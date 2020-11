Sairaanhoito

Hallituksen tuorein suunnitelma mitätöi Suomen suurimman sairaalaulkoistuksen. Meri-Lapissa toiset ilahtuivat, toiset närkästyivät. Yhtä mieltä ollaan vain siitä, että oman sairaalan on säilyttävä.

Länsi-Pohjan sairaala-alueella Kemissä sataa vettä. Raija Hakala ravistelee pitkää sadetakkiaan ennen kuin suuntaa ilmoittautumaan.

Tämä on Suomen sote-uudistuspelin ydin, sairaala, jonka toiminnoista suurin osa ulkoistettiin kansainväliselle terveysjätille Mehiläiselle kaksi ja puoli vuotta sitten. Ulkoistuksen kesto on viisitoista vuotta ja sen arvo sopimusaikana noin 1,2 miljardia euroa.

Historiallinen ulkoistus sai jälleen uuden käänteen, kun hallitus julkisti lokakuun puolivälissä suunnitelmansa: sopimus Mehiläisen kanssa mitätöityy vuoden 2025 lopussa.

Raija Hakala saapui Länsi-Pohjan keskussairaalaan. ”Oman sairaalan palveluiden pitää säilyä entisellään”, hän sanoo.­

Kemiläinen Hakala tiivistää alueen ihmisten yhteisen toiveen: oman sairaalan on säilyttävä.

”Nyt vain odotetaan, milloin se sote tulee, ja toivotaan, että se on meille hyvä. Oman sairaalan palveluiden pitää säilyä entisellään.”

Kaikki Meri-Lapissa eivät laske toivoaan sote-uudistuksen varaan.

Moni on sitä mieltä, että hallituksen päätös on sairaalan kuolinisku. Jos laajaa ulkoistamista yksityiselle ei sallita, erikoissairaanhoito Kemissä loppuu ja potilaat ajavat joko 120 kilometrin päähän Rovaniemelle tai 110 kilometrin päähän Ouluun.

Pelko sairaalan sulkemisesta oli taustalla silloinkin, kun alueen kuuden kunnan päättäjät sorvasivat ulkoistamispäätöksen kiireesti kasaan vajaat kolme vuotta sitten.

Sellaista ei ollut nähty Suomessa koskaan. Suurin osa kokonaisen keskussairaalan toiminnoista meni yksityisen yrityksen haltuun.

Kilpailutuksen voittajaksi selvisi Mehiläinen, joka alkoi järjestää erikoissairaanhoitoa Meri-Lapin alueella Kemin, Keminmaan, Tornion, Ylitornion, Tervolan ja Simon kunnan asukkaille sekä perusterveydenhuoltoa Tornion, Kemin ja Keminmaan asukkaille.

Ulkoistus ratkesi Kemin valtuustossa 22. joulukuuta 2017. Äänestyksessä Sdp:n ryhmä hajosi kahtia ja ulkoistuksen puoltajat voittivat yhdellä äänellä. Kaikkiaan ääniä annettiin 43.

”Oltiin puun ja kuoren välissä”, sanoo Kemin Sdp:n edustajana neuvotteluissa ollut Pekka Tiitinen, paikallisten sosiaalidemokraattien puheenjohtaja.

” ”Halusimme säilyttää oman sairaalan, mutta meiltä vedettiin matto alta.”

Myös Tiitinen puolsi ulkoistusta.

”Oltiin puun ja kuoren välissä”, sanoo Kemin Sdp:n edustajana neuvotteluissa ollut Pekka Tiitinen.­

”Ei voitu enää luottaa Lapin sairaanhoitopiiriin. Halusimme säilyttää oman sairaalan, mutta meiltä vedettiin matto alta.”

Puolueiden jakolinjat äänestyksessä kulkivat Sdp:tä lukuun ottamatta pitkälti oikeisto–vasemmisto-akselilla. Samansuuntaisina ne ovat säilyneet.

Mehiläisen jatkamisen kannattajia on eniten keskustaoikeistossa, ja vasemmalla taas on eniten niitä, joiden mielestä ”pörriäisestä” tulee päästä äkkiä eroon.

Jotkut ajattelevat, että osa äänestyksessä kolme vuotta sitten hävinneistä ei ole halunnut antaa Mehiläis-yhteistyölle edes mahdollisuutta toimia.

On keskitytty kampittamiseen ja tehty valituksia muotoseikoista. Energia on mennyt siihen, miten saadaan päätös kumottua.

Kun sopimusta tehtiin, kumpikaan osapuoli ei osannut ottaa kaikkea huomioon. Kahden ja puolen vuoden yhteistyön aikana onkin sitten väännetty milloin mistäkin yksityiskohdasta. Kiistaa on ollut esimerkiksi väärin perustein lasketun hoidon hinnan korjaamisesta ja lääkäripalveluiden riittävyydestä.

Monen mielestä asetelma on jo valmiiksi epäreilu, kun kansainvälisellä suuryrityksellä on palkkalistoillaan juristiarmeija ja kuntien etua vahtii muutama viranhaltija.

Yksi valittajista on tervolalainen vasemmistoliiton poliitikko Pertti Hemminki. Hän ei salaa tyytyväisyyttään hallituksen päätökseen mitätöidä sopimus Mehiläisen kanssa.

”Alueen kunnat ovat maksaneet Mehiläis-lisää. Rahan pumppaamisesta paratiisisaarille pitää tulla loppu.”

Mehiläinen ei ole menestynyt kovin hyvin kansalaisjärjestö Finnwatchin verovastuullisuusvertailussa. Finnwatch huomautti raportissaan vuonna 2019, että ”kansainvälisten pääomasijoittajien omistuksessa Mehiläinen on harrastanut lähihistoriassaan erittäin aggressiivista velkajärjestelyihin perustuvaa verosuunnittelua”.

Sairaalasänkyjä Länsi-Pohjan Mehiläisen käytävällä.­

Länsi-Pohjan Mehiläisen teho-osaston apulaisosastonhoitaja Jaana Nikupeteri (vas.) ja osastonhoitaja Aila Pyyny.­

Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen ei ole Mehiläis-lisästä samaa mieltä. Sitä, onko ulkoistus ollut veronmaksajien etu, on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Aikaa on kulunut niin vähän, ja osa siitä on eletty koronavirusepidemian tuomassa poikkeustilassa.

”Jos ajattelee vuosia eteenpäin, uskoisin, että kustannuksissa päästään keskimääräistä tasoa alemmaksi.”

Hemminki taas sanoo, että sopimus on alueen kunnille taloudellisesti kestämätön. Sen voi hänen mukaansa lukea sairaanhoitopiirin kasvavasta alijäämästä.

Alueella ollaan laajasti yksimielisiä siitä, että hallituksen antama määräaika Länsi-Pohjan sairaalan yhteispäivystyksen jatkamiselle vuoden 2032 loppuun on ongelmallinen.

”Se lopettaa sairaalan kehittämisen. Työntekijät alkavat siirtyä muualle jo paljon ennen määräaikaa”, Nousiainen sanoo.

Hemminki on tästäkin eri mieltä.

”Vuosi 2032 on kaukana, ja maailma on silloin erilainen. Tärkeintä on tehdä nyt turvallinen päätös ja luopua kalliista sopimuksesta.”

Kahden sairaalan Lappi, jossa erikoissairaanhoidon päivystystason palvelut löytyvät Rovaniemeltä ja Kemistä, on joka tapauksessa Meri-Lapin yhteinen tavoite.

Kemin ja Tornion seutu isoine tehtaineen ei saa alueen ihmisten mielestä jäädä ilman kunnollista päivystävää sairaalaa. Sairaala määrittää vahvasti myös koko seudun elinvoimaa.

”Pettymys ja ihmetys on ollut suuri”, sanoo keskustan torniolainen kuntapoliitikko Outi Keinänen hallituksen päätöksestä esittää Mehiläis-yhteistyön mitätöintiä.

”Käytännössä tämä on sairaalan lopettamispäätös. Jos leikkauksia lähdetään keskittämään Rovaniemelle, päivystystoiminta Länsi-Pohjassa tulee liian kalliiksi ja mahdottomaksi.”

Keinäsen mielestä Meri-Lapin etu on sopimuksen jatkaminen Mehiläisen kanssa.

”Se turvaa sairaalan toiminnan.”

Kun ulkoistamisesta päätettiin, Keinänen oli yksi sen puolestapuhujista.

”En ymmärrä, miksi tätä ajojahtia käydään. Eikö ole hyvä katsoa, mitä ketterämmässä yhteisyrityksessä saadaan aikaan?” hän kysyy.

”Toiminnalla sparrataan myös julkista puolta, eikä se sulje pois sitä, että ne voivat toimia rinnakkain.”

Asiakkaat ovat kyselytutkimusten perusteella olleet tyytyväisiä Mehiläisen tuottamiin palveluihin alueella. Mutta mitä yksityisen yrityksen ”ketterät” toimintatavat ovat tarkoittaneet työntekijöille?

”Uuden toimintakulttuurin opetteleminen on ollut haastavinta”, sanoo Länsi-Pohjan Mehiläisen pääluottamushenkilö Sari Auvinen.

Länsi-Pohjan Mehiläisen pääluottamusmies Sari Auvinen.­

”Jos olemme kuntapuolella tottuneet, että kaikki tapahtuu hitaasti ja rauhassa, yksityispuolella kaikki tehdään nopealla aikataululla. Välillä varsinkin varttuneemmasta väestä tuntuu siltä, että muutoksissa ei pysy matkassa.”

Mehiläisen leipiin siirtyminen ei tuonut vanhoille työntekijöille muutoksia palkkatasoon. Uusilla työntekijöillä lähtöpalkka on muutaman kympin pienempi.

”Länskän” teho-osastolla potilaspaikat ovat lähes viimeistä sijaa myöten täynnä. Osastolla hoitajana työskentelevä Marja-Liisa Vähäkuopus ei ole huomannut Mehiläis-vuosien tuoneen juuri muutoksia omaan työhönsä.

”Tiedän silti, että muilla osastoilla on oltu väsyneitä, kun osastoja on yhdistetty tai suljettu ja työtahti on kiristynyt.”

Hyvään työskentelyyn kannustaakseen Mehiläinen on palkinnut ”tähtisuorittajia”. Näille palkinnoille osa työntekijöistä on naureskellut. Vähäkuopus on havainnut, että eräänlainen työntekijöiden ”kyttääminen” on yksityisen komennon alla yleisempää kuin julkisessa organisaatiossa.

Teho-osaston kahvihuoneessa ei kuitenkaan olla valmiita luopumaan nykymallista.

”Pelko on persiissä, että sairaala loppuu. En ole valmis muuttamaan Rovaniemelle tai Ouluun, kun elämä on täällä”, sanoo hoitaja Katja Simula.

Mehiläisen teho-osaston kahvihuoneeseen olivat kokoontuneet Sari Auvinen, Miika Mikkanen, Katja Simula, Marja-Liisa Vähäkuopus ja Jyrki Kari.­

Länsi-Pohjan Mehiläistä on sen olemassaolon ajan johtanut Lasse Männistö, entinen kokoomuksen kansanedustaja. Männistö sanoo lukeneensa hallituksen linjauksen Länsi-Pohjan kohtalosta viime aikoina useaan kertaan.

”Esitys on erikoislaatuinen, eikä siitä käy ilmi, mitä ja millä kriteereillä ollaan tarkalleen tekemässä. Ei suomalaisessa oikeuskäytännössä ole aiemmin tehty tällaista merkittävän liiketoiminnan mitätöimistä.”

Männistö tietää, että linjaus on aiheuttanut henkilökunnassa suurta epävarmuutta.

”Mehiläisestä tässä ei kenenkään tarvitse olla huolissaan vaan sairaalasta ja koko alueen laadukkaista terveyspalveluista.”

Mehiläiselle Länsi-Pohjan sopimus ei ole Männistön mukaan ollut mikään kultakaivos.

”Tulorakenne on yhtiölle haastava. Meidän tehtävämme on tietysti käydä kuntien kanssa tätä keskustelua, onko toiminta halvempaa vai kalliimpaa verrattuna julkiseen.”

Männistön mielestä on selvää, että kunnat säästävät, kun verrataan Mehiläisen tuottaman kokonaisuuden kustannuksia Meri-Lapin kunnille nyt ja neljä vuotta sitten.

Raija Hakala ”Länskän” ala-aulassa sanoo terveyspalveluiden pelaavan yhtä hyvin kuin aina ennenkin. Samaa toistavat useimmat asiakkaat Kemin terveyskeskuksessa, joka on yhtä lailla Mehiläisen valtakuntaa.

Kiireettömän hoidon jonot tosin karkasivat Mehiläisessä tänä vuonna niin, että sairaanhoitopiiri johti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen valtakunnallista tilastoa. Nyt tilanne on saatu sairaalan johdon mukaan korjattua.

Kuntaliiton tämän vuoden tilastossa Kemi on erikoissairaanhoidon kuluissa koko maan ykkönen, eli hoitoon kuluu asukasta kohden rahaa enemmän kuin missään muualla.

Kemi on Suomen kärkisijoilla myös sairastavuusindeksissä. Kaupungissa sairastetaan selvästi enemmän kuin keskimäärin.

Terveyskeskuksessa vuoroaan odottava Alpo Heikinmatti uskoo lujasti Länsi-Pohjan sairaalan säilymiseen mutta muistuttaa kulmakivestä, joka ratkaisee kokonaisuuden.

Kemiläinen Alpo Heikinmatti uskoo Länsi-Pohjan sairaalan säilymiseen.­

”Synnytykset. Pisimpään tässä synnytysosasto on ollut tapetilla, kun ei täälläkään lapsia synny tarpeeksi. Nuoret hankkivat mieluummin koiran.”

Länsi-Pohjan keskussairaalassa syntyi viime vuonna 423 vauvaa. Tänä vuonna määrä on ollut tähän mennessä 370. Synnytyksiin tarvitaan poikkeuslupa, jos määrä vähenee alle tuhanteen vuodessa. Länsi-Pohjassa on synnytetty poikkeusluvalla vuodesta 2015. Nykyinen lupa on katkolla tämän vuoden lopussa.

Torniolainen Anne Snygg ja viikon ikäinen vauva Länsi-Pohjan keskussairaalassa.­

”Ministeriöstä ei ole kuulunut mitään vastausta, vaikka haimme jatkoa jo keväällä. Oletamme, että saamme jatkaa”, sanoo Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Martti Ruotsalainen.

Onko Kemissä keskussairaalaa enää 15 vuoden päästä? Kehitystä ei Kemin Sdp:n Tiitisen mielestä ratkaise yksin ulkoistuksien salliminen tai sote-uudistuksen sisältö.

”Tärkeintä on, miten täällä saadaan pysytettyä elinvoimaa sekä luotua teollisuuden investointeja ja sitä myöten verotuloja. Siitä on kiinni, tarvitaanko sairaalaa.”