoa.

Syyttäjien mielestä Vilhusella oli murhahankkeessa kaksoisrooli. Hän oli mukana suunnittelemassa sitä, mutta antoi samaan aikaan tietoa Aarniolle.

Vilhusen puolustus tyrmäsi tämän.

”Olisi järjetöntä vasikoida henkirikos, jota on itse ollut tekemässä. Tämä on äärimmäisen epätodennäköistä käyttäytymistä eikä vastaa yleistä elämänkokemusta”, sanoi Vilhusen avustaja, asianajaja Markku Fredman.

Syyttäjien käsitys Vilhusen roolista perustuu muun muassa murhasta aiemmin tuomittujen miesten kertomuksiin. Heistä kolme on kertonut, että Vilhunen olisi ollut mukana hankkeessa.

Syyttäjät vetoavat myös teletietoihin. Niistä ilmenevä yhteydenpito Vilhusen ja murhatuomittujen välillä sopii hyvin siihen, että Vilhunen antoi toimeksiannon murhasta, he sanoivat.

Myös murhan jälkeen tekijät raportoivat Vilhuselle, syyttäjät huomauttivat.

Vilhunen selitti yhteydenpitoa Aarnion ohjeilla. Hän kutsui miehiä pihvi-illallisille saadakseen tietoa murhahankkeen etenemisestä, Fredman kertoi.

Teletietojen käytön näyttönä Fredman kyseenalaisti vahvasti. Poliisin hallusta löytyi murhaan liittyviä puhelinkuunteluita ja muita teletietoja, vaikka ne olisi jo pitänyt hävittää.

”Telekuuntelu- ja televalvonta-aineisto on vajavaista emmekä me tiedä, mitä kaikkea siitä puuttuu”, Fredman painotti.

Myös Aarnion puolustus kiinnitti samaan huomiota. Puolustuksen mukaan näyttö on kaikkinensa jäänyt niin aukolliseksi, että lopputulos on selvä: ei ole näyttöä siitä, että Aarnio olisi tiennyt murhasta etukäteen.

Syyttäjät olivat toista mieltä. Heidän mielestään näyttö osoittaa, että Aarniolla oli ennen murhaa rikoshankkeesta yksityiskohtaiset tiedot.

Valtionsyyttäjä Mikko Männikön mielestä on lähinnä kaksi vaihtoehtoa. Joko Aarnio ei ole yrittänytkään estää murhaa tai sitten hän on yrittänyt estää, mutta epäonnistunut siinä.

Aarnio on syyttäjien mukaan tehnyt erilaisia toimia ennen murhaa ja sen jälkeen. Hän oli esimerkiksi etukäteen yhteydessä Ruotsin poliisiin Ünsaliin kohdistuvan uhan takia. Hän myös lähetti alaisensa lähelle Lahtea Herralaan tarkkailutehtäviin. Tarkkailun syy oli alaisen mukaan nimenomaan murhahanke.

Herralan-tarkkailusta ei alaisen mukaan saanut kertoa kenellekään, etenkään keskusrikospoliisille, Männikkö muistutti.

”Aarnio on siten pitänyt myös huolen siitä, että kukaan muukaan ei pääse puuttumaan rikossuunnitelmaan.”

Asiassa ei ole epäselvää pelkästään se, mitä on tapahtunut. Salissa käytiin pitkiä keskusteluja siitä, miten tilannetta pitäisi oikeudellisesti arvioida.

Kyse on siitä, että vaikka Aarnio olisi tiennyt hankkeesta, voidaanko hänet tuomita murhasta.

Yhtä mieltä osapuolet olivat yhdestä asiasta: tähän ei löydy oikeuskäytännöstä tai -kirjallisuudesta yksiselitteistä vastausta. Linjausta odotetaan nyt tuomioistuimesta.

Käräjäoikeus pyrkii antamaan tuomionsa 22. joulukuuta.