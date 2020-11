Suomeen on myönnetty viisumeita 99 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan vuosi sitten. Moni kahdessa maassa asuva perhe on kokenut jääneensä ilman viranomaisten apua.

”Miten kissa sanoo?”

Premanand Agarwadeker houkuttelee puhelimen ruudulla nuorimmaistaan Neimiä, 2, juttusille isän kanssa.

Tyttö ei ole nähnyt Intian Goalla asuvaa isäänsä kohta vuoteen, koska koronapandemian takia Agarwadeker ei ole päässyt hakemaan viisumia Suomeen.

Isäänsä eivät ole tavanneet myöskään perheen vanhemmat lapset Keesia, 5, Riiko, 10, ja Eedla, 14. Perheen äiti Matleena Kokko taas ei ole nähnyt puolisoaan. Jäähyväiset sanottiin 10. tammikuuta Intiassa, eikä seuraavasta tapaamiskerrasta ole tietoa.

Normaalisti perhe olisi näihin aikoihin lähdössä pian jouluksi isän luo Goalle, jossa hän toimii ravintolayrittäjänä.

Kesällä isä olisi puolestaan ollut perheensä luona Oulussa kolme kuukautta turistiviisumilla. Tänä vuonna sekään ei ollut mahdollista.

Viisumia haetaan Intiassa Suomen suurlähetystöstä, jonka asiakaspalvelu on ollut suljettuna maaliskuusta lähtien.

”Kysyn jatkuvasti, milloin palvelu avataan. Vastaus on aina ’ehkä ensi viikolla’”, Agarwadeker sanoo.

Kokko on turhautunut tilanteeseen lasten takia. Kun hän luki alkusyksystä, että Suomeen oli tullut intialaisia marjanpoimijoita, häntä suututti.

”Täällä neljä lasta odottaa isää, eikä meitä auteta millään tavalla. Suomen lain mukaan lapsella on oikeus tavata vanhempiaan.”

Tekstiilimuotoilijaksi opiskellut Kokko lähti vuonna 2005 Intiaan opintomatkalle ja tapasi Agarwadekerin. Sen jälkeen pari on aina elänyt kahdessa maassa.

Kokko on yrittänyt tiedustella asiaa viranomaisilta ja selittänyt perheensä tilannetta.

”Kun olen soittanut, on tylysti kehotettu laittamaan sähköpostia. Sähköpostiin olen saanut automaattivastauksia, joissa kehotetaan seuraamaan nettisivuja. Kun kysyin marjanpoimijoista, siihen ei vastattu lainkaan.”

Premanand Agarwadeker asuu Goalla Intiassa eikä ole päässyt tänä vuonna perheensä luo Suomeen.­

Matleena Kokon perhe ei ole ainoa, jossa on ajauduttu korona-ajan rajoitusten takia pakkoeroon perheenjäsenistä.

HS:n mieli­pide­osastolla tilanteestaan kirjoittivat 27. loka­kuuta helsinkiläinen Oona Varinowski ja turkulainen Laura Rantanen. He kertoivat olleensa kuukausia erossa kumppaneistaan, eikä ole tietoa siitä, milloin heidän rakkaansa pääsevät jälleen matkustamaan Suomeen.

Lukuisiin yhteydenottoihin he kertoivat saaneensa niin suurlähetystöistä kuin ministeriöstäkin vastaukseksi vain ”seuratkaa nettisivuja”.

Sisäministeriö linjasi kesäkuussa, että Suomeen on mahdollista matkustaa parisuhteen perusteella. Käytännössä se on ollut hankalaa.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen pyytää kaikilta osapuolilta kärsivällisyyttä.

Asiakaspalvelu Suomen suurlähetystössä Intian Delhissä on ollut pitkään kiinni, mutta Tuomisen mukaan se on tarkoitus avata ensi viikolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki palautuu normaaliksi.

”Koronapandemian takia asiakkaita voidaan ottaa vastaan vain rajoitettu määrä. Emme halua vaarantaa asiakkaidemme turvallisuutta, ja tämä on velvollisuus myös oman henkilökuntamme suuntaan.”

Aiemmin viisumin hakija pystyi joissain maissa menemään asiakaspalvelutiloihin ilman ajanvarausta. Nyt ajanvaraus on kaikkialla välttämätön.

Viisumeita Suomeen on myönnetty Tuomisen mukaan 99 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten tähän aikaan. Tuominen muistuttaa, että se on enemmän kuin maalis–huhtikuun vaihteessa, jolloin viisumeita myönnettiin 99,99 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Viisumihakemuksia Suomen suurlähetystöt vastaanottavat parhaillaan maailmanlaajuisesti yhteensä noin tuhat kuukaudessa.

Normaalitilanteessa viisumin hakija myös saa viisumin. Kielteisten päätösten määrä on ollut pieni, mutta tänä vuonna niiden suhteellinen osuus on selvästi kasvanut viime vuodesta.

Tuominen muistuttaa, että viisumin myöntämisen edellytysten tulee täyttyä samalla tavoin kuin ennen korona-aikaakin.

”Jotkut ovat voineet ymmärtää asian väärin niin, että muuta edellytystä viisumin myöntämiselle ei tarvita kuin seurustelusuhde.”

” ”En pysty yhtään sanomaan lapsille, mikä on se päivä, kun he näkevät isän.”

Sisäministeriö linjasi jo kesäkuussa, että Suomeen pääsee rajoitustenkin aikana, jos maahan tulijalla on parisuhde.

Tuomisen mukaan se ei kuitenkaan tarkoita, että seurustelusuhde täyttää automaattisesti viisumin ehdot.

”Seurustelusuhde ei yksin ole Schengenin viisumisäännöstön mukaisesti riittävä peruste. Henkilön pitää esimerkiksi pystyä palaamaan kotimaahansa, jotta viisumi voidaan myöntää.”

Eedla (vas.), Riiko, Keesia ja Neimi Agarwadeker vilkuttavat isälleen, Premanand Agarwadekerille Intiaan. Äiti Matleena Kokko pitelee puhelinta.­

Kokko ja Agarwadeker eivät ole naimisissa, mutta sillä ei pitäisi olla heidän tilanteessaan merkitystä. Agarwadekerilla on isyysvahvistus, ja hän on Suomen lain mukaan lasten laillinen isä. Viisumin hän on ennen korona-aikaa saanutkin ongelmitta.

Oululaisperheessä pahinta on vallitseva epätietoisuus.

”En pysty yhtään sanomaan lapsille, mikä on se päivä, kun he näkevät isän. Viranomaisilta ei tule minkäänlaista tietoa automaattivastauksia lukuun ottamatta”, Kokko sanoo.

Hän kokee, että päättäjien ensisijainen tavoite on ”pitää bisnekset pyörimässä”.

”Raha on mennyt ihmissuhteiden edelle.”

Suomeen on tullut tänä vuonna Euroopan ulkopuolelta eri aloille tuhansia kausityöntekijöitä. Tuominen sanoo, että Suomi ei ole kuitenkaan myöntänyt viisumeita intialaisille marjanpoimijoille.

Suomessa olleet intialaiset poimijat saapuivat todennäköisesti toisen Schengen-maan kautta.

Riiko Agarwadeker ei jaksaisi enää videopuheluita. Olisi mukava viimein nähdä isää ja mennä yhdessä pallokentälle.

Kokko ajattelee seuraavaa kesää ja Eedlan rippijuhlia. Sellaisissa hindulainen isä ei ole koskaan ollut.

Konfirmaatiopäivä on jo kalenterissa. Koko perheen toiveena on, ettei isän pääsylle Suomeen ole enää silloin esteitä.