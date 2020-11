Alkuvaiheessa rokotetta voi tarjota vain valtio, mutta myöhemmin myös yksityiset lääkäriasemat saavat myydä niitä.

Pandemian kourissa kärvistelevä maailma huokaisi kevyesti helpotuksesta maanantaina, kun lääkeyhtiöt Pfizerin ja Biontech kertoivat, että niiden kehittämä koronavirusrokote antaa yli 90-prosenttisen suojan koronavirustaudilta. Tieto rokotteen tehosta perustuu väliarvioon kolmannen vaiheen ihmiskokeesta, jossa on mukana kymmeniätuhansia koehenkilöitä.

Kolmannen vaiheen ihmiskokeisiin on ehtinyt kaikkiaan yksitoista rokotehanketta. Pfizerin ja Biontechin rokote on kuitenkin ensimmäinen koronavirusrokote, josta on julkaistu viimeisen vaiheen tehotietoa.

Rokote on kaksivaiheinen eli suojan syntymiseen tarvitaan kaksi annosta. Pfizerin mukaan 90-prosenttinen suoja syntyi seitsemän päivää toisen annoksen antamisesta.

Mitä nämä hyvät uutiset tarkoittavat suomalaisten kannalta? HS kysyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäriltä Hanna Nohynekilta kuusi olennaista kysymystä tulevasta koronavirusrokotteesta.

Ketkä saavat rokotteen ensimmäisenä?

Asiasta ei ole vielä tehty päätöksiä, mutta todennäköisesti rokotteen saavat ensimmäisenä riskiryhmäläiset ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät.

”Iäkkäät ihmiset ja ne terveydenhuollon ihmiset, jotka ovat suurimmassa riskissä saada tartunnan työnsä takia. Näitä olemme ajatelleet”, Nohynek sanoo.

EU:n komissio julkaisi lokakuussa koronavirusrokottamisen strategian, jossa nimetään ihmisryhmiä, joille rokote on erityisen tärkeä. Ryhmät eivät ole tärkeysjärjestyksessä, mutta jäsenmaiden tulisi erityisesti miettiä rokotusjärjestyspäätöksessään näitä ryhmiä. Myös Maailman terveysjärjestö (WHO) on julkaissut oman ohjeistuksensa rokotettavien tärkeysjärjestyksestä.

Nohynekin mukaan Suomi on tietoinen EU:n ja WHO:n linjauksista, mutta tulee muokkaamaan niitä Suomen tautitilanteeseen sopiviksi.

Rokotusjärjestystä pohdittaessa on useita kriteereitä: kenelle rokote on tehokas, kenelle se on turvallinen, kuka on suurimmassa riskissä saada taudin ja kuka taas on vaarassa levittää tautia.

Ulkoministeriön terveyden ja hyvinvoinnin suurlähettiläs Päivi Sillanaukee huomautti STT:lle tiistaina, että rokote antaa suojan koronataudin oireilta, mutta ei välttämättä vähennä tartuntoja ja viruksen levittämistä eteenpäin.

Rokottamisjärjestyksen asiantuntijavalmistelusta vastaavat THL ja kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä, joka toimii THL:n alaisena. Asiantuntijaryhmän sihteeri Nohynek kertoo, että ryhmä kokoontuu ensi viikon keskiviikkona 17. marraskuuta keskustelemaan asiasta.

”Silloin katsomme järjestystä tarkemmin, kun olemme tarkemmin tutkineet Suomen tautitapauksia ja sitä, kenelle tauti tulee ja kuinka vakavana”, Nohynek sanoo.

Kuinka iso osa suomalaisista pitää saada rokotettua, jotta epidemia hiipuu?

Nohynekin mukaan tarkkaa prosenttilukua ei pystytä ennustamaan. Rokotettavan väestönosuuden koko riippuu hänen mukaansa siitä, kuinka tehokas rokote on, ja siitä, kuinka pitkäkestoinen taudin synnyttämä immuniteetti on.

Hän viittaa viime viikolla The Lancet -tiedelehdessä julkaistuun tutkimukseen, jossa tehtiin matemaattinen mallinnus teholtaan sataprosenttisen rokotteen vaikutuksesta täysin vailla luontaista immuniteettia olevaan väestöön.

”Tällaisessa tilanteessa riittäisi, että rokotettaisiin 60–72 prosenttia väestöstä. Mutta mitä alhaisempi rokotteen teho on, sitä enemmän tarvitaan rokotettavia”, Nohynek sanoo.

”Alhaisemman tehon rokotteella määrän täytyy olla tietysti tämän luvun [60–72 prosenttia väestöstä] yläpuolella.”

Miten näin mittava rokotusurakka käytännössä toteutetaan?

Nohynekin mukaan rokottaminen toteutetaan esimerkiksi samalla tavalla kuin influenssarokottaminen, mutta varsinaisia joukkorokotuksia ei koronavirusvarotoimien vuoksi voida tehdä.

”Kaikki rokotteethan eivät tule yhdellä kerralla, vaan ne tulevat tipoittain. Rokotusjärjestys pitää laatia sen mukaan, ja rokotukseen oikeutettujen ihmisten tulee saada asiasta tieto. Nämä kaikki asiat ovat tällä hetkellä työn alla”, Nohynek sanoo.

Esimerkiksi Saksaan aiotaan perustaa lähiaikoina uuden rokotteen tiimoilta kymmeniä rokotekeskuksia, eikä rokotetta jaeta perinteiseen malliin terveyskeskuksiin. Nohynek ei kommentoi sen tarkemmin, ollaanko Suomessa päätymässä samanlaiseen ratkaisuun.

”Nämä kaikki ovat tällä hetkellä työn alla ja harkinnassa”, Nohynek sanoo.

Hanna Nohynek.­

Hoidetaanko suomalaisten rokottaminen useilla eri rokotteilla?

Hyvin todennäköisesti. Rokoteasiantuntijaryhmän mukaan Suomen olisi hyvä valmistautua hankkimaan kolmenlaisia rokotteita: adenovirusvektori­rokotetta, mRNA-rokotetta ja ikääntyneitä ajatellen proteiini-tehosteaine­rokotetta, joka voimistaa immuunivastetta.

”Päätöksiä sen suhteen, mitä kaikkia rokotteita Suomi hankkii, ei ole vielä tehty”, Nohynek sanoo.

Onko tulevaa koronavirusrokotetta mahdollista ostaa yksityisiltä lääkäriasemilta influenssarokotteen tapaan?

Ei ainakaan ensihätään.

”Alkuvaiheessa rokotteet menevät valtioiden ostohankintoina, ja niitä annetaan kansallisissa rokotusohjelmissa. Mitä useampi rokoteaihio saa myyntiluvan, sitä enemmän niitä riittää varmasti myyntiin myös yksityissektorille”, Nohynek sanoo.

Tuleeko koronavirusrokotteesta pakollinen?

Suomen tartuntatautilaki mahdollistaa pakkorokotuksen, mutta Hanna Nohynekin mukaan sitä ei ole harkittu koronavirusrokottamisessa. Rokotteen tehosta ja turvallisuudesta tarvitaan enemmän tietoa, jotta pakkorokotus olisi mahdollinen.

”Myös tautitilanteen pitää olla meillä hirveän paljon nykyistä vakavampi, että sellaista voitaisiin edes ajatellakaan”, Nohynek sanoo.

Käytännössä Suomen tautitilanteen pitäisi olla yhtä huono kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jotta pakkorokottamista voitaisiin edes harkita.

Tartuntatautilain pakkorokotuspykälä on tarkoitettu esimerkiksi terroritilanteeseen, jossa helposti tarttuva ja tappava tauti leviää väestössä ja sen katsottaisiin olevan terveydelle ja hengelle vaarallinen.

Suomi hankkii omat koronarokotteensa osana Euroopan unionin yhteishankintaa.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi tiistaina, että EU on tehnyt Pfizerin ja Biontechin kanssa sopimuksen 300 miljoonan rokoteannoksen hankkimisesta.

Jos kaikki 27 EU-maata Suomi mukaan lukien osallistuvat yhteishankintaan, olisi Suomen jako-osuus on 1,23 prosenttia EU:n hankkimista rokotteista. 300 miljoonan rokoteannoksen hankinnasta Suomi saisi siis 3,69 miljoonaa rokotetta.

Siitä riittäisi noin 1,8 miljoonalle henkilölle, kun rokoteannoksia tarvitaan henkeä kohti kaksi.

Lokakuun lopussa von der Leyen sanoi, että parhaassa tapauksessa lääkeyritykset voisivat toimittaa EU:hun 20–50 miljoonaa rokoteannosta kuukaudessa. Tällaiset mittavat toimitukset voisivat alkaa von der Leyenin mukaan ensi huhtikuussa.

Pfizer arvelee, että pystyy valmistamaan ensi vuonna 1,3 miljardia rokoteannosta.