Uniapnea saattaa olla riskitekijä siinä, että koronaviruksen saanut joutuu sairaalahoitoon ja tehohoitoon. Asiaa on tutkittu Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) ja Turun yliopistossa.

”Uniapnea voi olla potilaalle periaatteessa riski joutua koronan takia sairaalahoitoon. Se ennakoi enemmän vaikeaa sairautta”, kertoo keuhkosairauksiin erikoistuva lääkäri Thijs Feuth.

Tutkimuksessa seurattiin viime keväänä koronaepidemian ensimmäisessä aallossa Tyksissä sairaalahoitoon otettuja covid-19-tautiin sairastuneita potilaita. Ensimmäinen potilas otettiin Turun yliopistolliseen keskussairaalaan 6. maaliskuuta. Toukokuun alkuun mennessä sairaalahoitoon oli Tyksissä otettu 28 potilasta.

”Ajatus oli, että tarvitaan uutta tietoa siitä, mikä on potilaiden tilanne. Tutkimuslupa oli laaja, sillä seurattiin potilasryhmää, jonka sairaudesta ei tiedetty vielä paljon. Aika nopeasti kuitenkin havaittiin, että uniapneaa löytyi melko paljon”, Feuth totesi.

Tutkimuksen mukaan 29 prosentilla sairaalahoitoon otetuista oli jo aiemmin tehty uniapneadiagnoosi. Vaikka potilaiden kokonaismäärä tutkimuksessa oli pieni, uniapneapotilaiden osuus oli kuitenkin suuri. Varsinais­suomalaisesta väestöstä uniapnea on diagnosoitu 3,1 prosentilla.

Feuthin mukaan tutkimustulos on merkittävä. ”Löydös oli niin selkeä. Tulos oli riittävän vahva siihen, että se herättää kysymyksen, onko uniapnea riskitekijä koronasairaudessa”, hän sanoo.

Uniapnea­diagnoosin saaneilla on Feuthin mukaan 5–10-kertainen riski joutua sairaalahoitoon tai tehohoitoon covid-19-taudin vuoksi.

Uniapnea aiheuttaa nukkuessa hengityskatkoksia ja sairaus diagnosoidaan unirekisteröinnin perusteella.

Feuthin mukaan mekanismia uniapnean aiheuttamasta korkeammasta riskistä ei tarkkaan tiedetä. Sitä ei selitä pelkästään uniapneapotilailla usein esiintyvä ylipaino, jonka on havaittu olevan yksi covid-19-taudin riskitekijöistä.

Sen sijaan uniapneaan liittyvä ajoittainen hypoksemia eli veren happipitoisuuden lasku voi tutkimuksen mukaan pahentaa covid-19-taudin aiheuttamaa hypoksemiaa.

Lisäksi sekä uniapneaan että covid-19-tautiin liittyy suurempi riski veren liialliseen hyytymiseen. Veren liiallista hyytymistä on pidetty yhtenä covid-19-taudin vaarallisimmista mekanismeista.

Uniapneaa sairastavilla on myös korkeampi sydän- ja verisuonitautien riski ja suurempi riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen. Näitä tekijöitä on myös aiemmin pidetty covid-19-taudin riskitekijöinä.

Tutkimus on vertaisarvioitu ja julkaistu Sleep Medicine and Disorders International Journal (SMDIJ) -julkaisussa. Kyseessä on ensimmäinen koronapandemiasta julkaistu tutkimus, jossa epäily uniapneasta riskitekijänä nousee tärkeimmäksi havainnoksi.

Havaintoja uniapnean ja koronasairauden yhteydestä on jo tehty myös muissa tutkimuksissa sivulöydöksinä sekä kerrottu ennakkojulkaisuina.