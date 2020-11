”Lipas kymmenellä patruunalla täytä!” kajahtaa Santahaminan kivääriampumaradan katoksessa lauantaina aamupäivällä.

Ilma on kaunis kuin morsian. Aurinko paistaa matalalta ampujia viistosti silmiin.

Aurinko vie luodit mennessään, sanovat viisaat. Se pitäisi osata huomioida tähtäimissä.

”Ampuma-asento maaten!”

”Lipas kiinnitä!”

”Lataa ja varmista!”

”Ampukaa!”

Ammunnanjohtajan käskyt olivat tuttuja kaikille varusmiespalveluksen suorittaneille, kun Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjesti viime lauantaina ammuntoja kurssilaisilleen Santahaminan varuskunnassa.

Neljään ammuntaan osallistui yhteensä noin 130 ihmistä. Kyseessä oli sikäli normaali viikonloppu, että MPK:n johtamissa ammunnoissa käy Santahaminassa viikonloppuisin tyypillisesti yli sata ampujaa. Tällaisia viikonloppuja on vuodessa noin 40.

Uutta on se, että ampujilla on halutessaan mahdollisuus käyttää MPK:n hankkimia uusia reserviläiskiväärejä eli MPK-kiväärejä.

Etelä-Koreasta ostetut kiväärit ovat puoliautomaattiaseita eli itselataavia kertatuliaseita. Niillä ei voi ampua sarjatulta, kuten oikeilla rynnäkkökivääreillä.

Uudet aseet muistuttavat hämmästyttävän paljon Suomen armeijan käyttämiä rynnäkkökiväärejä sekä ulkoisesti että osiin purettuna. Samankaltaisuus ei ole sattuma, vaan siihen on pyritty.

MPK-kiväärien avulla reserviläinen voi ylläpitää ampumataitoaan sotilasasetta muistuttavalla aseella ilman, että hänen tarvitsee ostaa omaa asetta.

MPK tarjoaa harjoittelua varten aseen, ja ampuja itse maksaa vain patruunat ja kurssimaksun, joka on esimerkiksi Santahaminassa seitsemän euroa. Kurssimaksuun sisältyvät taulut ja vakuutus.

Uusi kivääri muistuttaa erittäin paljon perinteistä Puolustusvoimien rynnäkkökivääriä.­

Ampumatoimen koulutuspäällikkö Juhana Liesimaa MPK:n Etelä-Suomen maanpuolustuspiiristä sanoo, että MPK-kiväärien käyttöliittymä ja ampumakokemus ovat hyvin samanlaisia kuin Puolustusvoimien rynnäkkökiväärillä.

”Siinä missä osataan ampua MPK-kiväärillä, osataan hallita myös rynnäkkökivääriä. Hallintalaitteet ovat täysin samat, samoin tähtäinkokemus”, Liesimaa kuvaa.

MPK-kivääreihin asennetaankin Suomessa reserviläiselle tutun rynnäkkökiväärin takatähtäintä muistuttava uusi italialainen takatähtäin. Aseen etutähtäintä säädetään samalla tavalla kuin rynnäkkökiväärin etutähtäintä.

”Aseissa on säädettävä perä, mutta osassa rynnäkkökiväärejä on jo sekin. Teknisesti voisi sanoa, että ampumakokemuksessa ei ole juurikaan eroja.”

Juhana Liesimaa ampuu makuulta uudella MPK-kiväärillä Santahaminassa.­

MPK on julkisoikeudellinen yhdistys, jolla on lakiin perustuvia tehtäviä. Tämän vuoden alussa tapahtuneen lainmuutoksen myötä MPK:n tehtävänä on muun muassa järjestää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta.

Yhdistys ei saa kuitenkaan enää järjestää varsinaista vapaaehtoista sotilaallista koulutusta, joka lainmuutoksen myötä siirrettiin pelkästään Puolustusvoimien vastuulle.

Sotilaallisen koulutuksen ja sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen ero ei ole aina ihan helppo hahmottaa.

Eroa voidaan havainnollistaa niin, että esimerkiksi ampumataidon ja fyysisen kunnon harjoittelu on sotilaallista valmiutta palvelevaa koulutusta. Sen sijaan sotilasjoukkona toimiminen on jo sotilaallista koulutusta.

Viime vuodenvaihteen jälkeen MPK ei ole saanut enää käyttää koulutuksissaan Puolustusvoimien aseita.

”Tämän vuoksi hankimme omat aseet, jotka muistuttavat mahdollisimman paljon Puolustusvoimien käytössä olevia rynnäkkökiväärejä”, sanoo valmius- ja turvallisuuspäällikkö Juho Raulo MPK:sta.

”Ne ovat puhtaasti siviiliaseita, joille poliisihallitus on myöntänyt luvat.”

Aseita on hankittu sen verran, että niitä voidaan käyttää ympäri Suomea kaikissa MPK:n piireissä.

”Kaikki meidän aseet säilytetään poliisin hyväksymissä tiloissa. Se on hyvin tarkkaan säännelty. Ja niitä kuljettavat vain sellaiset ihmiset, joilla on oikeus niitä kuljettaa. He ovat poliisin hyväksymiä ihmisiä.”

Aseet maksoivat vajaa puoli miljoonaa euroa. Hankinta tehtiin kilpailutuksen jälkeen.

Jonkin verran on keskustelua aiheuttanut se, miksei aseita ostettu Suomesta. Yksinkertainen selitys on se, ettei Suomesta edes tullut tarjouksia.

Samaan kauppaan kuuluivat myös tarvittavat asekaapit ja kuljetuslaatikot. Oston rahoitti kokonaan ulkopuolinen taho eli Maanpuolustuksen kannatussäätiö.

MPK-kivääri purettuna osiin. Aserungon alla laatikon kansi, luisti ja kaasumäntä, lukko, palautin jousineen ja lipas.­