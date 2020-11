THL:n laaja raportti kartoitti hyvinvointia, sairaanhoitoa ja kansantaloutta koronavirus­aikana: kaikista huolestuttavinta on hoitovelka, joka voi yhä kasvaa

Sairaanhoidossa on syntynyt koronavirusepidemian aikana palvelu- ja hoitovelkaa. ”Se on yksi huolestuttavimmista epidemian vaikutuksista”, THL:n Laura Kestilä arvioi.

Koska iäkkäät ovat ikänsä puolesta keskeinen riskiryhmä koronavirukselle, ovat he olleet rajoitustoimien näkökulmasta haastavassa tilanteessa.­

Koronaviruksella ja siihen liittyvillä rajoitustoimilla ja suosituksilla on ollut merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi ikääntyneisiin, joiden kotihoidon käyntejä on jouduttu rajoittamaan, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreesta raportista.

Raportti käsittelee koronavirusepidemian vaikutuksia hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen. Vaikutukset olivat suuria etenkin keväällä.

Raportin ovat toimittaneet tutkimuspäällikkö Laura Kestilä, erikoissuunnittelija Vuokko Härmä ja tietoylijohtaja Pekka Rissanen.

Vaikutukset hyvinvointiin näkyivät keväällä etenkin iäkkäiden arjessa.

Kestilä kertoo, että koska iäkkäät ovat ikänsä puolesta keskeinen koronaviruksen riskiryhmä, ovat he olleet rajoitustoimien näkökulmasta haastavassa tilanteessa.

”Keväällä iäkkäiden yksinäisyys kasvoi ja toimintakyky laski, kun liikunta- ja harrastetoiminta keskeytyi”, Kestilä sanoo.

Myös ikäihmisten omaishoitajien jaksaminen on ollut koetuksella riittämättömän tuen vuoksi ja tähän ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota epidemian aikana, raportista selviää. Viidennes kunnista arvioi toukokuussa, että kotihoidon käyntejä on jouduttu rajoittamaan epidemian aikana.

Raportti epidemian vaikutuksista on laaja. Epidemian yhteiskunnallisia vaikutuksia alettiin seurata jo maaliskuussa, Kestilä kertoo.

Osa vaikutuksista on helposti nähtävissä: epidemia on esimerkiksi lisännyt sähköistä asiointia ja etätyötä sekä vähentänyt sosiaalista kanssakäymistä.

Osa vaikutuksista sen sijaan näkyy vasta pidemmällä tähtäimellä: muun muassa iäkkäillä, opiskelijoilla ja terveydenhuollon henkilöstöllä on havaittu aiempaa enemmän psyykkistä oireilua. Myös yksinäisyys ja univaikeudet ovat lisääntyneet.

Ylipäänsä epidemialla on ollut merkittäviä vaikutuksia niihin, jotka ovat olleet jo ennen epidemiaa eri tavoin vaikeissa sosiaalisissa tilanteissa. Kestilä ilmaisee huolensa siitä, että esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujat, asunnottomat sekä toimeentulotuen varassa olevat jäävät helposti ilman tarvitsemaansa tukea.

Lisäksi raportissa nostetaan esille muun muassa se, että lähisuhdeväkivallan uhrien palvelutarve on raportin mukaan patoutunut muun muassa rajoitustoimien takia. Väkivaltaa kokeville tarkoitettujen palvelujen kautta on saatu viitteitä siitä, että kontrolloiva väkivalta olisi lisääntynyt.

Palvelu- ja hoitovelka on yksi huolestuttavimmista epidemian vaikutuksista, Kestilä arvioi.

”Vaikka tilanne on kevään jälkeen parantunut ja hoitojonoja on saatu purettua, se ei poista sitä tosiasiaa, että hoitovelka kasvaa, mikäli epidemia pahenee.”

HS on kertonut pitkin kevättä ja syksyä koronaviruksen ja rajoitusten vaikutuksesta sairaanhoitoon. Raportissa näitä palvelujärjestelmä­vaikutuksia kuvaillaan mittaviksi.

Erikoissairaanhoidossa kiireellinen hoito on toiminut pääosin hyvin, mutta kiireetön hoito on kärsinyt vaihtelevasti, raportissa arvioidaan.

Lue lisää: Korona-aika on pidentänyt sydämien ja syöpien leikkausjonoja – kasvaimet ovat pidemmälle edenneitä ja isompia kuin aiemmin, sanovat lääkärit

Perusterveydenhuollon toimintaan epidemia on vaikuttanut laajasti ja siihen liittyvä työ on mennyt muun edelle, raportissa arvioidaan. Kiireettömät vastaanotot ovat olleet pysähdyksissä, mikä on kerryttänyt palvelu- ja hoitovelkaa.

Keväällä vastaanottojen käyntimäärät romahtivat ja aikoja korvattiin puhelinkontakteilla.

Hoitovelkaa on kerryttänyt myös se, että potilaat itse ovat pitkittäneet tutkimuksiin ja hoitoon hakeutumista sekä peruneet vastaanottoaikojaan. Kiireettömän hoidon seurantaa on jäänyt tekemättä ja potilaiden ongelmat ovat monimutkaistuneet. Etenkin yli 70-vuotiaat jättivät tulematta vastaanotolle, sillä heidän asetettiin suosituksilla ”karanteeninomaisiin olosuhteisiin” koteihinsa.

Lisäksi raportissa kerrotaan epidemian vaikutuksesta päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Toiminnan supistaminen ja etäyhteyksiin siirtyminen aiheutti vaikeuksia osalle.

”Makroshokit, joka koronaviruspandemiakin on, kohdistuvat usein heihin, jotka ovat jo valmiiksi heikossa asemassa. Myös nyt näyttää siltä”, Kestilä sanoo.

Vaikka epidemian aikana tapahtunutta digiloikkaa on kehuttu, etäpalvelut eivät usein ole olleet heille riittäviä, Kestilä toteaa.

”Kaikkein heikoimmassa asemassa olevilla ei välttämättä ole puhelinta tai tietokonetta tai taitoa käyttää niitä.”

HS kertoi elokuussa erään äidin ja pojan tarinan, joka osoitti, kuinka koronavirusepidemian aikana jotkut mieleltään vakavasti sairaat ovat jääneet omilleen.

Lue lisää: Itsemurhaa yrittänyt Marko kotiutettiin psykiatriselta osastolta, ja pian hän katosi

Raportissa arvioidaan, että päihdehoidossa asioivien alkoholin ja amfetamiinin käyttö on lisääntynyt ja ongelmat vaikeutuneet.

HS kertoi huumeiden käyttäjien tilanteesta syyskuussa. Vaikka epidemia vähensi huumeiden käyttöä Euroopassa, Suomessa tilanne paheni.

Lisäksi raportissa kerrotaan suun terveydenhuollon 1,3 miljoonan käynnin hoitovelasta. HS kertoi hammashuollon kasvaneista hoitojonoista syyskuussa.

Taloudellisista vaikutuksista raportti nostaa esille muun muassa rajoitustoimien vaikutuksen kotitalouksien kulutukseen. Kansantuotteen muutos vuoden 2020 ensimmäisen ja toisen neljänneksen välillä oli noin 4,5 prosenttia.

Palvelujen käytön ja matkustamisen rajoitukset ovat kohdistuneet ennen kaikkea työvoimavaltaiseen palvelusektoriin, jossa epidemian vuoksi tehdyt rajoitukset näkyvät runsaina lomautuksina.

Moniin Euroopan maihin verrattuna Suomi on selvinnyt pandemian taloudellisista seurauksista suhteellisen vähällä, raportissa arvioidaan. Kuitenkin Euroopan vaikeutuva taloustilanne heijastuu myös Suomeen.

Kun epidemia vaikeutuu ja pitkittyy, se lisännee loppuvuonna suomalaisten taloudellisia ongelmia ja niihin liittyviä huolia, raportissa arvioidaan.

Ylipäätään muuttuva epidemiatilanne vaikeuttaa sen arvioimista, millaiseksi lopulliset vaikutukset muotoutuvat, Laura Kestilä sanoo.